«Такое прощается, но не забывается»: Лидия Федосеева-Шукшина: впервые рассказала о пропаже денег
Кинозвезда оказалась в неприятной ситуации благодаря женщине, которую долгое время считала близкой подругой
Лидия Федосеева-Шукшина – значимая фигура в нашей стране. Лидия Николаевна не только знаменитая актриса, у которой много поклонников, но и вдова писателя и кинорежиссёра Василия Шукшина, с которым у них появились на свет две замечательные дочки – Мария и Ольга. Сегодня Лидия Николаевна мечтает только об одном – чтобы из их семьи ушли люди с нечистыми сердцами.
В последнее время у Федосеевой-Шукшиной начали пропадать деньги, а близкая подруга забрала ключи от её квартиры и не торопится возвращать. Дама, которую двадцать с лишним лет считали другом семьи, похоже, обманывала всех много лет. При этом она бравировала дружбой со знаменитостью в собственных интересах. «Собеседник» получил комментарий о сложившейся ситуации из первых уст, от самой актрисы.
– Лидия Николаевна, вы с Татьяной Парамоновой дружили двадцать лет, неужели раньше не замечали, что она относится к вам с корыстью?
– Я замечательно относилась к Татьяне Парамоновой, считала её близкой подругой, которой можно говорить всё что хочу, а не то что надо. Но наши отношения серьезно нарушились. Ничего здесь не поделаешь, такое бывает и в дружбе, и в любви. До последнего времени подвохов не замечала. Правда, были моменты, которые меня смущали, но я не предавала этому никакого значения. Это связано, опять же, с финансовыми вопросами, которые возникали в связи с ремонтом моей квартиры в Подмосковье. Но это не предмет для обсуждения, я всё простила. Дела давно минувших дней.
Кстати, я жду ключи от подмосковной квартиры, которые после ремонта Татьяна мне так и не привезла. Пока об этом не рассказываю, так как этот вопрос разрешают адвокаты. Надеюсь, всё обойдётся.
Но сейчас случай вопиющий, она действительно сняла с моего счёта деньги, и дело даже не в сумме – 30.000 рублей, а в поступке.
Хочу объяснить, как это произошло, чтобы было понятно, почему весь этот сыр-бор начался. Я дала Татьяне свою банковскую карточку – попросила снять для меня двадцать тысяч, но она сняла пятьдесят, отдала мне двадцать, а тридцать не вернула. И даже на телевизионном судилище, куда она была приглашена, промолчала. Эксперты программы «Пусть говорят» откровенно её спросили: «Снимали ли вы эти деньги?» – она промолчала. Здесь факт на лицо.
Я всё ждала, что она придёт и скажет: «Лида мне понадобились деньги, поэтому я взяла у тебя эти тридцать тысяч». Я бы её простила и подарила эту сумму. Мне всегда хочется всем помогать.
Даже если у меня у самой нет такой возможности, то я всегда перезайму, главное, чтобы помочь человеку. Деньги хороши тогда, когда они работают на пользу и в удовольствие и когда они приносят доброе дело.
– Вы понимаете, что вашим именем откровенно пользуются?
– Конечно, понимаю. На эту тему у нас с Татьяной были разговоры, но она помогала мне, и хорошо. Я не препятствовала тому, чтобы она ездила со мной на фестивали, но, извините, только сейчас узнаю, что она требовала поселить её в президентский номер. Если Парамонова хотела себя прославить, меня это не волновало.
Рядом с именитыми людьми всегда будут люди, которым приятно с ними находиться. Не скажу, что артистам от этого неприятно, это будет лукавством. Сама профессия актёра уже включает в себя узнаваемость, овации, комплименты от любящих поклонников. Но всё имеет свои границы.
Про ситуацию с деньгами Таня зачем-то рассказала журналистам, а потом предала огласке всё, что было у меня на дне рождения, но никто у меня разрешения на это не спросил. Мои дочки Маша и Оля всегда против, когда я хожу на телевидение, потому что потом мучаюсь с давлением, но есть ситуации, которые я сама обязана комментировать, как глава семьи. Мне пришлось идти на Первый канал к Дмитрию Борисову, где ранее вещала Татьяна, и объяснять произошедшее.
– Какие у вас сейчас отношения с дочерьми, уж извините, но ситуации между вами возникали разные?
– Мои дочери – самые лучшие, моя семья – самая хорошая. И чтобы внутри нашей семьи ни происходило, мы всегда друг друга поддерживаем, когда у кого-то из нас возникают проблемы. Мы сами разберёмся в своей семье со всеми вопросами.
Мне не нужны подруги, которые настраивают меня против детей, советуют их выписать из квартиры.
Оля поставила у нас в квартире видеокамеры, что хорошо. Но телевизионные эксперты её за это осуждают. Хочу всем сказать, что в этом нет ничего зазорного, а наоборот, в целях безопасности на сегодняшний день они необходимы. У меня есть соседи, которые интересуются, как я живу, но я не хочу расплёскивать ни плохое, ни тем более хорошее. Не хочу, чтобы нашу фамилию склоняли по всем падежам, ведь наши покойные всё видят, я сейчас говорю о Василии Макаровиче, отце моих девочек.
–Лидия Николаевна, у людей, которые вас предали, есть шанс снова с вами дружить?
– Думаю, что нет. Такое прощается, но не забывается. Дай Бог всем здоровья. Пусть живут и здравствуют, но только без меня. А мне хорошо со своими детьми и внуками. Родная кровь всех ближе. Есть потрясающее стихотворение Анны Ахматовой, которое отражает моё отношение к предательству, это и будет чётким ответом на твой вопрос: «Я всем прощение дарую. И в воскресение Христа меня предавших в лоб целую, а не предавшего в уста».
Комментарий адвоката
– Проблема знаменитых людей заключается в том, что очень часто одни хотят их обмануть, другие хотят получить за счёт известных имён пиар, – комментирует адвокат Сергей Гроза. – Эта история длится уже очень много времени. Люди переживают за Лидию Федосееву-Шукшину. Проходят телевизионные программы, выходят статьи, но история с загадочными исчезновениями имущества и денег у актрисы продолжается. А где заявление в правоохранительные органы о том, что произошло мошенничество, произошла кража? Уважаемая Лидия Николаевна, обратитесь к профессиональным уголовным адвокатам, в Москве их много. Во-первых, они будут рады помочь вам без пиара, от чистого сердца. Будет подано заявление в полицию, в прокуратуру, в Следственный комитет, и эта история закончится очень быстро. При этом будет сохранено Ваше здоровье, нервы. И все мы – ваши поклонники – скажем им спасибо.