Марина Федункив: «Сейчас приходится думать не как сделать шутку смешнее, а как никого не обидеть»

У звезды шоу «Comedy Woman» и сериала «Реальные пацаны» Марины Федункив в этом году много важных событий: ей исполнилось 50 лет, вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи и выпустила книгу «Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины». На презентации своих мемуаров в Московском доме книги телеведущая и актриса рассказала «Собеседнику» о том, почему юмор не умрет даже если его запретят.

– Марина, как вы поняли, что ваш профессиональный и личный опыт уже пора облечь в книгу?

– Мой продюсер сказал: 50 лет – уже пора подводить какие-то итоги. Тем более, мне есть что рассказать. У меня настолько насыщенная жизнь, в один день столько всего может произойти, что у иных за всю жизнь. Причем с невероятно сильной амплитудой эмоций.

У меня такая психика, что мне надо подепрессовать, чтобы потом был какой-то яркий выплеск в творчестве. Так что, депрессовать полезно, главное – заранее спрятать все веревки. (Смеется.)

В этой книге для меня главное было поделиться опытом ошибок и неудач. Слава пришла ко мне поздно, в 37 лет. Но и до этого я занималась тем, что мне нравится. Поэтому самое кайфовое – любить жизнь, свое дело или искусство. Мне важно было рассказать даже о неприятных и грустных событиях, а также о том, как я их преодолела. Со мной происходили самые разные истории. Если бы не юмор, я бы сошла с ума. Даже на хейтерские нападки я отвечаю: «Что у тебя, мой хороший, стряслось?» И тут же человек меняет хамский тон на человеческий.

– В последнее время за юмор все чаще прилетает не только от хейтеров, но и от органов власти, которые закрывают передачи, штрафуют… Как думаете, будут ли комики теперь в своих шутках осторожничать, включать самоцензуру?

– Естественно, время сейчас непростое. Откуда ни возьмись у нас стало очень много обидчивых людей. Не знаю, чем это вызвано. Я росла в семье, где все друг над другом постоянно прикалывались, причём жёстко. У нас все – палец в рот не клади. И мне непонятна ситуация, что на шутку вообще можно обидеться. Только ты начинаешь кого-то подкалывать, тебя сразу одергивают, предупреждают: сейчас будешь официально записывать извинения.

– Есть ли ощущения, что в нашей стране юмор умирает?

– Если это и дальше будет продолжаться и культивироваться, то, конечно, умрет. Юмор – это искусство спонтанное, импровизационное. По крайней мере, раньше я шутила не думая, а сейчас все-таки немножко думаю, что я ляпаю. Сейчас приходится думать не как сделать шутку смешнее, а обидишь ли ты кого-нибудь или нет.

– У вас есть тревога по этому поводу или вы настроены позитивно, что это пройдет?

– Тревога, наверное, есть. Все меньше и меньше тем остается для юмора, нас вгоняют в какие-то рамки. Той свободы, что была раньше, уже нет. Но значит, какой-то другой портал должен открыться. Будем искать отклик в других местах, где еще понимают шутки.

– Вы на своем опыте встречались с цензурой?

– Ну конечно! Все наши программы проходили несколько этапов редактуры. Даже как-то уже сдали один выпуск, и чтобы он вышел на телевидении – нас просили приехать какие-то моменты переозвучить.

– В чем секрет хорошей шутки?

– Вовремя сказанная шутка всегда крутая!

– То есть, юмор – это эфемерное и однодневное искусство?

– Чаще всего да, но не всегда. Я обожаю Михаила Жванецкого. Мне кажется, это тонкий юмор на века. Даже если какой-то исторический контекст уже потерялся, там все равно есть некое фундаментальное зерно. В текстах Жванецкого ты всегда найдешь что-то ценное и смешное. Может пройти хоть сто лет, но его смыслы всегда будут актуальны и будут отображать знакомую нам действительность.

– А равнозначных фигур Жванецкому сейчас нет?

– Увы, думаю, пока нет. Тут даже другой момент… Сейчас весь юмор поверхностный, по сути дела. Эфемерный контент про здесь и сейчас, а на завтра уже может устареть. А чего-то глубинного, такого чтобы на века, – сейчас нет.

Марина Довгер