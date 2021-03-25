«Если бы у меня не было жены, я бы женился на Тане Васильевой», — признавался Валерий Гаркалин

Не стало Валерия Гаркалина. Актёру было только 67 лет. Потрясающий артист и замечательный человек, он так и не принял уход своей половины — супруги Екатерины, которой не стало в 2009 году. После ухода своей Кати Валерий Борисович жил заботами любимой дочки Ники, радовался появлению на свет внучки, которую назвали в честь бабушки Екатериной. Для нас, журналистов, Гаркалин был кладезем интересных историй. В его актёрском сундуке было много различных театральных и киношных баек, которыми он щедро делился. По моей профессиональной шкале Валерий входил в ту 10-ку актёров, которые умеют давать интервью, ведь этим искусством тоже надо владеть, а он владел. Общаться с Гаркалиныма было сплошным удовольствием, а его любимая Катенька всегда ему в этом помогала - находила фото для публикаций, у меня до сих пор хранится маленькая дискета с их фотографиями. Помню, как Екатерина бережно доставала её из сумочки и всё переживала, хватит ли фото для публикации. Она всегда обязательно что-то добавляла к разговору, или они наперебой вместе рассказывали какую-то потрясающую историю. Буду надеяться, что это очаровательная пара таких добрых людей встретится на небесах, где будут всегда вместе.

- Если бы у меня не было Кати, я женился бы на Тане Васильевой, - признавался мне как-то Валерий. Гаркалин, в ту пору, когда они вместе с Васильевой приезжали на гастроли в Санкт-Петербург, в ДК Выборгский, а я каждый раз приходила пообщаться с этим чудесным актёром.

Васильеву и Гаркалина связывали узы не только на сцене, спектакли с их участием всегда проходили с огромным аншлагом, это был настоящий фейерверк страстей. Кроме театральных подмостков актёры дружили и в жизни. Выше всех актрис Гаркалин ценил именно Васильеву. На вопрос, кто из актрис в нашей стране мог бы сниматься в Голливуде и кто ему больше всех нравится, Гаркалин отвечал совершенно не задумываясь: конечно, Танечка Васильева.

- А из Голливуда, кого бы вы к нам пригласили?

- Там нет актрисы, уровня Тани, — отвечал мне Валерий. Всё это общение происходило у нас при его жене. Екатерина была настолько дружелюбна, добра, светилась от счастья и улыбалась. Непременно приглашала в театра Образцова, где работала.

-Не ревнуете мужа? - спрашивала я в шутку Екатерину.

- Надо знать моего Валеру, он же у меня однолюб, а тем более Танечка - замечательный друг, я её обожаю, и даже не понимаю как можно по-другому к ней относиться. Валера её ценит выше всех. Знаете, женщины бывают либо умные, либо красивые, а вы посмотрите на Таню, у неё есть все эти качества, да плюс она сильная женщина, - делилась со мной Екатерина. - Они с моим Валерой настолько дополняют друг друга на сцене, что лучших партнёров друг для друга, думаю, не сыскать.

Первым делом после спектакля Катя стремилась накормить мужа. Он врывался в закулисное кафе, ещё доигрывая свою роль, что было восхитительно. Первые несколько минут он говорил интонациями своих героев. Потом, запыхавшись, плюхался на диванчик, целовал в обе щёки свою Катюшу, поворачивался ко мне, дальше шла пауза на полминуты, Валерий смотрел мне прямо в глаза: скажи, а ты сегодня уже обедала, - непременно интересовался он. Очень любил поговорить о дочери. Свою Нику Гаркалин боготворил.

- А ты знаешь, почему мы дочь назвали Никой, - интересовался у меня Валерий Борисович. - Она у меня будет счастливой девочкой, потому что её имя в переводе - "победа", - делился Валерий. - Мы с Катенькой долго мечтали о детях, и вот, когда дочь появилась на свет, мы решили её назвать в честь греческой богини - Никой.

У него никогда не было глупого ответа, он был открытым человеком, дружелюбным, никогда не говорил модную сейчас глупость - не лезьте в грязное бельё, ибо будучи умным человеком, не сравнивал свою жизнь с бельём, а любил каждый её миг.

- Меня вполне можно называть без отчества, - говорил мне Гаркалин.- Не надо этих пафосов, они никому не нужны.

Когда сегодня все информационные ленты облетала печальная новость, мне позвонила актриса Инна Выходцева.

- Сочувствую дочери Валеры, - сказала мне Инна Николаевна. - Мы с Валерой играли у одного режиссёра - Меньшова, Володя тоже ушёл в этом году. Ничего здесь не поделаешь, на всё воля Божья. Я была знакома с тёщей Валеры, она восхищалась своим зятем.

- Как повезло моей Катеньке, что она познала самую настоящую любовь в своей жизни, встретив Валеру, настоящего мужчину и семьянина, — говорила тёща о Валерии. - Похоже, он так и не справился с её уходом, ведь они действительно были одним целым. Вот и нет теперь ни Валеры, ни его тёщи, ни Кати, Царствие всем небесное, - заключила Инна Выходцева.

Мои соболезнования Вам, Ника, и всей вашей семье, и Татьяне Васильевой, ведь она потеряла друга, которого так поддерживала после ухода его любимой. Сочувствую. Вечная память.