Ангел-хранитель: последняя роль Владимира Меньшова в сериале «Везёт»

Актер и режиссер Владимир Меньшов умер июле этого года от коронавируса. Но перед кончиной он успел сыграть свою последнюю роль в сериале «Везёт». И премьера этого сериала состоится 4 ноября. Он выйдет на платформе IVI и в общем доступе — это сделано в честь легендарного режиссёра.

Об этой роли Владимира Меньшова почти никто не знал. Сам сериал по жанру — трагикомедия и состоит он из восьми серий. Главную роль в проекте исполняет Евгений Цыганов. Его персонаж Иван Потапов еще недавно был чемпионом по мотогонкам на льду. Но после неудачного заезда на мототреке и серьёзной травмы с карьерой пришлось попрощаться.

Гонщик начинает беспробудно пить, из-за алкоголя начинаются проблемы с работой, близкие от него отворачиваются, семья разрушается и Иван остаётся совсем один. Чтобы как-то справиться с судьбой, он решает завязать с алкоголем и идёт работать «трезвым водителем». Шанс на новую жизнь Ивану даёт добрый старик на видавшей виды «Победе».

В первой же серии герой Цыганова получает вызов от пожилого человека, который просит его сесть за руль своей старенькой «Победы» — и не потому, что пьян, а потому что «глаза ничего не видят». Этого почти святого старика как раз и играет Владимир Меньшов.

Теперь Иван каждый вечер развозит необычных пассажиров. Это и бизнесмен, решивший покончить с собой, и накаченный клофелином египетский дирижер, и разные другие персонажи, которым Иван старается помочь.

Ну а Ивану помогает его друг инспектор ДПС Миха (Максим Лагашкин) и экс-содержанка Светлана Петровна (Светлана Ходченкова). «Сценарий сериала читается, как хорошая литература. Так, например, писали Довлатов или Зощенко. Юмор, достаточно тонкий, существует в основном в отношении автора к действительности. И насколько было возможно, мы постарались перенести этот юмор из разряда литературной ремарки в киноязык, — говорит о сериале Евгений Цыганов. Сценарист и режиссер сериала — Владимир Щегольков , известный по работе над такими проектами, как «Виола Тараканова», «Московский дворик» и «С днем рождения, Лола!». В проекте также снялись: Юлия Снигирь, Михаил Полицеймако, Зоя Бербер, Яна Сексте и Сергей Газаров.

«Собеседник» попросил актера и худрука Театра Сатиры Сергея Газарова рассказать о своём последнем общении с Владимиром Меньшовым.

— Это, к сожалению, была его последняя роль в жизни. Мы с Меньшовым хорошо были знакомы вообще по жизни. Я считаю, что Меньшов — человек выдающийся во всех отношениях, начиная с личностных, человеческих качеств, продолжая актёрскими и заканчивая режиссёрскими. И в любую свою роль он вкладывал свой жизненный опыт — в любую, и это проявлялось само собой — в мелочах, не заметных непрофессионалу.

И вообще этот человек, Владимир Меньшов, на мой взгляд, был в общем-то близок к самому совершенству. Он был крайне приятный в общении. Всегда. Всегда было такое ощущение, когда мы виделись. Допустим, можно было в лифте на Мосфильме вместе прокатиться совершенно случайно или можно специально с ним где-то сидеть и разговаривать. Например, он приходил ко мне на спектакль «Ревизор» к Табакову — и тоже мы сидели и долго разговаривали… То есть и от коротких, и от длинных встреч с ним, ты все равно, совершенно на автомате, выносишь какие-то чувства, мысли, какое-то знание и какое-то спокойствие от общения с ним.

Меньшов был очень такой спокойный и рассудительный. Да, он иногда был вспыльчивый, он гнул свое, ну а как же, в нашей работе без этого невозможно. Особенно если ты — большой художник. Все нервничают, бывает, рубаху рвут на себе, и ругаются, и улыбаются, и мирятся. И Меньшов был в этом смысле нормальный человек. Но багаж, который у него был внутри и который он нёс с собой, — его знания и отношение к важным вопросам жизни, — это всегда оставляло значительный отпечаток от общения с ним. И это дорогого стоит. Все люди, кто с ним сталкивался по жизни, ценили его особенное чувство юмора. И то, что когда он на площадке находится как актёр, у него не было вот этой черты лезть с советами, как бывает у многих снимающихся режиссёров. Самый душевный человек из всех кого я знаю, он умел очень просто говорить о главных вещах. Мощный был человек.