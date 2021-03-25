Выступление и созерцание. Владимир Путин придёт к Достоевскому

Сегодня, 11 ноября, исполняется 200 лет со дня рождения классика русской литературы – Фёдора Михайловича Достоевского. «Собеседник» подготовил афишу мероприятий – как Москва и регионы отмечают юбилей писателя.

Открытие Московского дома Достоевского

Один из старейших литературных музеев Москвы, дом, в котором прошло детство Достоевского, и первый в мире музей писателя откроется после реконструкции 11 ноября. Обновлённый музейный центр теперь занимает три этажа здания.

В экспозиции впервые будут представлены редкие реликвии из коллекции супруги Анны Григорьевны Достоевской. Торжественное мероприятие открытия музея-квартиры классика русской и мировой литературы посетит президент России Владимир Путин. Глава государства встретится с известными литераторами.

Выставка в Третьяковке

В Третьяковской галерее 11 ноября открывается фокус-выставка «Достоевскому посвящается». На экспозиции можно увидеть единственный прижизненный портрет писателя, заказанный самим основателем галереи Павлом Третьяковым в коллекцию выдающихся отечественных деятелей.

Также на выставке будут представлены шесть произведений из собрания музея: «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» Бронникова, «Последняя весна» Клодта, «На острове Валааме» Куинджи, «Привал арестантов» Якоби, «Проповедь в селе» и «Охотники на привале» Перова.

Эти картины Фёдор Михайлович видел при жизни, сохранились его высказывания о живописи русских художников. В витрине также экспонируются материалы из отдела рукописей – публицистическое наследие Достоевского.

Литературный перфоманс на высоте 337 метров

11 ноября Московский драматический театр имени Сергея Есенина представит фрагменты спектаклей «Идиот» и «КараМазовы» на смотровой площадке Останкино. Спектакль «КараМазовы» создан специально к юбилею писателя.

По задумке авторов, фамилия главных героев превращается в игру слов – «Карой мазаны». Обе постановки иммерсивные, зрителей пригласят к соучастию в литературном перфомансе. Также к юбилею Достоевского телебашня включит нарядную подсветку.

Ретроспектива фильмов по Достоевскому в «Москино»

Сеть кинотеатров «Москино» с 14 по 19 ноября покажет экранизации произведений Федора Михайловича. Бесплатные показы пройдут в шести кинотеатрах сети: в «Космосе», «Искре», «Туле», «Спутнике», «Сатурне» и «Звезде». Зрители увидят на большом экране фильмы Ивана Пырьева, Льва Кулиджанова, Андрея Эшпая, Романа Качанова и Ричарда Айоади. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте «Москино».

Новая экспозиция в Музее Достоевского в Санкт-Петербурге

Петербургский музей писателя в доме на Кузнечном переулке, где он жил в последние годы, представил обновлённую литературную экспозицию «Достоевский. Жизнь и творчество: pro et contra». На выставке, которая станет постоянной, представлены интерактивная карта «Петербург Достоевского» с информацией об адресах, связанных с писателем и героями его произведений, а также экраны «Заграничные поездки», «Дневник писателя» и воспоминания его современников.

Выставка в Михайловском замке в Санкт-Петербурге

В Михайловском замке, с которым связаны годы учёбы писателя в Инженерном училище, открылась выставка «Достоевский в изобразительном искусстве из собрания Русского музея». Четыре зала вместили более 100 живописных, графических и скульптурных произведений, связанных с именем писателя и его творчеством.

Закрытие театрального фестиваля в Великом Новгороде

В Великом Новгороде и Старой Руссе с 5 по 11 ноября проходит Международный театральный фестиваль Достоевского. В программе были представлены спектакли по мотивам творчества писателя: «По ту сторону греха» театра балета Бориса Эйфмана, «Братья Карамазовы» Новгородского театра имени Достоевского в постановке петербургского режиссёра Искандера Сакаева. 11 ноября фестиваль завершится постановкой «Убивец» московского театра «У Никитских ворот».

#кибердостоевский

Видеоблогер Дима Саендук запустил экспериментальный литературный ютуб-проект «КиберДостоевский» для кибермолодёжи. На своих ютуб-проектах «SNDK» с аудиторией более 7 млн. подписчиков и «ЮФ» (от youth – «молодость») он рассказывает подросткам о книгах, которые стоит прочитать.

К юбилею Достоевского на канале sndk.tv пройдёт премьера анимационной версии «Преступления и наказания» в стиле киберпанк. Также выйдет аудиокнига в озвучке Димы Сыендука. В городах России пройдёт федеральный квест «Читай-играй» по мотивам творчества писателя с элементами квиза, где могут принять участие все желающие.

Марина Довгер