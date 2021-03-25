Петербургские поэты вступились за портрет Даниила Хармса
Уничтожат ли власти северной столицы граффити, ставшее культовым?
В социальных сетях начался флэшмоб #поэтызахармса в защиту граффити с изображением Даниила Хармса, которое хотят уничтожить местные власти.
В 2016 году уличные художники Паша Кас и Павел Мокич создали портрет писателя на доме, где он прожил 16 лет вплоть до своего ареста. Граффити с изображением Даниила Хармса стало местной достопримечательностью, однако 26 октября Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга постановил «устранить» портрет – изображение закрасят в течение месяца.
В поддержку граффити уже высказались художник Михаил Шемякин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, историк Лев Лурье, искусствовед Александра Коншакова. Тысячи петербуржцев подписали петицию о сохранении стрит-арта. Организаторы чемпионата поэзии имени Маяковского объявили флэшмоб – они призвали поэтов написать стихотворения, посвящённые граффити, или высказаться о ситуации под хэштегом #поэтызахармса.
Десятки авторов поддержали флэшмоб. По итогам акции был составлен электронный сборник с лучшими стихотворениями:
Не замажешь, не сотрёшь,
Не забудешь, не убьёшь
Этот город,
Этот дом
И квартиру в доме том.
Не молчи.
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Хармс
Жил.
Юлия Логвиненко
2 февраля исполнится 80 лет со дня смерти Даниила Хармса в блокадном Ленинграде. Меньше всего хочется, чтобы эта скорбная дата была омрачена вандализмом местных властей.
Алла Новикова