«Бальзамов» – новая премьера ноября в «Булгаковском Доме»

Актерский состав поистине уникален. В спектакле заняты актеры из Москвы и Санкт-Петербурга: заслуженная артистка России Татьяна Аугшкап, Олег Тарасов, Ольга Онищенко, Алевтина Добрынина и другие, не менее интересные артисты. Музыка в спектакле живая, авторство песен принадлежит Алевтине Добрыниной. Классика в современном прочтении – вот что представляет собой «Бальзамов».

После премьеры состоится встреча с критиками, именитыми приглашенными гостями, в числе которых известные артисты, театральные звезды театра и кино. Гости имеют возможность обсудить спектакль и поделиться своими впечатлениями и замечаниями.