Светлана Немоляева: «Каждый мой день начинается со звонка сына»

Сникла после слов Рязанова

– Вы ведь тоже невероятно занятая актриса. Случалось, играли по 25 спектаклей в месяц. Вам знакома эта ситуация?

– Нет. К моему великому счастью, я не страдаю от отсутствия внимания. У меня очень внимательный сын (Александр Лазарев-мл. - ред.) У нас одна профессия, нам есть, о чeм поговорить. Уж не могу так похвастаться, что Саша спрашивает у меня совета, но мы всегда делимся тем, что происходит в нашей жизни. Каждый мой день начинается со звонка сына: «Что там у вас? Как ты?». Вся наша семья живeт недалеко друг от друга. Когда накрывает грусть-тоска или просто соскучишься, можно прийти в гости и повидаться. Поэтому мне, как Светлане Немоляевой, ситуация в фильме незнакома. Но как мать, я могу легко представить родительские переживания. С возрастом мы теряем друзей, наш круг сужается, телефон звонит реже, побеседовать, открыть душу уже некому. А тоска по семье и по детям особенно острая. Поэтому мне кажется, эта история отзовется в каждом из нас.

– А по вашим ощущениям, вы говорите с внуками на одном языке?

– Моя внучка Полина – моя подружка! Мы с ней играем на одной сцене несколько спектаклей. У нас много общих интересов и близких тем. Мы даже сидим в одной гримeрке. С внуком Серeжей мы общаемся реже, но у нас всe равно мощная внутренняя близость. Он тоже связан с искусством, учится на продюсерском факультете во ВГИКе. Мы с мужем (Александром Лазаревым – ред.) много времени проводили с внуками с самого их рождения, брали Полину и Серeжу на гастроли, на дачу. Мне кажется, близкие отношения с детьми и внуками либо созданы с детства, либо нет. Потом будет поздно предпринимать какие-то шаги навстречу друг другу и утраченную связь уже ничем не возместить.

– Получается, вы не отговаривали внуков от творческой карьеры?

– Нет, не отговаривали. Хотя это, конечно, невероятно сложная профессия. Сложно передать жизнь человеческого духа на сцене и примерить на себя ту биографию персонажа, которую сочинил драматург. Важно, чтобы рядом с актером был талантливый режиссер и точно знал, куда тебя ведет. Но иногда встречаются режиссeры, которые сами не очень понимают, чего хотят. Тогда процесс становится мучительно сложным. В актeрской профессии главная задача – максимально раскрыть образ, задуманный автором.

– Все знают вас как легенду, у вас более ста ролей в кино. Но мы редко задумываемся, сколько за успехом стоит неудач. Наверняка ведь был опыт несостоявшихся проектов, ошибок и провалов.

– О, да. Сколько было провалов на пробах! Из моей фильмографии видно, что сниматься я начала поздно, в 40 лет. Неудач было много, поэтому я боялась проб. Боялась получить новую травму, новый рубец и шрам. Когда пробовалась на роль в «Иронии судьбы», муза пролетела мимо меня и сделала мне ручкой. Полное фиаско. Даже Рязанов сказал: «Можно хуже, но трудно». Я тогда совсем сникла. А в «Служебный роман» Рязанов взял меня без проб. Хотя тогда на «Мосфильме» это было невозможно. Режиссeр обязан был представить худсовету на главные роли по 3-4 кандидатуры. После «Берегись автомобиля», «Иронии судьбы» Рязанов стал небожителем, достиг такого статуса, что мог приглашать актеров без проб, и руководство студии шло ему навстречу. Помню, когда получила сценарий, по телефону сказала Эльдару Александровичу: «Ну и чего мне приезжать? Всe равно не возьмeте, провалюсь с треском». Он ответил: «Всe, больше никаких проб!». Эльдар Рязанов стал моим крeстным отцом в кино, моей путеводной звездой.

– Может быть, роль и писалась специально под вас?

– Этого я не знаю. К величайшему сожалению, Эльдара Александровича уже нет с нами и спросить не у кого. Думаю, когда он начал писать вместе с Эмилем Брагинским сценарий «Гараж» – вот там он уже прекрасно понимал, кого хочет снимать. Может быть, даже и меня имел в виду и придал персонажу жене Гуськова какие-то мои черты.