«Война и мир»: Лев Толстой от Римаса Туминаса

В канун своего столетия столичный Театр имени Вахтангова (сейчас один из лучших в Москве) грянул своей главной премьерой сезона – пятичасовым спектаклем «Война и мир» от художественного руководителя Римаса Туминаса в трёх актах с двумя антрактами.

Туминас прекрасно умеет ставить русскую классику. Не только чувствует её, но и преподносит. В отличие от его же «Евгения Онегина», в «Войне и мире» минимум реквизита и почти никаких декораций. Перед зрителем в чистом виде режиссёрские ходы и актёрская игра. Можно было бы сказать, что режиссёр счёл неуместными любые развлечения для публики, но это как раз не так: Римас Владимирович нашёл чем повеселить зрителя наперекор Толстому – к примеру, пощёчинами, которые раздаёт Марья Игнатьевна (её на генеральном прогоне играла Людмила Максакова). А сыгравший Андрея Болконского Виктор Добронравов признавался за кулисами, что с собственным нарочито холодным образом сначала не был согласен. Правом режиссёра на трактовку объясняла детали постановки и Ирина Купченко (графиня Наталья Ростова). Впрочем, Туминаса грешно попрекать в вольностях. Он сам стал за последние годы классикой нашего театра. И тем более попрекать в отсутствии вкуса или нежелании строго следовать букве хрестоматийного произведения.

Актёрский состав у вахтанговцев – загляденье. Графа Илью Андреевича Ростова попеременно будут играть Андрей Ильин и Сергей Маковецкий. Князя Николая Андреевича Болконского – Евгений Князев и Виктор Сухоруков. Василия Сергеевича Курагина – Владимир Симонов и Юрий Шлыков. Пьера Безухова перед премьерой блестяще сыграл Павел Попов. Роль Наташи Ростовой безальтернативно в каждом спектакле исполняет Ольга Лерман.

Толстой интересен в образах. Многое по сей день остаётся актуальным, а кое-что за последние годы ещё больше актуализировалось. Служивые и пацифисты. Патриотизм и предательство. Циничный расчёт и романтичная наивность. Познание счастья и смысла через лишения. Вахтанговским актёрам удаётся держать внимание публики даже без декораций.

После премьеры Римаса Туминаса спросили, почему к столетию театра он поставил именно «Войну и мир». Он сказал, что в нашем мире не так уж много изменилось, что война в широком смысле продолжается, что если прилетят инопланетяне, то «всем нам станет стыдно, когда они увидят, что здесь какие-то генералы, политики, президенты, кортежи… нам станет стыдно и через год-два, наверное, начнём тихую красивую жизнь».

8, 9, 10, 11, 23, 24 ноября. Москва, Театр имени Вахтангова, основная сцена.

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