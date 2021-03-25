Кехман снимает с репертуара спектакль с Бузовой и планирует закрыть МХАТ на реконструкцию

МХАТ им. Горького станет музыкально-драматическим театром. Об этом недавно назначенный генеральным директором театра Владимир Кехман рассказал в интервью Forbes. Главное сегодня, по его словам, найти деньги.

– На сегодняшний день непонятно, как заплатить зарплату в ноябре и в декабре. Ни о каких спектаклях я ещё не думал, – заявил Кехман. – Но ясна стратегия: за ближайшие полгода нужно восстановить репертуар, который будет востребован у публики. Как мне сказали, в контейнерах лежат декорации старых спектаклей. Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, «Чудесный грузин», я уже снял, думаю, ещё три-четыре названия, а может быть больше, тоже сниму, и мы вернёмся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде.

Директор надеется на днях поговорить с Татьяной Дорониной и получить от неё рекомендации по репертуару.

Владимир Кехман пригласил во МХАТ специалистов по видео, свету и звуку, которые переоборудовали Михайловский театр и Новосибирскую оперу. Сейчас они готовят предложение, на основе которого будет сделано техзадание для проекта капитального ремонта.

– Нам нужно четыре месяца, чтобы сделать сценический комплекс. Значит, переедем куда-нибудь на это время, – сообщил Кехман. – В любом случае подготовительный этап начнётся не раньше июня-июля. Сейчас нужно найти деньги, чтобы внести аванс за оборудование. По моему опыту, театр можно отремонтировать за четыре-пять месяцев. Михайловский ремонтировали четыре месяца, Новосибирский театр – пять месяцев. Думаю, в Москве мы уложимся в такие же сроки.