Вдова Георгия Буркова: Нашей дочери устроили травлю

Мария Буркова рассказала, как ее отец перестал сотрудничать с Татьяной Дорониной. Тут же Буркову на сутки заблокировали в Facebook, а ей самой посыпались угрозы.

«В 1988-ом году папа попал в реанимацию, сердце. Конечно же, ввели другого актера. Это и понятно. Но. Сразу гастроли в Киеве, Татьяна Васильевна ожидала оваций и чего-то такого, чего не было после спектакля. Тогда она вышла к зрителям и со своим придыханием поведала, что Бурков испугался радиации и отказался к ним ехать, а этот бесстрашный актёр ввёлся на его роль», - написала Мария Буркова. К тому же прибавила, что «Доронину нельзя допускать до живых людей».

- Я боюсь за дочь! – говорит «Собеседнику» вдова Георгия Буркова Татьяна Ухарова. - Все же началось с агрессии – написали, что Георгий Бурков был уволен из МХАТА имени Горького за пьянство. Это, конечно, нашу семью резануло. Во-первых, Жора не был в штате этого театра. Он был приглашен драматургом Эдвардом Радзинским и режиссером Романом Виктюком на спектакль «Старая актриса на роль жены Достоевского», где его партнершей была художественный руководитель этого театра Татьяна Доронина. Я лично присутствовала на многих репетициях, прогонах, премьере. Все было на моих глазах. И вдруг я читаю, что Бурков был первым в списке, кого уволила Доронина. Причем, тогда Жора был в труппе театра имени Пушкина, создал культурный центр имени Василия Шукшина. Виктюк его попросил сыграть.

- Почему же Доронина Буркова невзлюбила?

- Не думаю, что она невзлюбила… Послушайте, а кого она любила-то? Она такая по характеру – сегодня ты приближенный, а завтра тебя отлучат от трона. Она отшвыривала людей и забывала, как их зовут. Мы с Георгием Ивановичем пошли бы за Ефремовым, когда МХАТ разделили, но мы уже тогда там не работали. Пишут, что Бурков пошел за Дорониной… Это же неправда! Запредельное зло сейчас поперло, желчь! Еще и нашей Маше досталось, она-то тут причем?! Она просто ответила на то, что пишут неправду. Стали говорить, что Машу Татьяна Васильевна не взяла в театр, поэтому у Буркова появилась обида. Но дело в том, что Маша, которая окончила Школу-студию МХАТа, не показывалась Дорониной! Они в глаза друг друга не видели. Георгий Иванович никогда в жизни ни про дочь, ни про меня ничего не просил, иначе он не был бы Бурковым. Поймите, я не хочу говорить плохо о Дорониной, она – великая актриса. Помню, как смотрела спектакль «Три сестры» где она играла, у меня мурашки по коже бегали. Конечно, она талантливая.

- Тут некоторые люди предполагают, что Марии заплатили деньги, например, Бояков, чтобы она плохо написала про Доронину…

- Мы уже с ней шутим на эту тему: «Бояков хотя бы в ресторан пригласил, если я стала его флагом». Она его не знает. Какие глупости люди распространяют!

- Татьяна Сергеевна, но все-таки, скажите, тогда Доронина отказалась от Буркова из-за пьянства?

- Он тогда не пил! Жора в то время занимался культурным центром имени своего друга Шукшина. И в больницу он попал с инфарктом. Пишут люди, не зная настоящую ситуацию. Знаете, народ стал каким-то злым, готовы убить друг друга. Что случилось с людьми? Да, Доронина – деспот, об этом все знают, с ней трудно. И, если моя дочь об этом сказала, и рассказала какие-то эпизоды из их отношений с Бурковым, то не вижу в этом ничего плохого. Мы защищаем нашего мужа и отца!

- Новый директор этого театра Кехман высказался, что вернет Доронину во МХАТ. Как думаете, и что дальше?

- Дальше ей будут нашептывать в уши, будет такое же самодурство, как и было. Ничего хорошего не будет! От ее имени будут действовать. Страшно даже подумать, что будет.