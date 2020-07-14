Объединит ли Хабенский снова МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова?

Новый директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман пообещал, что тех артистов, которые были оппозиционно настроены к уже бывшему художественному руководителю театра Эдуарду Боякову и были отстранены от спектаклей, вернёт на сцену. К тому же, говорят, даже намекнул, что объединение театров возможно

- Конечно, эти вопросы решаются на очень большом верху, - как ТАМ люди захотят, так и будет. Это очень сложный вопрос, - считает артист МХАТа им. Горького Андрей Борисович Голиков, который когда-то был свидетелем разделения той труппы и ушёл за Татьяной Дорониной.

- От того старого МХАТа остались единицы актёров. В труппах набраны люди под свои потребности, так скажем. Если объединять, то получится большой винегрет. Ведь каждый главный режиссёр набирает актёров для своих целей.

Да, такое объединение технически возможно сделать, но получится такая мешанина! Тем более, мне кажется, к большому сожалению, сейчас нет такого человека, который способен был бы возродить идеи Московского художественного театра, который мог бы воссоединить то, что когда-то было разделено. Это уже два отдельных театра.

Хабенский, который сейчас возглавил МХАТ им. Чехова, он же пришлый человек. А МХАТ всегда держался на том, что брали только тех, кто окончил Школу-студию при театре. Были только редкие исключения. Где та личность, которая могла бы объединить, прежде всего, людей и вернуть традиции этого театра? Считаю, что Олег Табаков приложил много усилий, чтобы тот МХАТ пошёл в направлении «только заработать денег». А в театре нужно говорить о жизни, показывать силу человеческого духа.

- Неизвестно, куда выведет кривая, которая сейчас случилась, но, что мы пережили за эти сезоны, когда театр возглавлял Бояков, словами не передать, - делится с нами ещё одна актриса МХАТА Любовь Мартынова, которая тоже когда-то ушла из труппы Олега Ефремова за Дорониной. - Мы не теряем надежду, что свершится всё в лучшую сторону.

Идея о слиянии вновь двух МХАТов витала в воздухе уже много лет. Но я лично не думаю, что это произойдёт. Сейчас надо думать о другом: о том, чтобы не затёрли имя Татьяны Дорониной и не забыли про все её заслуги!

Актриса МХТ им. Чехова Галина Киндинова пришла в труппу в 1967 году. Когда произошло разделение театра, она была в декретном отпуске, но прекрасно помнит, как эту ситуацию все переживали тяжело.

- Тогдашний руководитель театра Олег Николаевич Ефремов пошёл на это, потому что труппа стала огромной, для всех работы не было, он не знал, как поступить, - вспоминает в разговоре с «Собеседником» Галина Максимовна. – Кто-то ушёл за Дорониной, кто-то остался с Ефремовым.

Насчёт слияния снова двух театров, мне сказать сложно. Ведь теперь это совершенно два разных театра. Нужна сильная, мощная рука. Хабенский – замечательный, удивительный, неравнодушный человек. Но… Не знаю, я не театровед, затрудняюсь ответить.

Скандалы и дележи, которые в последнее время случаются в театрах и раньше были. Вспомните, Народного артиста СССР Михаила Михайловича Яншина, который работал во МХАТе, и его назначают художественным руководителем театра «Ромэн». А потом ставят во главе театра имени Станиславского.

Так что всегда были такие пертурбации и выяснения отношений. Театр – это, как в собственном доме: не бывает всё мирно и гладко. В каждом доме есть и скандалы, и ссоры, и обиды. Потом примирение. Это неизбежно. Артисты - народ очень своеобразный.