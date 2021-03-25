Переодетая Россия

Канал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за «гей-пропаганду» среди несовершеннолетних. Главного редактора — на 100 тысяч. Место преступления - июньская церемония премии «Муз-ТВ», на которой Филипп Киркоров и певец Дава въехали на красную дорожку в лимузине, похожем на свадебный. Филипп радостно вещал, что «сегодня мы вместе, да и вообще мы вместе». Кроме того, Роскомнадзор был недоволен костюмом Дани Милохина, наполовину мужским, наполовину женским.

Русская попса и без этой церемонии давно считается рассадником всякого рода гей-отношений. Но в этом году даже экс-гендиректор Арман Давлетьяров, покинувший свой пост до скандальной красной дорожки, оценил это действо как «гей-парад». Мол, он такого не допустил бы. Новое (теперь свежеоштрафованное) руководство «Муз-ТВ», видимо, решило добавить в гей-гавань эпатажа. И наткнулось на хмурые лица товарищей из Роскомнадзора и Басманного суда.

Охотно верю, что случайного зрителя, попавшего на трансляцию церемонии, могли одолеть рвотные позывы. Тем более что там была ещё и Ольга Бузова в клетке, привычно выдавливавшая из себя пупа земли с демонстративно низким IQ, почти голая Клава Кока и много прочих людей в радикальных костюмах, которых не опознал даже Давлетьяров.

Но есть несколько важных «но». Во-первых, если шоу с фриками действительно противно аудитории, то канал сам откажется от подобного эпатажа, это телерынок. Во-вторых, никто там напрямую не призывал мальчиков любить мальчиков, а девочек — девочек. В-третьих, как суд отличает гей-пропаганду от актёрского образа? Что же теперь, Сан Саныча Калягина штрафовать за тётушку Чарли? В-четвёртых, сам закон очень сомнительный и является не более чем частью общей системы закручивания гаек в России.

Больше всего хочется почитать судебное описание «преступлений», совершенных гражданином Киркоровым, гражданином Милохиным и другими, простите, членами преступной группы. Оно пока не готово. Это, должно быть, отдельное шоу. Эпистолярное.