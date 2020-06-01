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«Король Ричард»: американский байопик про сестёр Уильямс

В фильме о становлении звёзд американского тенниса главная роль отдана отцу

Фото: кадр из фильма "Король Ричард"

Главный герой фильма – Ричард Уильямс, которого играет Уилл Смит. Он отец сестёр Уильямс, тех самых, которые перевернули теннисный мир. Тренерских навыков у Ричарда почти никаких, как и опыта игры в большой теннис, однако он берётся за тренировки своих дочерей, из которых сразу же выделяются Серена и Винус.

Это фильм о семье, о жизни и о любви. Теннисистки внимательно следили за каждым съёмочным шагом, что обычно сковывает фильм, но в то же время делает его более семейным, домашним, комплиментарным. Режиссёры и продюсеры гордятся, что этот фильм – часть большой истории об американской мечте.

В кинотеатрах с 18 ноября. На HBO Max с 19 ноября.

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