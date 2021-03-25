Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:01

Недешево: вдова Армена Джигарханяна исполнила его последнюю волю

Татьяна Сергеевна постепенно приходит в себя после смерти любимого мужа

Фото: Global Look Press

Со дня смерти Армена Джигарханяна прошел один год. Завтра на Ваганьковском кладбище Москвы, где захоронен актер, будет открыт памятник легендарному актеру.

- Его сделали сыновья знаменитого скульптора Фридриха Согояна, который создавал памятник дочери Армена Борисовича Лене, - Микаэль и Ваге, - рассказывает сын Джигарханяна Степан. – Конечно, все согласовывалось со мной, моей мамой Татьяной Сергеевной и другом Армена Борисовича Артуром. На памятнике отец изображен в образе своего любимого персонажа Сократа.

Памятник обошелся наследникам Джигарханяна в круглую сумму. По нашим данным, на его создание ушло несколько миллионов рублей. Расходы возросли из-за сопутствующих проблем.

- Конечно, все стоит нешево, - констатирует Степан. – Армен Борисович хотел, чтобы его похоронили вместе с его дочерью Еленой. В результате пришлось делать демонтаж ее памятника. А поскольку он был установлен еще в 80-х годах, за это время он попортился. При демонтаже часть монумента откололась, посыпалась. Пришлось реставрировать.

По словам Степана, его мама, вдова Джигарханяна, монументом довольна. Она счастлива, что смогла выполнить последнюю волю актера. Татьяна Власова сейчас живет в России и возвращаться в Америку на ПМЖ не собирается.

– Мама постепенно приходит в себя после смерти папы, - объясняет Степан. - Конечно, ей очень непросто. Но она держится молодцом. Чувствует себя согласно возрасту. Конечно, в Москве у нее начались болячки, хронический гайморит воспаляется. Московский климат – ничего не поделаешь.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 2 дня назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Шоу-бизнес 15 часов назад

Дочь участника ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»: «После программы папа чуть не повесился!»

Культура и ТВ 19 часов назад

Психотерапевт: причиной отказа Соловьёва от сыновей могла стать его личная травма

Культура и ТВ 19 часов назад

Oxxxymiron: возвращение главного рэп-поэта России вызвало восторги и вопросы

Культура и ТВ 20 часов назад

«Вчера были нашики, сегодня вражики». Виктор Коклюшкин был тестем телеведущего Соловьёва, но его передачи не смотрел

Спорт 20 часов назад

В Москве учредили музей «Динамо». Там могут оказаться трофеи Яшина и клюшки Овечкина

Культура и ТВ 22 часа назад

Сатирик Натапов: «Таких, как Коклюшкин, грех было обижать»

Культура и ТВ 22 часа назад

Трибьют «Тату»: от Дани Милохина до Димы Маликова

Культура и ТВ 23 часа назад

«Если бы стены Кремля не были красными – они бы покраснели»: лучшие цитаты Виктора Коклюшкина

Культура и ТВ 1 день назад

Цискаридзе о новом сезоне проекта «Синяя птица»: «На сцену выходят лучшие дети со всей страны»

Культура и ТВ 1 день назад

Фаворит «Ледникового периода» Федор Федотов: «Должен был кататься с Тотьмяниной»

Шоу-бизнес 1 день назад

Концерт в честь 20-летия альбома t.A.T.u. оказался убыточным

Шоу-бизнес 1 день назад

Елена Борщёва: Уверена, что Масляков к закрытию «Игры» на ТНТ отношения не имеет

Культура и ТВ 1 день назад

Жора Крыжовников: Современные подростки – как Раскольников. Боятся ничего из себя не представлять

Шоу-бизнес 1 день назад

Алиса Мон: «Не хочу гневить высшие силы, которые избавили меня от ига»

Шоу-бизнес 1 день назад

Бывшая "Ранетка" обвинила продюсера в домогательствах

Культура и ТВ 2 дня назад

Вика Цыганова предложила, как "перевоспитать" Моргенштерна

Шоу-бизнес 2 дня назад

«Боюсь, совершим глупость!»: Юлиан рассказал о новом витке отношений с Анастасией

Шоу-бизнес 2 дня назад

«Жаль, эту шкуру за волосы не оттаскали»: дочь Распутиной врезала сестре после съемок у Малахова (фото)

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика