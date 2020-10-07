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Трибьют «Тату»: от Дани Милохина до Димы Маликова

Песни легендарной группы артисты споют и на концерте

Фото: Константин Баканов

Этот бензовоз, засветившийся на презентации, обещают подогнать и на концерт. Будут ли девушки-двойники "Тату" - не сообщается.

Записи самых разных музыкантов, спевших песни группы «Тату», уже обнародованы, включая дуэт Аллы Пугачёвой и Софии Ротару. Теперь грядёт концертная версия трибьюта, ставшего весьма скандальным из-за авторских прав, и не только. Алла Борисовна и София Михайловна клубное шоу, разумеется, не посетят, но многие будут: Вера Брежнева, Монеточка, «Нервы», Манижа, Ваня Дмитриенко, IOWA, Рита Дакота и другие. А Дмитрий Маликов, «Моя Мишель», «Слот» и Imany выступят ни много ни мало в сопровождении симфонического оркестра. На концерт приедет бензовоз, который уже стал символом трибьюта. Для фотосессий. Ведущими концерта станут Антон Комолов и Таня Геворкян.

20 ноября. Москва, Music Media Dome

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