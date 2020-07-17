Дмитрий Певцов: «Делай, что должно, и будь, что будет...»
Актер Дмитрий Певцов теперь пробует себя в новом амплуа – он стал депутатом Государственной Думы. «Собеседнику» Дмитрий рассказал, почему выбрал фракцию «Новые люди» и к чему теперь приходится приспосабливаться
Слова про рэперов вырваны из контекста
- Дмитрий, для нас стала полной неожиданностью ваша новая роль. Когда вы стали интересоваться политикой и почему?
- Политикой, а вернее, тем, что происходит с нашей страной и за ее пределами, я стал интересоваться ровно тогда, когда перестал столь сильно интересоваться собственной персоной. А еще точнее - когда сильно поменялось отношение к самому себе.
- С кем-то советовались из политиков, когда принимали решение стать депутатом?
- Конечно, советовался. С главным политиком, тактиком и стратегом моей жизни — супругой, Ольгой Дроздовой.
- Некоторые высказывают мнение, что вас просто использовали, как узнаваемое лицо…
- Не думаю. Предложение идти в Думу совпало с моими внутренними желаниями. Дума для меня - не цель, а средство расширить свои возможности в том, чем я и так занимаюсь многие годы - пытаюсь, чем могу помогать людям.
- С какими преградами пришлось столкнуться в предвыборной кампании? К чему надо было приспосабливаться, может быть?
- Очевидно, самым интересным было обязательное общение со своими избирателями. В течение нескольких месяцев я пообщался почти с 10 тысячами жителей Северо-Восточного округа Москвы. Подобное общение кардинально отличается от спектаклей и концертов. Мне пришлось многому научиться, многое узнать, чтобы решать различные вопросы в своем округе - от устройства собачьих площадок до проблем ЖКХ.
- Почему вы выбрали фракцию «Новые люди»?
- Я изучил их программу, ознакомился заочно с представителями партии, потом познакомился лично, и понял, вернее, почувствовал окончательно - именно с этими людьми мне, если можно так выразиться, максимально по пути. Они молоды, интересны, талантливы, мудры, и действительно хотят сделать свою страну лучше.
- Как считаете, чем вы были бы полезны, как депутат? Уже есть какие-то идеи?
- Думаю, нужно рассмотреть повнимательнее баланс распределяемых бюджетных средств между регионами, в том числе, средств, направляемых на культуру.
- Интернет взорвало ваше предложение сажать в тюрьму рэперов. Почему?
- Конечно, как обычно, вырвано из контекста. Да и я погорячился. С молодыми, жадными до денег и славы, часто не понимающими, что несут со сцены людьми надо просто работать. Объяснять, вразумлять, пытаться наставлять их на путь истинный. Почему? Потому что все это - бомба замедленного действия, которая уже начала срабатывать. Керчь, Пермь, Казань. Расстрелы своих сверстников и педагогов - это не несчастные случайности. Но учителя так заняты бюрократией, что не всегда могут уделять внимание проблемным подросткам. Чтобы педагоги больше внимания уделяли детям и их воспитанию, их нужно избавить от ненужной отчетной писанины, отнимающей силы и время. Надо бы кардинально повысить зарплату школьным учителям - тем, кто находится «на передовой» воспитания и образования наших детей.
Ленком катится в сторону дешевых антрепризок
- Будете ли теперь выходить на сцену и сниматься в кино?
- На сцену буду выходить обязательно. Но только в том, в чем считаю необходимым и созвучным с моим мировоззрением. К кино давно равнодушен, впрочем, оно отвечает мне взаимностью, практически ничего не предлагают в последнее время. И слава Богу. Да и не вижу, в чем я бы мог сняться, на что мог бы безвозвратно потратить несколько недель своей жизни, подвергая себя полной неизвестности относительно конечного результата.
- В последнее время много пишут про театр Ленком, где вы работаете. Какие у вас отношения сейчас с этим театром, с директором Марком Варшавером?
- Мне сложно судить объективно, ведь это касается моего, вот уже тридцать лет, родного дома. С уходом из жизни и театра нашего Учителя, Мастера, Художника Марка Захарова многое поменялось, как мне кажется, не в лучшую сторону. Впрочем, я могу и ошибаться. Но мне печально, что молниеносно, в течении двух лет исчезли из репертуара все последние постановки Марка Захарова, а вводы новых исполнителей в знаковые спектакли Ленкома проводятся массово и без режиссера, без нашей (тех, кто выпускал и играл многие годы) помощи, по видеозаписи... Есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону... «продюсерского центра» дешевых антрепризок. С директором Марком Борисовичем Варшавером отношения рабочие.
- Александр Ширвиндт как-то высказался, что худруки "вымрут" и останутся продюсеры. Как вы считаете, это правильно? Если бы вам предложили руководство театра, как бы вы ответили?
- Считаю, что во главе государственного репертуарного театра обязательно должен стоять художественный руководитель, определяющий именно художественное направление развития театра. Он может называться и продюсером, но... Несмотря на имеющиеся примеры именно директорских театров, думаю, что необходимо разделение руководства на художественную и хозяйственно-экономическую части. А если бы мне сейчас предложили руководство театром я бы сильно задумался, хотя некоторое время назад совершенно серьезно об этом подумывал.
- Помнится, вы с супругой просили предоставить помещение для своего театра или студии… И как на это отреагировали чиновники?
- Когда мы писали и «стучали-звонили» во все колокола по поводу своего театра, нас никто не услышал, и это понятно. В Москве огромное количество театров, которые «висят» на бюджете Москвы, зачем нужен еще один? Хотя у нас был репертуар, готовые костюмы, декорации, труппа... Н, не судьба, очевидно. Ну, а сейчас мне не до своего театра, с Думой и со своим уже родным округом (СВАО Москвы) надо разбираться...
- Дмитрий, каким Вы видите свое будущее? Президент , худрук театра, ректор театрального института или… ?
- Я о будущем не думаю. «Делай, что должно, и будь, что будет...» - сказал один из героев, которого я сыграл. Год назад я и предположить не мог, что мне предложат баллотироваться в депутаты Государственной Думы. Я делал все, что обычно - студенты в Институте Современного Искусства, театр, концерты, работа в студии... А вот как получилось. Сейчас надо скоординировать свою старую жизнь с новой, научиться функционировать как профессиональный госслужащий и остаться при этом самим собой. А что Господь мне приготовит в будущем, за то и спасибо.