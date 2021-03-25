Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:20

Петербургские поэты вступились за портрет Даниила Хармса

Уничтожат ли власти северной столицы граффити, ставшее культовым?

Фото: соцсети

В социальных сетях начался флэшмоб #поэтызахармса в защиту граффити с изображением Даниила Хармса, которое хотят уничтожить местные власти.

В 2016 году уличные художники Паша Кас и Павел Мокич создали портрет писателя на доме, где он прожил 16 лет вплоть до своего ареста. Граффити с изображением Даниила Хармса стало местной достопримечательностью, однако 26 октября Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил «устранить» портрет – изображение закрасят в течение месяца.

В поддержку граффити уже высказались художник Михаил Шемякин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, историк Лев Лурье, искусствовед Александра Коншакова. Тысячи петербуржцев подписали петицию о сохранении стрит-арта. Организаторы чемпионата поэзии имени Маяковского объявили флэшмоб – они призвали поэтов написать стихотворения, посвящённые граффити, или высказаться о ситуации под хэштегом #поэтызахармса.

Десятки авторов поддержали флэшмоб. По итогам акции был составлен электронный сборник с лучшими стихотворениями:

Не замажешь, не сотрёшь,

Не забудешь, не убьёшь

Этот город,

Этот дом

И квартиру в доме том.

Не молчи.

Скажи:

Тут

Хармс

Жил.

Юлия Логвиненко

2 февраля исполнится 80 лет со дня смерти Даниила Хармса в блокадном Ленинграде. Меньше всего хочется, чтобы эта скорбная дата была омрачена вандализмом местных властей.

Алла Новикова

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 5 дней назад

«Я поставил на кон свою жизнь». Интервью Сергея Савельева, который рассекретил видеоархив издевательств над заключенными

Шоу-бизнес 12 минут назад

Поклонники оплакивают распад группы Artik & Asti

Шоу-бизнес 43 минуты назад

22% россиян поддержали мнение Моргенштерна о парадах в честь Дня Победы

Культура и ТВ 1 час назад

«Срочно вернуть иконы в гримерку Дорониной!». Что поменяется во МХАТ после увольнения Боякова

Шоу-бизнес 7 часов назад

«Зачем врать своему зрителю?» Бузова обвинила руководство МХАТ во лжи из-за отмены «Чудесного грузина»

Культура и ТВ 10 часов назад

Страсти во МХАТе: «банановый король» Кехман уволил Боякова. Означает ли это победу Дорониной над Бузовой?

Шоу-бизнес 18 часов назад

Давид Манукян открыто признался в любви к певице Мари Краймбери

Культура и ТВ 18 часов назад

«Устраивать оппозицию или фронду – не в моих правилах»: Эдуард Бояков уволился из МХАТ

Шоу-бизнес 22 часа назад

Исповедальное возвращение: Оксимирон после долгого молчания выпустил новый трек и клип

Культура и ТВ 1 день назад

«Концертная индустрия уже разрушена полностью»

Шоу-бизнес 1 день назад

Известный имиджмейкер прошелся по нарядам Васильева и Малышевой

Шоу-бизнес 1 день назад

"Выбирай, кто из нас лучше!" Ангелина Вовк рассказала, как лишилась работы из-за ревности Пугачевой

Культура и ТВ 1 день назад

Пересильд обогнала Дзюбу и Моргенштерна в списке самых популярных персон в СМИ

Шоу-бизнес 1 день назад

Егор Крид монетизирует красоту: певец зарегистрировал косметический бренд

Шоу-бизнес 1 день назад

Лена Катина открестилась от воссоединения группы t.A.T.u.

Культура и ТВ 1 день назад

Игорь Кириллов не бросал слова на ветер

Шоу-бизнес 1 день назад

Анастасия Волочкова не платит коммуналку за шикарный особняк

Культура и ТВ 1 день назад

Юлию Пересильд втянули в скандал с благотворительностью

Шоу-бизнес 1 день назад

Спектакль с Бузовой в МХАТе отменили из-за плохой продажи билетов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика