«Вчера были нашики, сегодня вражики». Виктор Коклюшкин был тестем телеведущего Соловьёва, но его передачи не смотрел

Артист «Аншлага», «Смехопанорамы» и «Кривого зеркала» несколько дней не дожил до своего 76-го дня рождения.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин – один из самых известных юмористов нашей эстрады. Автор популярной серии монологов «Алё, Люся», ставших визитной карточкой Ефима Шифрина. Он также писал тексты для Евгения Петросяна, Владимира Винокура, Клары Новиковой, Елены Степаненко и сам выступал с блестящими сольными номерами. Его запоминающийся «гнусавый» голос и густая борода очень нравились публике.

Виктор Коклюшкин начинал свою карьеру с публикаций юмористических рассказов в «Литературной газете» в рубрике «Клуб 12 стульев». После окончания Высших театральных курсов ГИТИСа в 36 лет стал писать для телевидения. Звездой эстрады сатирика сделали монологи «Ах так», «Гербалайф», «Мы с Петькой», «Обалдеть», «Одноклассники» и другие. Виктор также написал более 10 книг, сценарии для мультфильмов «Великолепный Гоша» «Фокусник» и «Портрет», а также для телефильма «Дядя Ваня и другие».

Личное счастье Виктор Михайлович обрёл не сразу. После развода с первой женой эстонкой Любовью Сэпп он начал выпивать, но юмор и самоирония помогли ему справиться с алкогольной зависимостью. Он шутил:

«Сейчас вообще ничего без бутылки не поймёшь. Вчера были нашики, сегодня вражики».

Второй женой юмориста стала писательница Ольга Злотник. У Виктора Михайловича двое детей и пять внуков. Дочь Эльга Сэпп вышла замуж за тележурналиста Владимира Соловьёва. В интервью артист признавался, что передачи зятя не смотрит, так как не занимается политикой.

Марина Довгер