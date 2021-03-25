Тарантино порвал себя на сувениры

Американский режиссер Квентин Тарантино продает сцены из «Криминального чтива», не вошедшие в картину, в виде NFT-токенов вместе с рукописным сценарием картины и собственными аудиокомментариями к нему. А Warner Bros. выпустит коллекцию NFT по мотивам фильма «Матрица: Воскрешение».

NFT-токены стали популярным форматом взаимодействия творца и его почитателей. С помощью NFT продают картины, выпускают музыкальные альбомы. Благодаря NFT-токенам певица Граймс получила почти 6 миллионов долларов за 20 минут, а художник Beeple (Майк Винкельман) выручил 69 миллионов за один коллаж.

NFT-токен («non-fungible token», с английского «невзаимозаменяемый/уникальный токен») – это цифровой криптографический сертификат, подтверждающий право на владение неким цифровым активом – будь то видео, аудио, «гифка» или даже недвижимость.

Авторы выбирают NFT, потому что с помощью него можно зарабатывать деньги без посредников, а также эффективно защищать свое авторское право. Пользователи – потому что посредством NFT-токена можно финансово поддержать своего кумира и свободно обращаться с купленным цифровым контентом – размещать в соцсетях, ставить на фото профиля и так далее.

Взлет продаж NFT-токенов связывают с процветанием криптовалют. Продают и покупают токены на блокчейн-платформах. NFT продаются как на маркетплейсах (больших интернет-платформах), так и на платформах, специализирующихся на определенных темах – играх, искусстве и т.д.

Сегодня рынок криптоискусства оценивается в более чем 100 миллионов долларов. С помощью NFT-токенов проводят настоящие арт-акции – так, компания Injective Protocol купила картину Бэнкси за 95 тысяч долларов и во время трансляции в Твиттере сожгла ее. После этого NFT-токен привязали к цифровой версии уничтоженной работы.

Благодаря NFT продаются не только картины, но и мемы. В этом году за 580 тысяч долларов ушла с молотка анимация с Nyan Cat, пиксельным котом, бороздящим космос.

Технологию NFT-токенов также осваивают российские компании и государственные предприятия. В конце августа Эрмитаж в партнерстве с крипто-биржей Binance NFT начал продажу NFT-токенов картин из своей коллекции – «Мадонны Литы» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куста сирени» Винсента Ван Гога, «Композиции VI» Василия Кандинского и «Уголка сада в Монжероне» Клода Моне.

Эксперт: «Это кибер-ренессанс»

– У традиционного рынка современного искусства останутся свои ценители, предпочитающие реальные физические объекты искусства, – рассказал «Собеседнику» Влад Ткачук, медиахудожник и креативный директор студии Synticate. – Но NFT-платформы способствуют новым способам покупки – теперь можно приобрести NFT-токен и получить физический арт. И появляется дополнительный источник дохода в виде цифровых копий картин.

NFT-сфера развивается волнами. В первую волну цифровые художники начали продавать свой digital-art. Во вторую волну к художникам подключились маркетологи. Таким образом, началась волна «коллекционок», то есть продажи коллекций аватаров (цифровых изображений персонажей, сгенерированных алгоритмом) по несколько тысяч вариаций. Далее в дело вошли представители игровой индустрии, и в «коллекционку» стали внедрять элементы геймификации (помещения игровых форм в повседневную жизнь).

Сейчас, на мой взгляд, начинается третья NFT-волна – «коллекционка» становится интерактивной. Коллекционеры, покупая арт, влияют на то, как он будет выглядеть, данными своего криптокошелька. Они воздействуют на формы и цвета кристаллов. (Crystals – это цифровая коллекция, чьи «кристаллы» продаются в первоначальном виде, но с последующей продажей растут и меняются. – Авт.). В проекте есть несколько поколений, и после семи перепродаж или по завершении двух месяцев кристаллы приобретут свой конечный вид.

Рынок NFT в России активно развивается. Сформировался пул из 60-100 активно продающихся цифровых художников. Коммьюнити NFT Bastards насчитывает 17 000 русскоговорящих участников. Многие уже обеспечили заработок от NFT, сопоставимый с зарплатами в студиях компьютерной графики. На мой взгляд, всё только начинается. Мы внутри нашей арт-группы называем происходящее кибер-ренессансом.

Алла Новикова