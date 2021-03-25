Недешево: вдова Армена Джигарханяна исполнила его последнюю волю

Со дня смерти Армена Джигарханяна прошел один год. Завтра на Ваганьковском кладбище Москвы, где захоронен актер, будет открыт памятник легендарному актеру.

- Его сделали сыновья знаменитого скульптора Фридриха Согояна, который создавал памятник дочери Армена Борисовича Лене, - Микаэль и Ваге, - рассказывает сын Джигарханяна Степан. – Конечно, все согласовывалось со мной, моей мамой Татьяной Сергеевной и другом Армена Борисовича Артуром. На памятнике отец изображен в образе своего любимого персонажа Сократа.

Памятник обошелся наследникам Джигарханяна в круглую сумму. По нашим данным, на его создание ушло несколько миллионов рублей. Расходы возросли из-за сопутствующих проблем.

- Конечно, все стоит нешево, - констатирует Степан. – Армен Борисович хотел, чтобы его похоронили вместе с его дочерью Еленой. В результате пришлось делать демонтаж ее памятника. А поскольку он был установлен еще в 80-х годах, за это время он попортился. При демонтаже часть монумента откололась, посыпалась. Пришлось реставрировать.

По словам Степана, его мама, вдова Джигарханяна, монументом довольна. Она счастлива, что смогла выполнить последнюю волю актера. Татьяна Власова сейчас живет в России и возвращаться в Америку на ПМЖ не собирается.

– Мама постепенно приходит в себя после смерти папы, - объясняет Степан. - Конечно, ей очень непросто. Но она держится молодцом. Чувствует себя согласно возрасту. Конечно, в Москве у нее начались болячки, хронический гайморит воспаляется. Московский климат – ничего не поделаешь.