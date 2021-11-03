Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:53

«Война и мир»: Лев Толстой от Римаса Туминаса

Театр имени Вахтангова сыграл главную премьеру сезона накануне своего столетия

Фото: Андрей Струнин

В канун своего столетия столичный Театр имени Вахтангова (сейчас один из лучших в Москве) грянул своей главной премьерой сезона – пятичасовым спектаклем «Война и мир» от художественного руководителя Римаса Туминаса в трёх актах с двумя антрактами.

Туминас прекрасно умеет ставить русскую классику. Не только чувствует её, но и преподносит. В отличие от его же «Евгения Онегина», в «Войне и мире» минимум реквизита и почти никаких декораций. Перед зрителем в чистом виде режиссёрские ходы и актёрская игра. Можно было бы сказать, что режиссёр счёл неуместными любые развлечения для публики, но это как раз не так: Римас Владимирович нашёл чем повеселить зрителя наперекор Толстому – к примеру, пощёчинами, которые раздаёт Марья Игнатьевна (её на генеральном прогоне играла Людмила Максакова). А сыгравший Андрея Болконского Виктор Добронравов признавался за кулисами, что с собственным нарочито холодным образом сначала не был согласен. Правом режиссёра на трактовку объясняла детали постановки и Ирина Купченко (графиня Наталья Ростова). Впрочем, Туминаса грешно попрекать в вольностях. Он сам стал за последние годы классикой нашего театра. И тем более попрекать в отсутствии вкуса или нежелании строго следовать букве хрестоматийного произведения.

Актёрский состав у вахтанговцев – загляденье. Графа Илью Андреевича Ростова попеременно будут играть Андрей Ильин и Сергей Маковецкий. Князя Николая Андреевича Болконского – Евгений Князев и Виктор Сухоруков. Василия Сергеевича Курагина – Владимир Симонов и Юрий Шлыков. Пьера Безухова перед премьерой блестяще сыграл Павел Попов. Роль Наташи Ростовой безальтернативно в каждом спектакле исполняет Ольга Лерман.

Толстой интересен в образах. Многое по сей день остаётся актуальным, а кое-что за последние годы ещё больше актуализировалось. Служивые и пацифисты. Патриотизм и предательство. Циничный расчёт и романтичная наивность. Познание счастья и смысла через лишения. Вахтанговским актёрам удаётся держать внимание публики даже без декораций.

После премьеры Римаса Туминаса спросили, почему к столетию театра он поставил именно «Войну и мир». Он сказал, что в нашем мире не так уж много изменилось, что война в широком смысле продолжается, что если прилетят инопланетяне, то «всем нам станет стыдно, когда они увидят, что здесь какие-то генералы, политики, президенты, кортежи… нам станет стыдно и через год-два, наверное, начнём тихую красивую жизнь».

8, 9, 10, 11, 23, 24 ноября. Москва, Театр имени Вахтангова, основная сцена.

Вход по QR-коду и паспорту.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 5 дней назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Шоу-бизнес 18 часов назад

«Люба - просто фальшивка»: Успенской грозит суд за неуплату налогов в США и России

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Снюсь в эротических снах": конфликт Соседова и Юлиана на "Суперстаре" принял неожиданный поворот

Культура и ТВ 1 день назад

«Такое прощается, но не забывается»: Лидия Федосеева-Шукшина впервые рассказала о пропаже денег

Культура и ТВ 1 день назад

Премьера ледяного шоу «Анна Каренина»: фоторепортаж «Собеседника»

Культура и ТВ 2 дня назад

«Лапин»: интеллектуально богатый адвент

Шоу-бизнес 2 дня назад

Партнер Бородиной на «Ледниковом периоде» Дмитрий Соловьев: «Бузова написала, что будет болеть за меня»

Культура и ТВ 2 дня назад

«Анна Каренина» на льду со звёздами фигурного катания

Шоу-бизнес 2 дня назад

Группа АВВА выпустила последние десять песен

Культура и ТВ 3 дня назад

«Хотел бы назвать его другом»: Михаил Цивин поделился своими воспоминаниями об Игоре Кириллове

Культура и ТВ 3 дня назад

Почему многие сегодня отдают предпочтение онлайн-кинотеатрам?

Шоу-бизнес 3 дня назад

Станислав Ярушин и Роза Сябитова объяснили взаимную неприязнь на проекте «Звезды в Африке»

Шоу-бизнес 3 дня назад

«Украинские юмористы ушли в политику»: Захарова прокомментировала внесение Киевом Галкина в черный список минкульта

Шоу-бизнес 3 дня назад

Презентацию шоу в честь 20-летия альбома t.A.T.u. предложили провести в Госдуме с участием Милонова и Мизулиной

Культура и ТВ 3 дня назад

«Жестокие игры»: премьера от худрука Театра Моссовета на фоне конфликта со звёздами

Шоу-бизнес 4 дня назад

Дочь Анастасии Заворотнюк выходит замуж

Культура и ТВ 4 дня назад

Дочь Георгия Буркова: Не допускайте Татьяну Доронину до живых людей

Культура и ТВ 4 дня назад

Объединит ли Хабенский снова МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова?

Шоу-бизнес 4 дня назад

Вика Цыганова: «О Кобзоне даже после смерти нельзя говорить – прилетит»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика