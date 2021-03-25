Громкий «День тишины»: Туминас, Маковецкий, Купченко, Добронравов, Филиппенко на столетии Театра имени Вахтангова

- Мне нужно идти. Туда, вот туда, - говорил всем налево и направо Александр Филиппенко, протискиваясь сквозь публику и изредка уступая настойчивым просьбам сфотографироваться: «Ну давайте».

Через полчаса Александра Георгиевича можно было встретить в другой части в фойе с той же фразой и в той же обстановке.

Бодрый директор театра Кирилл Крок лично проводит экскурсию:

- Вот тут у нас кепка Ленина. Её попросил у Крупской Борис Щукин, но так и не отдал обратно, и вот теперь она у нас… На этом диване Щукин умер, он в нашей постоянной экспозиции… Это костюм Владимира Этуша… Это костюм Людмилы Максаковой…

Евгения Князева, ещё одну звезду Вахтанговского театра и ректора института имени того самого Щукина, который отжал у Крупской кепку Ленина, отличает доброта особого свойства. Если Филиппенко перемещался по театру хоть как-то, Князев долго не мог подняться с первого этажа в фойе, будучи не в силах отказать хоть кому-то из поклонников. Подходили какие-то люди с камерами, просили вспомнить их и передать приветы в их города. Я спросил, есть ли сегодня в театре место, где артисты всё-таки могут скрыться от публики. Оказалось, что гримёрки всё-таки не отданы на растерзание страстным любителям культуры, но как педагог Евгений Владимирович не мог покинуть смотрящих ему в глаза слушателей, хоть они уже были явно не студенческого возраста, и, в отличие от делового и юркого Крока, давал лекцию более обстоятельную:

- Вахатнгов умер в 1922 году. Казалось бы, что он поставил? Два спектакля. Сколько было других режиссёров! Оно бы всё ушло. Но его ученики собрались и сказали: «Мы память о своём учителе должны сохранить». Приходил Мейерхольд, которого они позвали. Хотел быть здесь режиссёром. Но его эстетика совсем не подошла театру Вахтангова, с ним распрощались… А вчера мы были на кладбище, там Василий Семёнович Лановой – он так мечтал дожить до этого дня. Говорил: «Вот отпразднуем столетие театра. Главное, чтобы Юлечка Борисова дожила, чтобы с ней ничего не случилось…»

Юлии Борисовой сейчас 96 лет. А вот Лановой до юбилея не дожил десять месяцев.