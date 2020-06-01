Звезда «Однажды в России» рассказала о съемках в сериале «Полярный»: В −34 снимались в ванной посреди снегов

В «Полярном» шутят и на социальные темы, и на общечеловеческие. Экранная пара актёров Карины Зверевой и Ивана Охлобыстина будет бурно выяснять отношения и справляться с кризисом молодожёнов. О съёмках сезона нам рассказала Карина Зверева, которую зрители знают по юмористическим проектам «Однажды в России» и «Аншлаг».

– Замерзали на съёмках?

– Сезон мы частично снимали в Кировске, частично в Подмосковье – здесь снимали Витину ферму. Но в Кировске, как ни странно, мне было теплее! В Подмосковье мне приходилось залезать в ванну на улице в минус 24, мы снимали романтическую сцену среди снегов. А в Кировске как раз в это время было минус 4 и вообще не холодно.

– Что за сцена с ванной? Много дублей пришлось замерзать?

– Конечно, был не один дубль. Температура была минус 34, вода быстро остывала, поэтому в неё подливали тёплую воду. Вылезти из неё не представлялось возможным – какую одежду ни наденешь, все равно околеешь. Нам приходилось сидеть в этой ванной постоянно. Кстати, её поставили в снегах около настоящей бани, но пока добежишь до этой бани…

Под ванной ещё был абсолютно настоящий костёр. Ощущения были странные, если честно. Просидели мы в ванной около часа – помимо дублей были ещё перестановки на общий, крупный и средний планы. Обычно актёр снимается в кадре, а во время перестановки все уходят передохнуть, но нам приходилось сидеть и ждать.

На самом деле, это не так страшно, как казалось. Днём был холодный ветер, и я думала, что раз я околеваю без дополнительной одежды, то как же я буду голая в ванной сидеть… Но в нашем случае получился эффект термальных источников. И было приятно, что мы сняли такую красивую сцену. Конечно, мы могли отказаться, позвать дублёра, но я подумала, что раз Леонардо ди Каприо ночью в лошади спал, то и я в ванной смогу посидеть.

– Как был устроен актёрский быт на съёмках? Где вы жили?

– Кировск – это не заброшенное местечко, там, между прочим, рядом есть горнолыжный курорт практически европейского класса. Туда летает прямой рейс, гостиницы очень приличные, инфраструктура. Да, холодновато, но ничего страшного. Не было такого, чтобы мы жили в палатках и рыбу доставали из проруби, – шутит актриса.