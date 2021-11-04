Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»
Народная артистка сыграла в фильме про то, как людей съедают стрессы, а из-за суеты не хватает времени на близких
Светлана Немоляева – артистка по-настоящему народная, открытая, любимая и на театральной сцене, и в кино. В этом году она сыграла театральную премьеру «Как важно быть серьезным» в родном театре Маяковского в Москве, а кинопроекты (сразу три сериала с участием актрисы) из-за пандемии притормозились в прошлом году. Но вот снова кинороль – в короткометражке Александра Котта «ГОГОL-MOГОL», которая вышла в интернете.
Премьера фильма состоялась 3 ноября, в международный день осведомленности о стрессе и повествует о том, как ради работы, карьеры, успеха мы зачастую забываем о близких людях, на которых просто не хватает времени. «Собеседник» созвонился с актрисой.
Режиссеры меня стесняются
– Вы впервые работаете с режиссером Александром Коттом. Какие у вас остались впечатления от съемок?
– Прежде всего я очень рада познакомиться с Александром, о котором много хорошего слышала. Мне понравились съемки, режиссеру удалось создать комфортную рабочую атмосферу. А сколько комплиментов я получила и от него, и от партнeра Толи Белого! Понятно, режиссeры меня стесняются: всe-таки артистка в возрасте. Поэтому перед съемками я всем сказала: «Я актриса театральная, свои недостатки прекрасно знаю. Если буду переигрывать или куда-то не туда меня занесет, пожалуйста, не стесняйтесь и сразу поправляйте». Не поверите, но я люблю, когда мне делают замечания. Со стороны в кино всегда виднее – на большом экране каждое движение глаз видно. В театре ведь артисты задействуют тяжелую артиллерию: чтобы и на галерке нас хорошо слышали, пользуемся мощной мимикой. Да и вообще критика от коллег идет мне только на пользу – это часть рабочего процесса. Так что, меня устраивало всe. Я просила только одно: сверхкрупные планы не снимать.
– Съeмки длились один день?
– Кажется, два. Основную сцену, которая проходит в ресторане, сняли за один день. В другой день мы снимали в сквере.
– Фильм поднимает тему отцов и детей. Вы согласны, что технологии и интернет разобщают людей?
– Действительно, это примета времени. Но мне кажется, что Александр Котт так выстроил свою историю, что никакой душевной пропасти или отторжения между матерью и сыном нет. У них просто нехватка времени. Сын живeт в одном ритме жизни, а мама в другом. Для коммуникации моя героиня выбрала занятный способ – через чтение меню. Маме важны простые вещи: посидеть рядом с сыном, полюбоваться, послушать его голос. Понимаете, это всe происходит от тоски. Мамы всегда скучают, когда дети, как птенцы, вылетают из гнезда и у них начинается своя жизнь.
Сникла после слов Рязанова
– Вы ведь тоже невероятно занятая актриса. Случалось, играли по 25 спектаклей в месяц. Вам знакома эта ситуация?
– Нет. К моему великому счастью, я не страдаю от отсутствия внимания. У меня очень внимательный сын (Александр Лазарев-мл. - ред.) У нас одна профессия, нам есть, о чeм поговорить. Уж не могу так похвастаться, что Саша спрашивает у меня совета, но мы всегда делимся тем, что происходит в нашей жизни. Каждый мой день начинается со звонка сына: «Что там у вас? Как ты?». Вся наша семья живeт недалеко друг от друга. Когда накрывает грусть-тоска или просто соскучишься, можно прийти в гости и повидаться. Поэтому мне, как Светлане Немоляевой, ситуация в фильме незнакома. Но как мать, я могу легко представить родительские переживания. С возрастом мы теряем друзей, наш круг сужается, телефон звонит реже, побеседовать, открыть душу уже некому. А тоска по семье и по детям особенно острая. Поэтому мне кажется, эта история отзовется в каждом из нас.
– А по вашим ощущениям, вы говорите с внуками на одном языке?
– Моя внучка Полина – моя подружка! Мы с ней играем на одной сцене несколько спектаклей. У нас много общих интересов и близких тем. Мы даже сидим в одной гримeрке. С внуком Серeжей мы общаемся реже, но у нас всe равно мощная внутренняя близость. Он тоже связан с искусством, учится на продюсерском факультете во ВГИКе. Мы с мужем (Александром Лазаревым – ред.) много времени проводили с внуками с самого их рождения, брали Полину и Серeжу на гастроли, на дачу. Мне кажется, близкие отношения с детьми и внуками либо созданы с детства, либо нет. Потом будет поздно предпринимать какие-то шаги навстречу друг другу и утраченную связь уже ничем не возместить.
– Получается, вы не отговаривали внуков от творческой карьеры?
– Нет, не отговаривали. Хотя это, конечно, невероятно сложная профессия. Сложно передать жизнь человеческого духа на сцене и примерить на себя ту биографию персонажа, которую сочинил драматург. Важно, чтобы рядом с актером был талантливый режиссер и точно знал, куда тебя ведет. Но иногда встречаются режиссeры, которые сами не очень понимают, чего хотят. Тогда процесс становится мучительно сложным. В актeрской профессии главная задача – максимально раскрыть образ, задуманный автором.
– Все знают вас как легенду, у вас более ста ролей в кино. Но мы редко задумываемся, сколько за успехом стоит неудач. Наверняка ведь был опыт несостоявшихся проектов, ошибок и провалов.
– О, да. Сколько было провалов на пробах! Из моей фильмографии видно, что сниматься я начала поздно, в 40 лет. Неудач было много, поэтому я боялась проб. Боялась получить новую травму, новый рубец и шрам. Когда пробовалась на роль в «Иронии судьбы», муза пролетела мимо меня и сделала мне ручкой. Полное фиаско. Даже Рязанов сказал: «Можно хуже, но трудно». Я тогда совсем сникла. А в «Служебный роман» Рязанов взял меня без проб. Хотя тогда на «Мосфильме» это было невозможно. Режиссeр обязан был представить худсовету на главные роли по 3-4 кандидатуры. После «Берегись автомобиля», «Иронии судьбы» Рязанов стал небожителем, достиг такого статуса, что мог приглашать актеров без проб, и руководство студии шло ему навстречу. Помню, когда получила сценарий, по телефону сказала Эльдару Александровичу: «Ну и чего мне приезжать? Всe равно не возьмeте, провалюсь с треском». Он ответил: «Всe, больше никаких проб!». Эльдар Рязанов стал моим крeстным отцом в кино, моей путеводной звездой.
– Может быть, роль и писалась специально под вас?
– Этого я не знаю. К величайшему сожалению, Эльдара Александровича уже нет с нами и спросить не у кого. Думаю, когда он начал писать вместе с Эмилем Брагинским сценарий «Гараж» – вот там он уже прекрасно понимал, кого хочет снимать. Может быть, даже и меня имел в виду и придал персонажу жене Гуськова какие-то мои черты.
Раньше снимали лучше
– Многие актeры вашего поколения испытывают ностальгию по советскому кино. Вы тоже считаете, что раньше фильмы были лучше?
– Приведу вам простой пример. Возьмите картину «Бриллиантовая рука», где играли великие артисты Анатолий Папанов, Андрей Миронов, Юрий Никулин, Нона Мордюкова и другие. Назовите мне хотя бы одну современную картину, которая могла бы стать рядом. Вы не назовeте! Ни один фильм сегодня не сравнится с «Бриллиантовой рукой» по актeрскому мастерству, по юмору, по качеству ситуации. Это были актeрские шедевры. Заметьте, я еще простую картину для примера взяла, не Тарковского или Германа.
Добиться такого уровня можно было только большим творчеством и большим трудом. Это вам не снять одну серию за два дня.
– Чего не хватает современному кинематографу?
– Честно говоря, я мало смотрю отечественное кино, но участвую в процессе, много снимаюсь. Я понимаю, чем сейчас живeт кино и телевидение. Всe стало коммерческим, всe зависит от бюджета. Нет возможности переделать или повторить дубль. Раньше как было? Можно остановиться, подумать, а может быть даже переложить на следующий день, когда найдeшь решение. В советском кино деньги не стояли во главе угла, творчество шло на первом месте. Тогда недостаточно было просто выучить текст и тут же пойти сниматься. Мы много репетировали, придумывали какие-то ходы, как решить сцену. В том же «Гараже» Эльдара Рязанова ключевая сцена с Валентином Гафтом была написана по-другому. Я честно сказала режиссеру, что не понимаю, как это играть. Тогда Эльдар Александрович придумал совсем другое решение сцены, которое в итоге и вошло в фильм. А сейчас важно не качество, а сколько это будет стоить. Продюсеры требуют снимать быстро и дешево. Они, конечно, тоже не Илоны Маски с миллиардным состоянием. Мне кажется, именно из-за коммерческих моментов кино теряет в качестве.
– Моя подруга постоянно слушает в машине аудиоверсию фильма «Гараж». Настолько фильм мощный, что его можно просто слушать. Актуальна ли эта картина сегодня?
– Молодое поколение не знает того времени и не понимает, в чем проблема – ну просто заплатите и купите новый гараж! Однако фильм всe равно невероятно актуален. Речь идет не о гараже, который тогда нельзя было купить, а сейчас можно. Это поверхностный уровень. Картина говорит со зрителем о более серьезных и глубоких смыслах, которые будут понятны любому человеку. Это вопросы человеческой сути и отношений, подлости, предательства, жалости, понимания, доброты и желания помочь. И эта атмосфера схвачена талантливой рукой и умом великого режиссера, драма облачена в комедийную форму – и это всe тонко, метко. Именно поэтому фильм до сих пор востребован, как говорят сейчас вульгарным языком, это нетленка.
О Бузовой в театре
– Недавно в МХАТе имени Горького прошла наделавшая много шума премьера «Чудесный грузин» с певицей Ольгой Бузовой. Теперь спектакль снят, как и руководство театра. Что вы думаете об этом?
– У нашего театрального зрителя хороший вкус. Публика не пойдет на спектакли, которые обедняют и душу человека, и мозг. Вообще, я считаю, каждому своe. Ольга Бузова успешно занимается своим делом, которое и близко не моe. Только непонятно, причeм здесь МХАТ? Я думаю, что даже не она здесь виновата. Это люди, которые еe позвали, чтобы привлечь аудиторию. Но у театра другая задача. Чем театр привлекает зрителя? Творчеством и талантом. Эти нити, протянутые между артистами и зрительным залом, – неповторимая энергия и волшебство, совершенно ни с чем не сравнимы и необъяснимы. Это нечто за гранью, это таинство. Зачем же человеку, который не имеет никакого отношения к театру, выходить на сцену? Обязательно потерпишь фиаско. Что и получилось.
– А эксперименты на театральной сцене вам нравятся – как у Юрия Бутусова или Кирилла Серебренникова?
– У Бутусова я пока ничего не видела, Серебренникова немножко. Поэтому я не могу судить о том, что плохо знаю. Но могу сказать, какие эксперименты не люблю. Я бесконечно ценю тех режиссеров, которые работают с нашей великой русской классикой или западноевропейской и не калечат автора, не стараются проявить себя на фоне блестящих текстов того же Чехова, Островского. Не люблю эксперименты в театре, где режиссeр хочет сказать: «Я не такой, как все», «Я так вижу». Мне намного ближе, когда талантливо раскрывают все глубины великих авторов. Вот почему я ценю Миндаугаса Карбаускиса (худрук театра им. Маяковского – ред.). Он очень бережно и трепетно относится к классической драматургии, прозе, поэзии.
– Юрий Бутусов поставил «Гамлета», где принца датского играет женщина. Вам такой эксперимент тоже не близок?
– Ну почему? Сара Бернар когда-то тоже играла Гамлета во Франции. У нас в советское время режиссер Николай Охлопков, который взял нас с мужем в театр, тоже попробовал актрису на роль Гамлета. Правда, в итоге выбрал на эту роль мужчину.
О трагедиях на съемках
– Наверное, вы слышали о том, что на съeмочной площадке в Техасе Алек Болдуин нечаянно убил оператора Галину Хатчинс. Трагические случаи на съeмках – это большая редкость, но все-таки они случаются…
– Увы, случаются, конечно. В ноябре 1965 года на съeмках фильма «Директор» погиб актер Евгений Урбанский. Я его прекрасно знала, а с моим мужем Сашей они жили вместе в общежитии, когда учились во МХАТе. Женя погиб на съемочной площадке, выполняя трюк на машине. Там был каскадeр, но он хотел выполнить этот трюк сам. Съемки проходили в пустынной местности под Бухарой, там барханы и непредсказуемая дорога. Первый дубль получился, а на втором машина перевернулась и актер погиб. А у Алека Болдуина видите какой случай невероятной халатности. Стоило всего лишь проверить оружие – холостые там или боевые патроны, и человек остался бы жив. Нарушение техники безопасности, скорее всего, происходит опять-таки из-за экономии бюджета фильма. Вот почему нужны профессионалы и каждый должен заниматься своим делом.
– Как-то мы на грустной ноте заканчиваем наше интервью. Есть ли что-то хорошее в ситуации локдауна, в которой мы все оказались в связи с коронавирусом?
– Ну, ситуация самоизоляции вынужденная, а значит, естественно, здесь мало радости... Но все люди разные. Кто-то использует это время плодотворно, находит новое дело и новые интересы, а кто-то, наоборот, мается и не знает, куда себя деть, будучи запертым в четырех стенах. Моя внучка Полина невероятно много читает. Она может любую самоизоляцию выдержать с книжкой. А вот для шопоголиков в ситуации, когда закрыты торговые центры, точно наступили тяжелые времена. Внешний мир, безусловно, диктует правила, но как мы проводим свою жизнь, сколько успеваем сделать, как успешно строим отношения – это всё зависит от нас.
Марина Довгер
СВЕТЛАНА НЕМОЛЯЕВА
1937 – родилась в Москве в семье известного комедийного режиссера
1958 – окончила театральное училище имени Щепкина
1959 – начала работать в Театре имени Маяковского
1967 – родился сын Александр Лазарев-младший
1977 – на экраны вышел фильм «Служебный роман»