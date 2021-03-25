Психотерапевт: причиной отказа Соловьёва от сыновей могла стать его личная травма
Новое откровение артиста вызвало шквал обсуждений
И снова артист Константин Соловьёв взбудоражил общественность. Его откровения ведущей Татьяне Устиновой в программе «Мой Герой» на телеканале ТВ Центр, вызвало немало вопросов.
Под видео на YouTube-канале, где был выложен выпуск программы, подписчики за пару часов оставили массу эмоциональных комментариев, среди которых 90 процентов – слова возмущения и негодования. Кто-то припомнил ему, что «мужчина, бросивший своих детей, не может быть героем». Нашлись и те, кто предложил выпуск с откровениями артиста назвать «Мой антигерой»…
Сегодня артист живёт в третьем браке с Анастасией Соловьёвой, с которой воспитывает двух дочерей – Лизу и Лену. От сыновей Даниила и Тимофея от второй супруги актрисы Евгении Ахременко, Константин прилюдно отказался. И с мальчиками не общается.
Мягко говоря, удивление вызвал ответ Константина на вопрос ведущей: «А есть что-то такое, о чем вы жалеете просто ужасно?». Многие, задержав дыхание, ждали искреннего признания многодетного отца в том, как он сожалеет, что не общается с сыновьями. Однако ответ Соловьёва обескуражил:
«Вообще нет такого. Я веду дневничок. Иногда размышляю о том, что <…> сделал не так. Я, может, и сделал что-то не так, а, может, сделал что-то правильно. Ни о чём не жалею. Иначе придётся переписывать всю жизнь, придётся, сожалеть, а это ужасно».
Сожалеть об ошибках – ужасно. Да и рождение сыновей – эти события никак не перепишешь.
Артистка Евгения Ахременко, бывшая жена Соловьёва, на своей странице в соцсети после выхода передачи написала:
«Ну, что ж. И снова, как говорится, здравствуйте. Звонки, сообщения, возмущения и куча вопросов ко мне «как так?» Дорогие мои, огромное спасибо за поддержку и беспокойство за детей и за их реакцию на очередное выступление Константина…. Но в этот раз, я обращаюсь к вам с просьбой – не мусолить и не пережёвывать эту тему. Мы работаем с прекрасным терапевтом. Да, у Дани непростой возраст, да и вопросов у него типа «почему так?» меньше не стало. Но он окружён любовью и заботой. Меня просят дать опровержение. Опровержение чему?».
Мы хотели поговорить с самой Евгенией, но она категорически отказалась давать любые комментарии СМИ.
Однако, как нам стало известно, Евгения Ахременко, будучи на консультациях у психотерапевта Елены Лагранж, приводила и сына Даню. Наш корреспондент поговорила со специалистом, чтобы узнать детали.
– Елена Владимировна, Евгения обращалась к вам с проблемами старшего сына?
– Во-первых, хочу сказать, что наша дружеская беседа с Даней не являлась профессиональной консультацией.
– У сына Соловьёва действительно есть проблемы?
– У ребёнка большая внутренняя проблема, связанная с тем, что папа демонстрирует отказ, а это серьёзно его ранит. Тут явная точка боли и налицо нарушение базового права ребёнка – это ощущение безопасности. В душе ребёнок очень давно ждёт отца, что является затянувшимся стрессом. Отсюда страхи, тревога, беспокойство. Когда человек испытывает продолжительный стресс, возникают психосоматические заболевания. Как это будет проигрываться у ребёнка нам вообще неизвестно. Это мина замедленного действия. Всё зависит от того, насколько он научится справляться с жизненными трудностями.
– А если отец позвонит ребёнку. Стресса не будет?
– Это тоже один из гипотетических вопросов. Любая сильная эмоция хоть со знаком плюс, хоть минус, для организма будет стрессом. Да, это будет внезапностью, но будет и прекрасным моментом. Исходя из того, что мама старается поддерживать образ отца по положительно закреплённым параметрам, стресс будет, но он не причинит боль.
– Ребёнок простит отца-кукушку?
– Обиды пройдут, он успокоится. У отца есть шанс сохранить здоровье старшего сына. Но, предупреждаю: у папы позиция родителя должна быть из точки инициативы. В жизни есть правило и задача родителей – наладить отношения со своим ребёнком. Неважно, сколько лет ребёнку – 10 или 45 или 55! Если сейчас Константин Соловьёв сделает первый жест, и выйдет на общение с сыном, это обогатит не только ребёнка, но и его самого.
– Мы не вправе осуждать артиста, но так уж случилось, что за этой историей следят миллионы зрителей. Многие пытаются понять: как ещё недавно любящий и заботливый отец сегодня отвергает родного ребёнка?
– Причиной такого поведения, как одним из вариантов, могла стать его личная травма. Таким образом, травмированная психика может запустить процесс ретравматизации, заставляющий проживать детскую травму таким неэкологичным способом.
– Во время рассказа о родителях в программе Константин неожиданно признался, что они на какое-то время расходились и жили каждый своей жизнью…
– Личная травма. Её никто не исключает. Давайте будем реалистами. Отец находится в возрасте, когда он осознает и своё поведение, и понимание того, что делает. А значит, он отвечает за свои слова, действия и поступки.
– Многие уверены, что отказ Соловьёва от сыновей – это влияние его третьей жены Анастасии Лариной…
– Как бы ни было, но многое зависит от внутренних ценностей и воспитания человека. Мы не знаем: она «против» или «за» отношения отца с сыновьями. Обвинять её – глупо. Да, в эмоциональном плане для ребёнка – это тяжёлая ситуация. И для Евгении, и Константина она непростая, и для его жены она тоже непростая. Мы можем многое предполагать, но это наши субъективные догадки. Понимаю тех, кто чисто по-человечески пытается понять, чем вызвана такая разная позиция взрослого, осознанного и состоявшегося человека к своим детям. Ведь с дочерьми, насколько я знаю, он очень нежен.
– К счастью, сыновей Евгении помогает воспитывать её отец, дедушка Юрий Васильевич. Сможет он заменить мальчикам отца?
– Бабушки и дедушки не могут заменить папу. Как ни старайся. Этого и не нужно делать. Буду откровенной. Мы – третьи люди в этой ситуации. Чужая жизнь – это чужая история, которую ты слышишь уже в искажённом виде. Тут очень тонкий момент. В этой истории очень много недоговорённости и белых пятен.
В финале программы прозаик и телеведущая Татьяна Устинова мудро напутствовала собеседника словами: «Желаю: сделать – и пожалеть, чем не сделать и пожалеть». Хотелось бы верить, что Константин однажды позвонит сыновьям и скажет: привет…
Рита Павлова