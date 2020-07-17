Дмитрий Певцов: «Делай, что должно, и будь, что будет...»

Слова про рэперов вырваны из контекста

- Дмитрий, для нас стала полной неожиданностью ваша новая роль. Когда вы стали интересоваться политикой и почему?

- Политикой, а вернее, тем, что происходит с нашей страной и за ее пределами, я стал интересоваться ровно тогда, когда перестал столь сильно интересоваться собственной персоной. А еще точнее - когда сильно поменялось отношение к самому себе.

- С кем-то советовались из политиков, когда принимали решение стать депутатом?

- Конечно, советовался. С главным политиком, тактиком и стратегом моей жизни — супругой, Ольгой Дроздовой.

- Некоторые высказывают мнение, что вас просто использовали, как узнаваемое лицо…

- Не думаю. Предложение идти в Думу совпало с моими внутренними желаниями. Дума для меня - не цель, а средство расширить свои возможности в том, чем я и так занимаюсь многие годы - пытаюсь, чем могу помогать людям.

- С какими преградами пришлось столкнуться в предвыборной кампании? К чему надо было приспосабливаться, может быть?

- Очевидно, самым интересным было обязательное общение со своими избирателями. В течение нескольких месяцев я пообщался почти с 10 тысячами жителей Северо-Восточного округа Москвы. Подобное общение кардинально отличается от спектаклей и концертов. Мне пришлось многому научиться, многое узнать, чтобы решать различные вопросы в своем округе - от устройства собачьих площадок до проблем ЖКХ.

- Почему вы выбрали фракцию «Новые люди»?

- Я изучил их программу, ознакомился заочно с представителями партии, потом познакомился лично, и понял, вернее, почувствовал окончательно - именно с этими людьми мне, если можно так выразиться, максимально по пути. Они молоды, интересны, талантливы, мудры, и действительно хотят сделать свою страну лучше.

- Как считаете, чем вы были бы полезны, как депутат? Уже есть какие-то идеи?

- Думаю, нужно рассмотреть повнимательнее баланс распределяемых бюджетных средств между регионами, в том числе, средств, направляемых на культуру.

- Интернет взорвало ваше предложение сажать в тюрьму рэперов. Почему?

- Конечно, как обычно, вырвано из контекста. Да и я погорячился. С молодыми, жадными до денег и славы, часто не понимающими, что несут со сцены людьми надо просто работать. Объяснять, вразумлять, пытаться наставлять их на путь истинный. Почему? Потому что все это - бомба замедленного действия, которая уже начала срабатывать. Керчь, Пермь, Казань. Расстрелы своих сверстников и педагогов - это не несчастные случайности. Но учителя так заняты бюрократией, что не всегда могут уделять внимание проблемным подросткам. Чтобы педагоги больше внимания уделяли детям и их воспитанию, их нужно избавить от ненужной отчетной писанины, отнимающей силы и время. Надо бы кардинально повысить зарплату школьным учителям - тем, кто находится «на передовой» воспитания и образования наших детей.