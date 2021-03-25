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Фаворит «Ледникового периода» Федор Федотов: «Должен был кататься с Тотьмяниной»

Корреспондент «Собеседника» встретился со звездой фильма «Серебряные коньки»

Фото: пресс- служба "Первого канала"

Федор Федотов и Татьяна Волосожар

Актер Федор Федотов рассказал, как жил без интернета, как отреагировал когда узнал что его партнершей на льду будет олимпийская чемпионка, за которой он наблюдал будучи ребенком по телевидению, а также порассуждал о мудрости своей жены.

- Некоторые участники проекта катаются с нуля, когда другие имели прошлое с коньками, как вы относитесь к своему «преимуществу», скажем так?

- Серьезный вопрос. Мы совершенно спокойно этот момент между собой обсуждаем. Действительно, тем, кто начал кататься с нуля, сложнее, но, уверен, интереснее. Признаюсь, я поначалу очень переживал из-за этого, особенно когда видел уровень других ребят. Думал: «я что, подставной какой-то»? Я «Ледниковый» и раньше смотрел, но здесь решил изучить участников прошлых сезонов. Какого было мое удивления, когда я выяснил, что в одном из сезонов катался чемпион мира по хоккею Алексей Яшин. После этого я перестал переживать, тем более, что я играл в хоккей в юности. Скажу вам так: здесь вообще другие коньки, другая техника. Кто- то учится с нуля, но я не меньше других работаю над тем, чтобы переучиться.

 - В то время, когда девушки могут положиться на профессиональных партнеров, на вас, мужчин, ложится сложная задача, в том числе, не уронить партнершу, уже успели прочувствовать лезвие коньков на себе?

- Я прочувствовал, и у жены уже были вопросы, что это такое. Ноги помнят зубцы коньков партнерши. Действительно, мужчинам сложнее, но мне так интереснее. Все наши 12.00 – это особые победы, они достаются нам не просто так.

- У вас идеальные выступления, неужто, и на тренировках не падаете?

- Мы один раз с поддержки полетели вниз, но я успел лечь первым на лед, поэтому Таня не ударилась. На прыжках также не раз падали, - это страшно.

- После проекта появилась новая волна поклонников? Милохина, к примеру, все бабушки страны обожают теперь...

- Правильно, Даня - замечательный парень, он заслуживает именно такого отношения к себе. Представляю, какая у него обратная связь. Я получаю множество писем, с подобным уже сталкивался после премьеры «Серебрянных коньков», но сколько знакомых, бывших одноклассников, их родителей, учителей вдруг появилось - этого я не ожидал.

 - Вы знали, с кем будете участвовать в проекте?

 - Я этого даже не загадывал. Первая информация была, что буду кататься с Татьяной Тотьмяниной, но потом что-то переиграли и объявили мне о том, что моей партнершей будет Татьяна Волосожар. Я смотрел «Олимпиаду», где Таня каталась, а мне говорят, что я с ней буду выступать, - тут даже нечего комментировать.

Фото: Инстаграм Федора Федотова

- «Серебрянные коньки» - после них проснулись знаменитым?

- На следующий день после премьеры я проснулся залитым соседями с ног до головы, думаю, им было совершенно наплевать на мою персону. А если серьезно, да, появилось очень много внимания, с этим пришлось справляться на ходу. К такому тебя никто не готовит, к неудачам готовят, а к успехам нет.

 - Правда, что у вас до этого фильма не было «Инстаграм»?

- Меня заставили завести «Инстаграм», когда вышли «Серебрянные коньки», чертов шоу-бизнес , - смеется актер. - Я человек общительный, но в своем кругу. Мне непривычно принимать поздравления, получать сотни сообщений. Я вам больше скажу: все четыре года, пока я учился в институте, я жил без мобильного интернета, сейчас это сложно представить, но это факт. У меня был компьютер дома и все. И это было прекрасное время, скажу я вам. Но сейчас, так как я люблю делать все идеально, я активно веду свою страничку, ставлю хорошие фото, пишу посты, всем занимаюсь сам.

- Девушки наверняка заваливают письмами, жена не ревнует?

- Я совершенно скучный человек, но девочки пишут бесконечно. Такой мудрой супруги, как у меня, нет ни у кого на этой Земле. Мы с Настей однокурсники, большие друзья, оба в этой профессии давно. Сейчас у нее вышел фильм «Шум», где она сыграла одну из главных ролей. Никакой ревности в нашей семье нет, мы все понимаем про нашу профессию, тут даже рассказать нечего.

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