«Мы начинаем в конце»: пронзительно российская американская безысходность

Крис Уитакер написал «Мы начинаем в конце» — драму про американский городок разбитых надежд; обречённую жизнь в провинциальном курортном месте США… Но знал бы он, насколько его роман оказался пронзительно российским!

Просто оцените, кто в героях. Красивая, но одинокая и спивающаяся мать с двумя маленькими детьми. Бывшая спортивная звезда колледжа, который получил тяжёлую травму и похоронил карьеру. Вконец очерствевший делец, владеющий единственным в городе ночным клубом и перепродающий недвижимость. Мясник, который настолько одинок, что каждый вечер пялится-подглядывает в окошко за соседкой. И отсидевший 30 лет убийца; вернувшийся в место, где изменилось всё, но при этом не изменилось ничего… (Собственно, и роман зовется так потому, что раскручивается от событий, которые на самом деле являются уже следствием — но снова и снова возвращается к ним).

Дополните эту гремучую смесь колоритными пейзажами — из закусочных, контор микрозаймов, крохотного торгового центра, полинявших и разваливающихся частных домиков — и вы поймёте, почему роман так зайдёт отечественному читателю!

Прекрасный интернациональный гайд про то, как первые жизненные ошибки определяют для тебя роль в системе координат между «на роду написано» и «self made» по одной оси, а также «отчаяние» и «счастье» — по другой; про то, что там, в самом центре, в абсолютном нуле, что туда приводит. И о том, как в этих тяжелейших обстоятельствах сберечь себя, свой рассудок и свою любовь…