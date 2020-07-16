«Анна Каренина» на льду со звёздами фигурного катания

Новый ледовый спектакль Ильи Авербуха «Анна Каренина» уже обкатан в Сочи и теперь доехал до Москвы. Если бы не пандемия и отсутствие иностранных туристов в России, можно было бы сказать, что Толстой в сочетании с фигурным катанием это идеальное мероприятие для «окультуривания» гостей столицы, которые хотят что-то посвежее матрёшек, кокошников и балета. Однако россиянам спектакль всё равно ближе. Мы и за фигуристов наших болеем: наши чемпионы нам роднее, и про Каренину знаем не понаслышке. Что касается фигуристов, тот у Авербуха полный набор звёзд мирового фигурного катания: Каренина – Оксана Домнина, Вронский – Роман Костомаров, Алексей Каренин – Максим Шабалин, Кити – Евгения Медведева, истопник – Алексей Ягудин. Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Албена Денкова, Максим Ставиский, Александр Энберт и многие другие, включая юного мальчонку из сочинской школы олимпийского резерва, который просто не может не влюбить в себя публику. Без элементов высокой сложности в исполнении олимпийских чемпионов и чемпионов мира не обойдётся. А вот литературную основу (собственно «Анну Каренину») лучше перечитать перед походом: ледовый спектакль сродни балету, и разгадывать художественные образы вслепую – значит, получить меньше удовольствия. «Анна Каренина» - произведение, которое позволяет сполна раскрыть эмоции и страсти в стремительном ледовом танце. Зрителей ждут хорошие декорации и прекрасные костюмы.

4- 14 ноября. Москва, дворец спорта «Лужники»