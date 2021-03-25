Лучшие книги года можно прочесть бесплатно

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Романы-номинанты на премию "Большая книга" будут доступны в интернете до конца ноября
Премия «Большая книга», которую можно назвать главным российским литературным смотром, традиционно в ноябре выкладывает произведения-номинанты в свободный доступ на суд широкой публики. Формальный повод – необходимость проведение читательского голосования, по итогам которого будет вручён спецприз. По меньшей мере, несколько достойных свежеизданных романов каждый может прочитать за это время.
Номинантов 13:
- «Симон» Наринэ Абгарян;
- «Сад» Марины Степновой;
- «Оправдание острова» Евгения Водолазкина;
- «Риф» Алексея Поляринова;
- «Филэллин» Леонида Юзефовича;
- «Кока» Михаила Гиголашвили;
- «Сады Виверны» Юрия Буйды;
- «Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах» Дмитрия Бавильского;
- «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова;
- «Архив Шульца» Владимира Паперного;
- «Лесков. Прозеванный гений» Майи Кучерской;
- «Рана» Оксаны Васякиной и «Этот берег» Андрея Дмитриева.
До 30 ноября. Сайт livelib.ru/bolshayakniga/2021 (доступ после получения промокода).