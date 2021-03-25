Лариса Вербицкая: Нож я спрятала в стельку кроссовки, а спички в книгу

… У нас с Александром стало зарождаться подозрение, что поездка на самом деле не обещает быть легкой… Муж сразу начал серьезно продумывать, что мне может пригодиться в джунглях прежде всего. Конечно же, универсальный нож! Он специально купил очень маленький, но качественный ножик, в котором мне больше всего понравились не острые лезвия, а наличие маникюрных ножниц и пилочки для ногтей. Что ж, каждый думает о своем! Кроме этого, Саша, вспоминая свои армейские тренировки по выживанию, подготовил специально обработанные спички, которые не боялись воды.Для ножа он аккуратно надрезал стельку кроссовки и засунул его как можно глубже. Спички было решено спрятать в корешке книги, которую я выбрала в качестве единственно разрешенной вещи.Сразу скажу, что нож у меня изъяли после обещанной проверки вещей, причем видимо под рентгеном, так как он был спрятан настолько умело, что даже не прощупывался. Ну, а про спички в корешке книги я… просто элементарно забыла. Уж слишком много разных впечатлений и испытаний навалилось на нас прямо с первого дня съемок!

Советы на все времена:

· «Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал» Альберт Эйнштейн.

… И вдруг, метров за 100 до острова, нас просто высадили на воду, и мы уже вплавь, в одежде и обуви, добирались к берегу, толкая перед собой надувной плот с нашими рюкзаками и двумя внушительными сундуками, которые нам загрузили организаторы.Из-за скал и больших камней, причалить было невозможно. Поэтому мы столкнули сундуки в воду, и после этого еще минут сорок всей командой вытаскивали их на сушу. Вымотались просто до предела!Когда ребята камнем сбили замок на первом, мы нашли в нем большую москитную сетку, два мачете, один котелок и, действительно, пакетик с сюрпризом!Конечно, все надежды переключились на второй неподъемный сундук, и тут уж нас ждал просто огромный сюрприз! Весь сундук был заполнен… камнями и песком. По этому поводу прозвучало много «лестных высказываний», но все мы поняли — эта телеигра станет для нас очень серьезным испытанием. И жалости к нам не будет…

Советы на все времена:

• Не показывайте окружающим свою растерянность, страх, слабость. Всегда сдерживайте свои эмоции. Это будет работать на ваш имидж сильного человека, на которого можно положиться. Но в особо сложных ситуациях, наоборот, демонстрируйте уверенность, спокойствие, самообладание. Эти ваши качества помогут другим избежать панического настроя.

… Теперь, когда в нашем лагере стал днем и ночью гореть костер, настроение улучшилось. Что нельзя было сказать о нашей еде. Интересно, что еще в первый день на островке все ребята из племени «Пеликанов» признались, что дали согласие на участие, наивно надеясь на относительно комфортные условия проживания и питания. Реальность же оказалась просто ужасающей, но отступать было уже некуда. Пришлось смириться и с бамбуковым ложем, и со скудным снабжением. Каждые два дня на команду из восьми человек выдавали всего один килограммовый пакет риса и по три литра питьевой воды каждому. Иногда, видимо, для создания еще больших трудностей, этот график нарушался, и мы ждали доставку риса и воды на день дольше... Как-то незаметно я привыкла и к этому.

Советы на все времена:

• «Если проблему решить можно — не стоит о ней беспокоиться, если проблему решить нельзя — беспокоиться бесполезно».Далай Лама ХIV

… Назавтра был мой сорок третий день рождения! Обожженное солнцем тело изнывало от укусов москитов и комаров так, что голод отступал на второй план. К тому же, у меня уже был сломан палец на ноге, который мне просто плотно забинтовали. Спасали только мужские походные сандалии сорокового размера. Но, по привычке, мне все же захотелось привести себя в порядок, чтобы хоть как-то украсить этот день, показавшийся мне каким-то зябким… На такой случай в рюкзаке было припасено единственное и очень скромное платье. Ранним утром, пока все еще спали, я надела его и, прихрамывая, ушла вдоль берега бухты, чтобы никто не видел моей внезапной грусти.

Советы на все времена:

• Не поддавайтесь панике. Какой бы сложной ни была ситуация, она не будет длиться вечно, вы сможете ее преодолеть. Помните о том, что после самой темной ночи всегда наступает рассвет.