Лариса Вербицкая: Нож я спрятала в стельку кроссовки, а спички в книгу
В прошлом году известной телеведущей исполнилось 60 лет. После юбилея она выпустила книгу «В 60 – 6:0 в мою пользу», где вместе с мемуарами дает советы.
Книга поступила в продажу. Параллельно Лариса любезно поделилась с «Собеседником» выдержками из книги, где она рассказывает, как попала на телевидение, что помогает ей запоминать большие тексты, как выжила на необитаемом острове в телешоу «Последний герой» и о своих ощущениях от участия в других телешоу «Ледниковый период» и «Форт Боярд».
"…В общем, вновь я вошла в кабинет Игоря Леонидовича лишь спустя три месяца. «Ну, здравствуйте, красавица!» — как-то не очень приветливо сказал он. «Что же вы так задержались? Мы вас ждали, ждали. А теперь место уже занято…»
Вот тут-то я на себе прочувствовала выражение «вся жизнь пронеслась перед глазами». Но, надо отдать должное тактичности Кириллова, он не стал затягивать паузу, видя мои глаза, наполняющиеся слезами, и тут же поспешил исправить ситуацию. «Ну, не пугайтесь! Я пошутил! Мы вас ждем. Идите, оформляйтесь в отдел». Так что в тот день я во второй раз стала самой счастливой во всем «Останкино». Я шла по бесконечным коридорам телецентра и улыбалась, улыбалась, улыбалась!
Советы на все времена:
Подсчитано, что дети смеются 300-400 раз за день. Мы, взрослые, в лучшем случае — 15-20 раз. Какая грустная разница… Наука о смехе — геотология — доказала, что смеяться полезно и даже жизненно необходимо!
· Кстати, и физическое здоровье человека улыбка тоже может укрепить. Смех почти полностью расслабляет наше тело, а это очень полезно для организма. Даже наша иммунная система может стать более крепкой от количества улыбок.
…Пришлось из двух зол выбрать меньшее. Когда незадачливый коллега после окончания эфира снова стал донимать меня своими грубыми выпадами, я подошла к нему очень близко, набрала в легкие воздуха… и выдала тираду, которую заучивала, кажется, полночи… Кстати, микрофоны в студии были еще не отключены. Мой обидчик вытаращил глаза, у него дыхание перехватило… Видимо, никто в жизни так с ним еще не разговаривал. «Вы все слышали? Слышали, что она сказала?» — обратился он к телеоператорам. Те демонстративно отвернулись, а я развернулась и ушла в гримерную. Ему оставалось только провизжать вслед: «Ты еще очень сильно пожалеешь об этом!». Естественно, он не придумал ничего лучше, как настрочить начальству докладную записку. На следующий день меня вызвали «на ковер».
Советы на все времена:
· Если вы хотите запомниться слушателям, обязательно составляйте план своего выступления и полностью ему следуйте. Серьезные выступления могут многое потерять от спонтанных импровизаций.
· Монотонный, невыразительный текст испортит любое выступление, даже если вы попытаетесь изложить в нем правильные и мудрые мысли. Опытные докладчики всегда разбавляют даже самые серьезные темы некоторой долей юмора.
…Профессиональная память особенно выручила меня, когда я с большой делегацией московских артистов участвовала в гала-концерте в столице Алжира, которая праздновала свой многовековой юбилей. Меня никто не просил провести концерт на арабском языке. Я решила сделать это сама, причем во время полета из Москвы в Алжир. Задача могла показаться совершенно не выполнимой, если к этому добавить, что до выступления на сцене оставалось всего два дня. Раньше на ТВ не было телесуфлеров, и дикторам приходилось запоминать очень много текста. У меня был свой любимый метод запоминания.
Советы на все времена:
• Если Вам предстоит быстро выучить стихотворение или запомнить большой текст, используйте метод многократного повторения. Порядок следующий: сначала повторяем через 20 минут после заучивания, затем — через час, далее — через 8 часов и, наконец, через сутки.
… Со временем уже ничто не могло выбить меня из равновесия, хотя сам процесс подготовки бывал очень нервным и непредсказуемым. Единственное, что повергало в ужас не только меня, но и других ведущих, так это листы с текстами, упавшие из рук на пол. Дурную примету можно было нейтрализовать, если сразу сесть на них, где бы они не рассыпались… Поверьте мне, это действительно помогало, хотя со стороны казалось маленьким помешательством.
Советы на все времена:
• Любая проблема — замаскированная удача. Но надо быть очень внимательным.
… В одной из программ накануне Дня космонавтики гостем нашей студии был легендарный космонавт и обаятельнейший человек — Алексей Архипович Леонов. Интервью получилось интересным, с яркими воспоминаниями первого и второго полетов Леонова. Он рассказал о каких-то ранее неизвестных деталях работы космонавтов на орбите, о том, как случай отвел от него гибель на корабле «Союз-11», как он готовился к полету вокруг Луны в 1968 году… И, конечно же, космонавт показал свои новые живописные работы. Уже после записи, когда камеры и микрофоны были выключены, я набралась смелости и задала «вечный вопрос всех землян», видел ли он что-то инопланетное в своих полетах. Он стал серьезным, немного задумался, а потом наклонился ко мне и тихо сказал: …
Советы на все времена:
• Чем больше вы интересуетесь другими, тем интереснее и вы сами для них. Так что будьте заинтересованными!
… «30 минут». Именно под таким незатейливым названием вышла в 1986 году и сразу полюбилась телезрителям первая утренняя программа… Тогда всего за полчаса прямого эфира мне надо было прочитать выпуск свежих новостей, окончательно разбудить зрителей каким-нибудь музыкальным клипом, сделать вместе с телезрителями утреннюю разминку, дать им несколько полезных советов и познакомить с прогнозом погоды! Кстати, в первых выпусках, пока шел музыкальный клип, мне, как и другим ведущим, приходилось быстро переодеваться в спортивную форму и самой показывать упражнения утренней гимнастики! А потом на новой музыкальной паузе вновь переодеваться и выходить в эфир, как ни в чем не бывало! Вот это был темп!
Советы на все времена:
• У телевизионщиков, которым достаются ночные смены, есть свой рецепт супер-бодрящего напитка: чайная ложка растворимого кофе на стакан колы или пепси, но предварительно отстоявшейся, без газа. Этот напиток гарантированно дает заряд бодрости на 3-4 часа! Но злоупотреблять им я не рекомендую.
… Аллан Чумак любил выступать в эфирах «Доброго утра». Молча сидел за столом и делал руками плавные пассы перед телекамерой — якобы заряжал воду, которую телезрители по его просьбе ставили перед телевизорами по всей стране. Все твердо верили, что после этого вода обретала целебные свойства. В такие дни в нашей студии все, что не в кадре, было заставлено трехлитровыми банками. Потом обладатели этих банок пили водичку и уверяли, будто великолепно себя чувствуют. Я не поддавалась такому «лечению», но своей соседке по коммунальной квартире я честно пару раз привозила бидончики с «заряженной водой».
… У нас с Александром стало зарождаться подозрение, что поездка на самом деле не обещает быть легкой… Муж сразу начал серьезно продумывать, что мне может пригодиться в джунглях прежде всего. Конечно же, универсальный нож! Он специально купил очень маленький, но качественный ножик, в котором мне больше всего понравились не острые лезвия, а наличие маникюрных ножниц и пилочки для ногтей. Что ж, каждый думает о своем! Кроме этого, Саша, вспоминая свои армейские тренировки по выживанию, подготовил специально обработанные спички, которые не боялись воды.Для ножа он аккуратно надрезал стельку кроссовки и засунул его как можно глубже. Спички было решено спрятать в корешке книги, которую я выбрала в качестве единственно разрешенной вещи.Сразу скажу, что нож у меня изъяли после обещанной проверки вещей, причем видимо под рентгеном, так как он был спрятан настолько умело, что даже не прощупывался. Ну, а про спички в корешке книги я… просто элементарно забыла. Уж слишком много разных впечатлений и испытаний навалилось на нас прямо с первого дня съемок!
Советы на все времена:
· «Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал» Альберт Эйнштейн.
… И вдруг, метров за 100 до острова, нас просто высадили на воду, и мы уже вплавь, в одежде и обуви, добирались к берегу, толкая перед собой надувной плот с нашими рюкзаками и двумя внушительными сундуками, которые нам загрузили организаторы.Из-за скал и больших камней, причалить было невозможно. Поэтому мы столкнули сундуки в воду, и после этого еще минут сорок всей командой вытаскивали их на сушу. Вымотались просто до предела!Когда ребята камнем сбили замок на первом, мы нашли в нем большую москитную сетку, два мачете, один котелок и, действительно, пакетик с сюрпризом!Конечно, все надежды переключились на второй неподъемный сундук, и тут уж нас ждал просто огромный сюрприз! Весь сундук был заполнен… камнями и песком. По этому поводу прозвучало много «лестных высказываний», но все мы поняли — эта телеигра станет для нас очень серьезным испытанием. И жалости к нам не будет…
Советы на все времена:
• Не показывайте окружающим свою растерянность, страх, слабость. Всегда сдерживайте свои эмоции. Это будет работать на ваш имидж сильного человека, на которого можно положиться. Но в особо сложных ситуациях, наоборот, демонстрируйте уверенность, спокойствие, самообладание. Эти ваши качества помогут другим избежать панического настроя.
… Теперь, когда в нашем лагере стал днем и ночью гореть костер, настроение улучшилось. Что нельзя было сказать о нашей еде. Интересно, что еще в первый день на островке все ребята из племени «Пеликанов» признались, что дали согласие на участие, наивно надеясь на относительно комфортные условия проживания и питания. Реальность же оказалась просто ужасающей, но отступать было уже некуда. Пришлось смириться и с бамбуковым ложем, и со скудным снабжением. Каждые два дня на команду из восьми человек выдавали всего один килограммовый пакет риса и по три литра питьевой воды каждому. Иногда, видимо, для создания еще больших трудностей, этот график нарушался, и мы ждали доставку риса и воды на день дольше... Как-то незаметно я привыкла и к этому.
Советы на все времена:
• «Если проблему решить можно — не стоит о ней беспокоиться, если проблему решить нельзя — беспокоиться бесполезно».Далай Лама ХIV
… Назавтра был мой сорок третий день рождения! Обожженное солнцем тело изнывало от укусов москитов и комаров так, что голод отступал на второй план. К тому же, у меня уже был сломан палец на ноге, который мне просто плотно забинтовали. Спасали только мужские походные сандалии сорокового размера. Но, по привычке, мне все же захотелось привести себя в порядок, чтобы хоть как-то украсить этот день, показавшийся мне каким-то зябким… На такой случай в рюкзаке было припасено единственное и очень скромное платье. Ранним утром, пока все еще спали, я надела его и, прихрамывая, ушла вдоль берега бухты, чтобы никто не видел моей внезапной грусти.
Советы на все времена:
• Не поддавайтесь панике. Какой бы сложной ни была ситуация, она не будет длиться вечно, вы сможете ее преодолеть. Помните о том, что после самой темной ночи всегда наступает рассвет.
… Тур участников «Ледникового периода» продолжался почти 4 месяца. В Израиле «Ледниковый период» был очень популярен. Еще бы — много соотечественников при полном отсутствии катков! Сюда мы добирались всю ночь, а утром уже вышли для проката программы на специально подготовленный лед в огромном концертном зале. В этот день мы дали даже два показательных шоу — откуда только силы взялись. А как нас приветствовали толпы болельщиков! Мы даже выходили с арены по живому коридору с охраной, такой был ажиотаж вокруг. Всем хотелось поближе увидеть своих любимых участников шоу, передать цветы и милые сувениры. Но для полиции Тель-Авива главное — обеспечение безопасности, так что мягкие игрушки и даже букеты до нас не долетали.
… В 7.00 катер с командами и участниками съемочной группы отплывал в сторону крепости. Но даже при небольшом волнении океана, причаливать к форту было опасно. В таком случае всех участников игры помещали в огромную веревочную сетку, подвешенную к грузовому крану, который медленно поднимал нас на широкую крепостную стену форта Боярд, возвышавшуюся над водой почти на 20 метров. Для всех участников игры такие подъемы над волнами стали дополнительным непростым испытанием. Зато каждый раз на центральной площадке форта нас встречали самые доброжелательные в мире карлики — Пастама и Паспарту. Можете представить себе, как они смотрелись рядом с ведущим телеигры Николаем Валуевым!
Советы на все времена:
· «Храбрость — это управление страхом, но не отсутствие страха». Марк Твен"