Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Сбросил к съёмкам 14 кг

– Алексей Геннадьевич, вы автор идеи и продюсер «Седьмой симфонии». Сталкивались ли вы с мнением, что сериал о классической музыке будет неинтересен зрителю?

– От момента возникновения идеи до премьеры проходит много времени. За это время вы можете услышать огромное число абсолютно разных мнений, просто полярных. И если под их влиянием вы дадите волю сомнениям, перестанете верить в свою идею, у вас ничего не получится. Потому что вы будете метаться от одного к другому, в конце концов потеряете веру в себя и забудете то, о чем вы собирались сказать изначально. Я часто цитирую Георгия Товстоногова: «Настоящего режиссера характеризует злая воля и завиральные идеи». Так вот, какими бы завиральными ваши идеи ни казались окружающим, в них надо верить самому. Иначе вы ничего не сделаете.

Кроме того, мы не снимали сериал о классической музыке, мы снимали его о людях, которые упорно шли к своей цели через огромное количество препятствий. Тема преодоления всегда интересна. Я часто говорю, что симфонический оркестр – это модель мира. Каждый из нас рождается со своим звуком и голосом. Каждый человек – это отдельный музыкальный инструмент: кто-то – барабан, кто-то – виолончель, кто-то – скрипка. Не слыша друг друга, мы можем создать невероятный хаос отдельных звуков. Но когда мы объединяемся, слышим друг друга, идём к одной цели, то тогда возникает музыка, нечто совершенное. Музыка и любой симфонический оркестр существуют вне национальности и вне языка, музыка обращается непосредственно к душе человека, к его чувствам, минуя слова.

– Вы уже не в первый раз исполняете роль дирижёра оркестра в кино. В 2009 году вышла драма «Концерт» режиссера Раду Михайляну. Расскажите, как вы готовились к роли маэстро в «Седьмой симфонии»?

– Понятно, что мне больше лет, я совсем не выгляжу, как настоящий Элиасберг, у меня другие родители. Я старался добиться максимальной убедительности, сбросил к съемкам 14 кг, прочёл и просмотрел все, что можно было найти об этом человеке. Безусловно, я пытался в поведении и особенно в манере дирижирования имитировать какие-то жесты Элиасберга. Но дело ведь не в этом. Нам важно было создать характер. Чтобы зритель в него поверил, сопереживал персонажам и понимал, что ими движет. И мне кажется, что на эмоциональном уровне у нас получилось. Если кто-то захочет узнать, как выглядел настоящий Карл Элиасберг, он всегда найдет фотографии, посмотрит запись его репетиции.

– В последние годы много копий было сломано вокруг того, имеет ли право художественный фильм на вольную интерпретацию исторических событий...

– Вольное обращение с историческими фактами должно быть оправдано художественным замыслом. Именно поэтому фильм и называется художественным. Документальная достоверность, безусловно, важна, но ещё важнее эмоциональная правда. Только в этом случае мы сможем достучаться до зрителя.

Сейчас любому автору, создавшему кино на документальном материале, прилетают обвинения в искажении действительности. Но послушайте, до выхода сериала о существовании дирижёра Карла Элиасберга знали единицы. Когда же фильм прошёл, миллионы зрителей открыли для себя это имя, все начали гуглить, спорить между собой, обмениваться фактами и обсуждать. А значит, мы достигли своей цели – вернуть имена музыкантам, исполнившим 9 августа 1942 года Симфонию №7 Шостаковича.