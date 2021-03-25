Лучшие книги года можно прочесть бесплатно

Премия «Большая книга», которую можно назвать главным российским литературным смотром, традиционно в ноябре выкладывает произведения-номинанты в свободный доступ на суд широкой публики. Формальный повод – необходимость проведение читательского голосования, по итогам которого будет вручён спецприз. По меньшей мере, несколько достойных свежеизданных романов каждый может прочитать за это время.

Номинантов 13:

«Симон» Наринэ Абгарян;

«Сад» Марины Степновой;

«Оправдание острова» Евгения Водолазкина;

«Риф» Алексея Поляринова;

«Филэллин» Леонида Юзефовича;

«Кока» Михаила Гиголашвили;

«Сады Виверны» Юрия Буйды;

«Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах» Дмитрия Бавильского;

«Вечная мерзлота» Виктора Ремизова;

«Архив Шульца» Владимира Паперного;

«Лесков. Прозеванный гений» Майи Кучерской;

«Рана» Оксаны Васякиной и «Этот берег» Андрея Дмитриева.

До 30 ноября. Сайт livelib.ru/bolshayakniga/2021 (доступ после получения промокода).