Трибьют «Тату»: от Дани Милохина до Димы Маликова

Записи самых разных музыкантов, спевших песни группы «Тату», уже обнародованы, включая дуэт Аллы Пугачёвой и Софии Ротару. Теперь грядёт концертная версия трибьюта, ставшего весьма скандальным из-за авторских прав, и не только. Алла Борисовна и София Михайловна клубное шоу, разумеется, не посетят, но многие будут: Вера Брежнева, Монеточка, «Нервы», Манижа, Ваня Дмитриенко, IOWA, Рита Дакота и другие. А Дмитрий Маликов, «Моя Мишель», «Слот» и Imany выступят ни много ни мало в сопровождении симфонического оркестра. На концерт приедет бензовоз, который уже стал символом трибьюта. Для фотосессий. Ведущими концерта станут Антон Комолов и Таня Геворкян.

20 ноября. Москва, Music Media Dome