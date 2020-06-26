«Такое прощается, но не забывается»: Лидия Федосеева-Шукшина: впервые рассказала о пропаже денег

Лидия Федосеева-Шукшина – значимая фигура в нашей стране. Лидия Николаевна не только знаменитая актриса, у которой много поклонников, но и вдова писателя и кинорежиссёра Василия Шукшина, с которым у них появились на свет две замечательные дочки – Мария и Ольга. Сегодня Лидия Николаевна мечтает только об одном – чтобы из их семьи ушли люди с нечистыми сердцами.

В последнее время у Федосеевой-Шукшиной начали пропадать деньги, а близкая подруга забрала ключи от её квартиры и не торопится возвращать. Дама, которую двадцать с лишним лет считали другом семьи, похоже, обманывала всех много лет. При этом она бравировала дружбой со знаменитостью в собственных интересах. «Собеседник» получил комментарий о сложившейся ситуации из первых уст, от самой актрисы.

– Лидия Николаевна, вы с Татьяной Парамоновой дружили двадцать лет, неужели раньше не замечали, что она относится к вам с корыстью?

– Я замечательно относилась к Татьяне Парамоновой, считала её близкой подругой, которой можно говорить всё что хочу, а не то что надо. Но наши отношения серьезно нарушились. Ничего здесь не поделаешь, такое бывает и в дружбе, и в любви. До последнего времени подвохов не замечала. Правда, были моменты, которые меня смущали, но я не предавала этому никакого значения. Это связано, опять же, с финансовыми вопросами, которые возникали в связи с ремонтом моей квартиры в Подмосковье. Но это не предмет для обсуждения, я всё простила. Дела давно минувших дней.