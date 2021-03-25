«Хотел бы назвать его другом»: Михаил Цивин поделился своими воспоминаниями об Игоре Кириллове

– Игоря Леонидовича я считаю истинным интеллигентом, таких людей сегодня немного, – делится Михаил Семёнович. Для меня он эталон надёжности, настоящего друга. Такой не предаст. Дикторы в своё время читали текст с листа, с телетайпных лент. Одна ошибка грозила увольнением с работы. Они это не считали карьерой, это была для них очень ответственная работа, которую они боялись потерять, за неё они получали достойную зарплату, их специально одевали для программ. В то время они не зарабатывали на рекламе и корпоративах, как это принято сегодня. Допустим, если бы руководство телевидения узнало, что Кириллов вёл какую-то свадьбу или юбилей в гостинице «Советская» и получил за это гонорар, его бы уволили. Кириллов хорошо знал правила игры, поэтому высшее руководство СССР его ценило.

– Михаил Семёнович, как вы познакомились с Игорем Леонидовичем?

– Наши жёны работали вместе. Наталия озвучивала иностранные фильмы, а супруга Игоря Леонидовича была профессиональным звукорежиссёром на телевидении.

Ирина Всеволодовна – интеллигентная женщина, высокообразованная, которая занимала значимое положение в редакции озвучивания фильмов. Когда актёры на озвучивании не знали, например, где правильно построить фразу, сказать слово, где поставить ударение, то обращались к Кирилловой. Любые звуковые нюансы Ирина Всеволодовна знала, как «Отче наш».

Супруг часто приезжал за женой на своей «Волге». Иногда мы с Наташей подвозили Кириллову домой. Ирина Кириллова смеялась, что коллеги Игоря выспрашивают у него, что будет в следующей серии «Рабыни Изауры». Именно это общение послужило нашим доверительным отношениям. А когда наши жёны вместе с другими коллегами по озвучиванию традиционно собирались в ресторане ВТО по случаю окончания озвучивания картины, членов семьи туда не приглашали.