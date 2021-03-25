Сергею Галанину – 60. Отметит сначала с друзьями, потом с оркестрами и поклонниками

Рок-музыканту Сергею Галанину 16 ноября исполняется 60 лет. На этой неделе выходит 15-й номерной альбом группы «СерьГа» «Своим чередом», а затем Галанин отметит юбилей двумя большими и знаковыми концертами в обеих столицах под точно характеризующим Сергея названием «60 лет с детским сердцем». Помимо его «штатных» музыкантов, на сцене появится известный рок-фанатам оркестр «Глобалис» и новый проект Сергея – ВИА «Борщевик». Обещаны и специальные гости. Галанин за последние пару десятилетий из тени Гарика Сукачёва превратился в полноценного мейнстрим-рок-музыканта. Звёзд с неба и заоблачных гонораров, быть может, не хватающего, но во многом определяющего новый умиротворённый тренд русского рока и периодически выдающего строчки типа «меморандум посуды на пыльных столах».

25 ноября. Петербург, БКЗ «Октябрьский».

2 декабря. Москва, «Крокус Сити Холл».