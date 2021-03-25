Фаворит «Ледникового периода» Федор Федотов: «Должен был кататься с Тотьмяниной»
Корреспондент «Собеседника» встретился со звездой фильма «Серебряные коньки»
Актер Федор Федотов рассказал, как жил без интернета, как отреагировал когда узнал что его партнершей на льду будет олимпийская чемпионка, за которой он наблюдал будучи ребенком по телевидению, а также порассуждал о мудрости своей жены.
- Некоторые участники проекта катаются с нуля, когда другие имели прошлое с коньками, как вы относитесь к своему «преимуществу», скажем так?
- Серьезный вопрос. Мы совершенно спокойно этот момент между собой обсуждаем. Действительно, тем, кто начал кататься с нуля, сложнее, но, уверен, интереснее. Признаюсь, я поначалу очень переживал из-за этого, особенно когда видел уровень других ребят. Думал: «я что, подставной какой-то»? Я «Ледниковый» и раньше смотрел, но здесь решил изучить участников прошлых сезонов. Какого было мое удивления, когда я выяснил, что в одном из сезонов катался чемпион мира по хоккею Алексей Яшин. После этого я перестал переживать, тем более, что я играл в хоккей в юности. Скажу вам так: здесь вообще другие коньки, другая техника. Кто- то учится с нуля, но я не меньше других работаю над тем, чтобы переучиться.
- В то время, когда девушки могут положиться на профессиональных партнеров, на вас, мужчин, ложится сложная задача, в том числе, не уронить партнершу, уже успели прочувствовать лезвие коньков на себе?
- Я прочувствовал, и у жены уже были вопросы, что это такое. Ноги помнят зубцы коньков партнерши. Действительно, мужчинам сложнее, но мне так интереснее. Все наши 12.00 – это особые победы, они достаются нам не просто так.
- У вас идеальные выступления, неужто, и на тренировках не падаете?
- Мы один раз с поддержки полетели вниз, но я успел лечь первым на лед, поэтому Таня не ударилась. На прыжках также не раз падали, - это страшно.
- После проекта появилась новая волна поклонников? Милохина, к примеру, все бабушки страны обожают теперь...
- Правильно, Даня - замечательный парень, он заслуживает именно такого отношения к себе. Представляю, какая у него обратная связь. Я получаю множество писем, с подобным уже сталкивался после премьеры «Серебрянных коньков», но сколько знакомых, бывших одноклассников, их родителей, учителей вдруг появилось - этого я не ожидал.
- Вы знали, с кем будете участвовать в проекте?
- Я этого даже не загадывал. Первая информация была, что буду кататься с Татьяной Тотьмяниной, но потом что-то переиграли и объявили мне о том, что моей партнершей будет Татьяна Волосожар. Я смотрел «Олимпиаду», где Таня каталась, а мне говорят, что я с ней буду выступать, - тут даже нечего комментировать.
- «Серебрянные коньки» - после них проснулись знаменитым?
- На следующий день после премьеры я проснулся залитым соседями с ног до головы, думаю, им было совершенно наплевать на мою персону. А если серьезно, да, появилось очень много внимания, с этим пришлось справляться на ходу. К такому тебя никто не готовит, к неудачам готовят, а к успехам нет.
- Правда, что у вас до этого фильма не было «Инстаграм»?
- Меня заставили завести «Инстаграм», когда вышли «Серебрянные коньки», чертов шоу-бизнес , - смеется актер. - Я человек общительный, но в своем кругу. Мне непривычно принимать поздравления, получать сотни сообщений. Я вам больше скажу: все четыре года, пока я учился в институте, я жил без мобильного интернета, сейчас это сложно представить, но это факт. У меня был компьютер дома и все. И это было прекрасное время, скажу я вам. Но сейчас, так как я люблю делать все идеально, я активно веду свою страничку, ставлю хорошие фото, пишу посты, всем занимаюсь сам.
- Девушки наверняка заваливают письмами, жена не ревнует?
- Я совершенно скучный человек, но девочки пишут бесконечно. Такой мудрой супруги, как у меня, нет ни у кого на этой Земле. Мы с Настей однокурсники, большие друзья, оба в этой профессии давно. Сейчас у нее вышел фильм «Шум», где она сыграла одну из главных ролей. Никакой ревности в нашей семье нет, мы все понимаем про нашу профессию, тут даже рассказать нечего.