Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:17

Лучшие книги года можно прочесть бесплатно

Романы-номинанты на премию "Большая книга" будут доступны в интернете до конца ноября

Премия «Большая книга», которую можно назвать главным российским литературным смотром, традиционно в ноябре выкладывает произведения-номинанты в свободный доступ на суд широкой публики. Формальный повод – необходимость проведение читательского голосования, по итогам которого будет вручён спецприз. По меньшей мере, несколько достойных свежеизданных романов каждый может прочитать за это время.

Номинантов 13:

  • «Симон» Наринэ Абгарян;
  •  «Сад» Марины Степновой;
  •  «Оправдание острова» Евгения Водолазкина;
  •  «Риф» Алексея Поляринова;
  •  «Филэллин» Леонида Юзефовича;
  •  «Кока» Михаила Гиголашвили;
  •  «Сады Виверны» Юрия Буйды;
  •  «Желание быть городом. Итальянский травелог эпохи твиттера в шести частях и тридцати пяти городах» Дмитрия Бавильского;
  •  «Вечная мерзлота» Виктора Ремизова;
  •  «Архив Шульца» Владимира Паперного;
  •  «Лесков. Прозеванный гений» Майи Кучерской;
  •  «Рана» Оксаны Васякиной и «Этот берег» Андрея Дмитриева.

До 30 ноября. Сайт livelib.ru/bolshayakniga/2021 (доступ после получения промокода).

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Культура и ТВ 3 часа назад

Третьяковская галерея: посвящение Достоевскому

Спорт 4 часа назад

«Рыночная стоимость Месси, Роналду и Мбапе рухнула»: Бердымухамедов сыграл в футбол – Сеть в восторге

Культура и ТВ 6 часов назад

Светлана Крючкова вступилась за «Мемориал*», который власти хотят ликвидировать

Культура и ТВ 7 часов назад

Жена Ефремова: «Если Миша говорит, что он был за рулём, то наши отношения для него что-то значат»

Спорт 8 часов назад

«Виноват дождь». Бывший игрок сборной России призвал не упрекать Кудряшова после автогола

Культура и ТВ 9 часов назад

«Это единственный путь»: Никита Джигурда посоветовал Ефремову обратиться к президенту

Культура и ТВ 10 часов назад

Евгений Цыганов на «Эхе Кинотавра» поучаствовал в дискуссии о женском обрезании

Культура и ТВ 10 часов назад

Театру Вахтангова – 100 лет: Фоторепортаж «Собеседника»

Шоу-бизнес 11 часов назад

«Алла сказала – взять себя за шкирку!» Пугачева помогла Любаше справиться с глубокой депрессией

Культура и ТВ 13 часов назад

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал о впечатлениях от работы над фильмом «Вызов»

Культура и ТВ 1 день назад

Лариса Вербицкая: Нож я спрятала в стельку кроссовки, а спички в книгу

Культура и ТВ 1 день назад

Громкий «День тишины»: Туминас, Маковецкий, Купченко, Добронравов, Филиппенко на столетии Театра имени Вахтангова

Шоу-бизнес 1 день назад

"На "Суперстар" из меня сделали чудовище!": Анастасия на съемках изнывает от сильной боли

Шоу-бизнес 1 день назад

Рыдания на "Суперстар": Юлиан довел до слез Распутину и Кудрявцеву

Шоу-бизнес 1 день назад

Кристина Орбакайте из-за пандемии перенесла концерты

Культура и ТВ 1 день назад

Марина Федункив: «Сейчас приходится думать не как сделать шутку смешнее, а как никого не обидеть»

Культура и ТВ 2 дня назад

«Мы начинаем в конце»: пронзительно российская американская безысходность

Культура и ТВ 2 дня назад

Недешево: вдова Армена Джигарханяна исполнила его последнюю волю

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика