«Хотел бы назвать его другом»: Михаил Цивин поделился своими воспоминаниями об Игоре Кириллове
На этой неделе в Москве прощались со знаменитым диктором
Близкие считали, что Игорь Кириллов будет похоронен на Даниловском кладбище, рядом со своей супругой Ириной Всеволодовной, но руководство страны и телевидения приняло решение похоронить многоуважаемого человека на Новодевичьем кладбище.
Этот симпатичный мужчина на протяжении многих лет каждый день говорил нам с экрана «здравствуйте, дорогие товарищи». От его улыбки многим становилось легче на сердце. Сухая, официальная информация из уст Игоря Леонидовича звучала как литературное произведение, очень доверительно. С годами у миллионов наших сограждан Игорь Кириллов стал членом семьи. Учитывая его напряжённую, ответственную работу, он не был широко публичным. Актрисе Наталии Дрожжиной и её мужу Михаилу Цивину посчастливилось бывать в гостях и общаться с Игорем Леонидовичем, о чём Михаил Семёнович рассказал «Собеседнику».
– Игоря Леонидовича я считаю истинным интеллигентом, таких людей сегодня немного, – делится Михаил Семёнович. Для меня он эталон надёжности, настоящего друга. Такой не предаст. Дикторы в своё время читали текст с листа, с телетайпных лент. Одна ошибка грозила увольнением с работы. Они это не считали карьерой, это была для них очень ответственная работа, которую они боялись потерять, за неё они получали достойную зарплату, их специально одевали для программ. В то время они не зарабатывали на рекламе и корпоративах, как это принято сегодня. Допустим, если бы руководство телевидения узнало, что Кириллов вёл какую-то свадьбу или юбилей в гостинице «Советская» и получил за это гонорар, его бы уволили. Кириллов хорошо знал правила игры, поэтому высшее руководство СССР его ценило.
– Михаил Семёнович, как вы познакомились с Игорем Леонидовичем?
– Наши жёны работали вместе. Наталия озвучивала иностранные фильмы, а супруга Игоря Леонидовича была профессиональным звукорежиссёром на телевидении.
Ирина Всеволодовна – интеллигентная женщина, высокообразованная, которая занимала значимое положение в редакции озвучивания фильмов. Когда актёры на озвучивании не знали, например, где правильно построить фразу, сказать слово, где поставить ударение, то обращались к Кирилловой. Любые звуковые нюансы Ирина Всеволодовна знала, как «Отче наш».
Супруг часто приезжал за женой на своей «Волге». Иногда мы с Наташей подвозили Кириллову домой. Ирина Кириллова смеялась, что коллеги Игоря выспрашивают у него, что будет в следующей серии «Рабыни Изауры». Именно это общение послужило нашим доверительным отношениям. А когда наши жёны вместе с другими коллегами по озвучиванию традиционно собирались в ресторане ВТО по случаю окончания озвучивания картины, членов семьи туда не приглашали.
Мы с Игорем Леонидовичем в ожидании наших жён прогуливались по улице Горького (Тверской) и беседовали на разные темы. Иногда было прохладно, и мы ворчали, что они без нас там веселятся. Сама Ирина Всеволодовна застолий не любила, но традиция есть традиция. Они были очаровательной парой, очень подходили друг к другу. Глядя на них, можно было сказать, что это супруги. У них была настоящая, созревшая любовь, оказалось, что они знакомы с детства. Когда Ирины Всеволодовны не стало, мы с Игорем Леонидовичем ходили к ней на могилу.
– Игорь Леонидович оставался востребованным, уже когда не выходил регулярно в эфир, он проводил довольно значимые в нашей стране мероприятия, в том числе и которые вы организовывали.
– Ко Дню защиты детей первого июня мы организовывали благотворительные мероприятия под названием «Хрустальный подсолнух» в доме приёмов президента России. Награждались люди, проявившие себя в помощи детям – руководители детских домов, крупные учёные, генералы горячих точек, среди номинантов был профессор Леонид Рошаль, генерал Халилов, принцесса Монако Каролина.
Сомнений, кто должен вести это мероприятие, не было: конечно, Кириллов! В пару к нему надо было подобрать начинающую актрису. Борис Грачевский, который тоже был лауреатом премии, посоветовал маленькую артистку «Ералаша» Гелю Римашевскую. Кириллов одобрил и позанимался с Гелей техникой речи. Ангелина уже выросла, окончила Щукинское училище, снимается в кино, работает на сцене, с благодарностью вспоминает Игоря Леонидовича.
Несколько лет назад Кириллова чествовали в одной из телевизионных программ, куда он пригласил и нас с Наташей, попросив обязательно сказать несколько слов про «Хрустальный подсолнух», он очень был доволен работой на премии, лауреатом которой тоже стал. На этой программе я осмелился и сказал, что Алексей Владимирович Баталов считает, что Кириллов как диктор намного лучше, чем Левитан, а Левитан просто нравился Сталину. На что Игорь Леонидович возмутился. «Что вы такое говорите, Михаил Семёнович, – сказал Игорь Леонидович, – Левитан – это наш учитель!»
Спорить с Кирилловым было глупо, Другое замечательное мероприятие, которое он вёл вместе с Анной Шатиловой, называлось «За сбережение народа» в поддержку патриотов, радеющих за народ. Учредителями премии являются Александра Очирова, Андрей Красильников, Александр Карелин и другие уважаемые люди. Церемония проводилась в Храме Христа Спасителя. Это ответственное мероприятие Игорь Леонидович и Анна Николаевна проводили неоднократно, с присущим им профессионализмом. Учитывая огромную известность Кириллова, его пригласили на мероприятие, посвящённое присуждению премии «На благо мира», в чём он с удовольствием принял участие. Это было одно из последних его выступлений на публике.
– Каким Игорь Кириллов был в обычной жизни?
– Игорь Леонидович был душкой, весёлым человеком. У него были прекрасные актёрские способности, недаром он учился в щепкинском училище. Он умел разговаривать разными голосами. Ему нравилось говорить голосом Брежнева, и у него это неплохо получалось. Я не могу сказать, что он был скромным, застенчивым, нет, но он был настоящим интеллигентом. Однажды об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове сказали: интеллигентность – это не членский билет, который выдаётся на всю жизнь, это позиция. То же можно сказать и об Игоре Леонидовиче – у Кириллова была позиция настоящего русского интеллигента. Он не терпел пошлости, ставил на место за панибратство. Часто Кириллова называли мэтром, а он не любил дежурных выражений. «Я не мэтр, а метр восемьдесят два», – отвечал он. Он был с потрясающим чувством юмора, мы много шутили, обменивались мнениями, рассказывали друг другу анекдоты, просто общались… Откровенно говоря, наши отношения всегда были дружескими, тёплыми. Мы с Наташей бывали у него дома. Представьте себе простого человека в тапочках. Радушный – таким нас встречал Кириллов. Квартира у него большущая, но скромная. Вычурности и пафоса я не заметил, но всё такое добротное... советское. Его брак с Татьяной нас удивил, но мы с Наташей благодарны ей за то, что она искренне заботилась об Игоре Леонидовиче. Когда из жизни уходят такие люди, появляется какая-то пустота и сожаление, что ты недодружил, недолюбил, недогрустил и недосмеялся.