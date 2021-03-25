«Бальзамов» – новая премьера ноября в «Булгаковском Доме»
В конце ноября и начале декабря в Музее-театре «Булгаковский Дом» пройдет премьерный спектакль «Бальзамов», поставленный по пьесе Николая Островского «Женитьба Бальзаминова»
20 и 27 ноября, а также 4 декабря зрители могут насладиться новой интерпретацией классики.
Мало кто знает, что Николай Островский написал трилогию, героем которой стал Михаил Бальзаминов. «Женитьба Бальзаминова» – заключительная, кульминационная часть трилогии.
Артём Бибилюров, режиссер, актер, художественный руководитель Первой экспериментальной молодежной Вахтанговской студии «Турандот» московского драматического театра «Турандот» рассказал о том, что проект-спектакль «Бальзамов» оказался в числе 40 победителей грантовых проектов «Российского фонда культуры». Режиссер поблагодарил «Российский фонд культуры» и «Булгаковский Дом», с которым вместе этот проект был придуман.
Тандем режиссера и заслуженного художника России, сценографа Ларисы Наголовой принес плоды. Им удалось найти необычные решения, позволившие донести классику до современного зрителя, что очень важно. Герой нашего времени, какой он? Так ли сильно он отличается от классического варианта, например, Бальзаминова?
Актерский состав поистине уникален. В спектакле заняты актеры из Москвы и Санкт-Петербурга: заслуженная артистка России Татьяна Аугшкап, Олег Тарасов, Ольга Онищенко, Алевтина Добрынина и другие, не менее интересные артисты. Музыка в спектакле живая, авторство песен принадлежит Алевтине Добрыниной. Классика в современном прочтении – вот что представляет собой «Бальзамов».
После премьеры состоится встреча с критиками, именитыми приглашенными гостями, в числе которых известные артисты, театральные звезды театра и кино. Гости имеют возможность обсудить спектакль и поделиться своими впечатлениями и замечаниями.