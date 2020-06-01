Роскомнадзор займётся садизмом в онлайн-кинотеатрах

Роскомнадзор взялся за онлайн-платформы. На днях были проведены слушания, в ходе которых цензурное ведомство предложило законодательно запретить к показу в онлайн-кинотеатрах «нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации», к коим отнесли в частности садо-мазохизм и эксгибиционизм.

- Я считаю, что любые ограничения искусства это плохо, это зло, это цензура, а цензура запрещена Конституцией Российской Федерации, - сказал «Собеседнику» кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин. – Это всё неправовые практики – когда люди, не имеющие отношения к искусству, начинают это искусство править, улучшать, запрещать и прочее.

Искусство должно быть в свободном доступе для людей. Единственная форма ограничения, которая мне кажется допустимой, - введение возрастных рейтингов, которые так или иначе будут обсуждаться – почему и для какого фильма, выставки или книги они такие вводятся. Но после того, как человеку стукнуло 18, ограничивать его доступ к искусству, - это, очевидно, цензурное действие, в котором ничего хорошего не вижу ни я, ни Конституция России.

На сегодняшний день на онлайн-платформы не распространяется закон о запрете мата (на большом экране и по ТВ материться запрещено). Кроме этого, есть целый ряд моментов, связанных с ограничениями на ТВ. Например, в сериале «Вертинский», который вышел на платформе KION и будет вскоре показан на «Первом канале», некоторые сексуальные сцены, а также эпизоды, связанные с употреблением кокаина, будут вырезаны для телеаудитории. Об этом рассказывал Константин Эрнст, отвечая на вопрос «Собеседника» на презентации сериала.

Роскомнадзор также намерен добиваться ужесточения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Сейчас запрещена «пропаганда нетрадиционных отношений», но чиновники-активисты хотят запретить даже демонстрировать и описывать подобные отношения. Будет ли это означать, что в России запретят даже упоминать о гомосексуалистах, пока неясно.