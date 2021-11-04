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Масляков выиграл «Игру» у «Камеди клаба»?

Главный телевизионный скандал осени близок к развязке

Фото: стопкадр, телешоу "Игра" на ТНТ

Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Телешоу «Игра» канала ТНТ, которое стало собирать десятки миллионов просмотров, внезапно прекратило съёмки, сославшись на коронавирус. Коронавирус стал удобным поводом для объяснения практически всего, и дело, конечно же, не в нём.

Александр Масляков-старший и Константин Эрнст почти синхронно сделали заявления, обвинив «Игру» в воровстве формата у КВНа. Что, в общем-то, правда, хотя такие вещи должен определять суд в ходе уже совсем другой игры — адвокатов, юристов двух телеканалов, назначенной экспертизы и так далее.

Однако мы живём в России, поэтому стоит обратить внимание, что заявления телемэтров «Первого канала» прозвучали уже после того, как было объявлено о прекращении съёмок «Игры» на ТНТ. Иначе говоря, производителям этого проекта — Comedy Club Production и лично Гарику Мартиросяну, скорее всего, поступил недвусмысленный сигнал в подковёрной вселенной.

Публично они ничего не комментируют. Пока одни наблюдатели на полном серьёзе объясняют нынешнюю травлю Мартиросяна тем, что он в своё время отказался наезжать на Евгения Петросяна (сама по себе эта мысль достойна статуса кавээновской шутки, тянущей максимум на три балла), другие заметили, что и Эрнст, и Масляков имеют вес во властных структурах. И в связи с тем, что «православный шариат» работает в Москве иногда не хуже, чем настоящий на Кавказе, можно с большой вероятностью предположить, что на ТНТ надавили именно по административным каналам.

КВН, которому аккурат в эти дни стукнуло 60 лет, это империя Маслякова. Статус этой империи в государстве определяется периодическим появлением в зрительном зале первого лица страны. А когда в ведущие детского КВНа была определена внучка Александра Васильевича, стало окончательно понятно, что это не только империя с влиятельным императором, но и монархия с принцами и принцессами.

При этом Масляков давно испытывает ревность не только ко всем проектам с участием бывших кавээнщиков, но и к любой коммерческой деятельности команд, играющей в его высшей лиге. Активная творческая молодёжь, конечно же, выпрыгивает из штанов императорского лакейского юмора, и становится более успешной: тут и Comedy Club, и «Уральские пельмени», и «95-й квартал».

Владимир Зеленский, вон, аж до кресла президента Украины добрался через свою собственную суперуспешную индустрию развлечений, а ведь в своё время император перестал изволить видеть его команду на своей сцене. С проектами выпускников Маслякову пришлось смириться, но вот с созданием конкурирующей фабрики юмора — уже никак.

Кстати о Зеленском. ТНТ уже имел опыт вынужденного отказа от собственных планов, когда решил поставить в сетку сериал «Слуга народа» производства «95-го квартала», где Зеленский играл президента Украины. Но в первой же серии украинский выпускник Маслякова так приложил Путина, что ТНТ пришлось придумывать причину, по которой продолжения сериала зрители не увидят. Коронавируса тогда не было, и получилось как-то совсем не убедительно. Но «смотрящие» за российским развлекательным каналом тогда, вполне возможно, появились. Мол, развлекаться пока ещё можно, но увлекаться — уже нет.

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