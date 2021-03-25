Психотерапевт: причиной отказа Соловьёва от сыновей могла стать его личная травма

Мы хотели поговорить с самой Евгенией, но она категорически отказалась давать любые комментарии СМИ.

Однако, как нам стало известно, Евгения Ахременко, будучи на консультациях у психотерапевта Елены Лагранж, приводила и сына Даню. Наш корреспондент поговорила со специалистом, чтобы узнать детали.

– Елена Владимировна, Евгения обращалась к вам с проблемами старшего сына?

– Во-первых, хочу сказать, что наша дружеская беседа с Даней не являлась профессиональной консультацией.

– У сына Соловьёва действительно есть проблемы?

– У ребёнка большая внутренняя проблема, связанная с тем, что папа демонстрирует отказ, а это серьёзно его ранит. Тут явная точка боли и налицо нарушение базового права ребёнка – это ощущение безопасности. В душе ребёнок очень давно ждёт отца, что является затянувшимся стрессом. Отсюда страхи, тревога, беспокойство. Когда человек испытывает продолжительный стресс, возникают психосоматические заболевания. Как это будет проигрываться у ребёнка нам вообще неизвестно. Это мина замедленного действия. Всё зависит от того, насколько он научится справляться с жизненными трудностями.

– А если отец позвонит ребёнку. Стресса не будет?

– Это тоже один из гипотетических вопросов. Любая сильная эмоция хоть со знаком плюс, хоть минус, для организма будет стрессом. Да, это будет внезапностью, но будет и прекрасным моментом. Исходя из того, что мама старается поддерживать образ отца по положительно закреплённым параметрам, стресс будет, но он не причинит боль.

– Ребёнок простит отца-кукушку?

– Обиды пройдут, он успокоится. У отца есть шанс сохранить здоровье старшего сына. Но, предупреждаю: у папы позиция родителя должна быть из точки инициативы. В жизни есть правило и задача родителей – наладить отношения со своим ребёнком. Неважно, сколько лет ребёнку – 10 или 45 или 55! Если сейчас Константин Соловьёв сделает первый жест, и выйдет на общение с сыном, это обогатит не только ребёнка, но и его самого.

– Мы не вправе осуждать артиста, но так уж случилось, что за этой историей следят миллионы зрителей. Многие пытаются понять: как ещё недавно любящий и заботливый отец сегодня отвергает родного ребёнка?

– Причиной такого поведения, как одним из вариантов, могла стать его личная травма. Таким образом, травмированная психика может запустить процесс ретравматизации, заставляющий проживать детскую травму таким неэкологичным способом.

– Во время рассказа о родителях в программе Константин неожиданно признался, что они на какое-то время расходились и жили каждый своей жизнью…

– Личная травма. Её никто не исключает. Давайте будем реалистами. Отец находится в возрасте, когда он осознает и своё поведение, и понимание того, что делает. А значит, он отвечает за свои слова, действия и поступки.

– Многие уверены, что отказ Соловьёва от сыновей – это влияние его третьей жены Анастасии Лариной…

– Как бы ни было, но многое зависит от внутренних ценностей и воспитания человека. Мы не знаем: она «против» или «за» отношения отца с сыновьями. Обвинять её – глупо. Да, в эмоциональном плане для ребёнка – это тяжёлая ситуация. И для Евгении, и Константина она непростая, и для его жены она тоже непростая. Мы можем многое предполагать, но это наши субъективные догадки. Понимаю тех, кто чисто по-человечески пытается понять, чем вызвана такая разная позиция взрослого, осознанного и состоявшегося человека к своим детям. Ведь с дочерьми, насколько я знаю, он очень нежен.

– К счастью, сыновей Евгении помогает воспитывать её отец, дедушка Юрий Васильевич. Сможет он заменить мальчикам отца?

– Бабушки и дедушки не могут заменить папу. Как ни старайся. Этого и не нужно делать. Буду откровенной. Мы – третьи люди в этой ситуации. Чужая жизнь – это чужая история, которую ты слышишь уже в искажённом виде. Тут очень тонкий момент. В этой истории очень много недоговорённости и белых пятен.

В финале программы прозаик и телеведущая Татьяна Устинова мудро напутствовала собеседника словами: «Желаю: сделать – и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». Хотелось бы верить, что Константин однажды позвонит сыновьям и скажет: привет…

Рита Павлова