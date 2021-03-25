«Концертная индустрия уже разрушена полностью»

В музыкальных кругах царят упаднические настроения. С начала пандемии полноценная концертная деятельность не возобновлялась, а периодические тотальные ограничения с полной отменой мероприятий (с 28 октября таковые введены в нескольких регионах, включая Москву и область) ввергают представителей индустрии буквально в депрессию.

Известные музыканты знают, что их высказывания будут интерпретированы как «жалобы жлобов» и чаще всего предпочитают помалкивать. «Собеседник» обсудил ситуацию с Маратом Хайрутдиновым, который работал директором Валерия Сюткина, Гарика Сукачёва, Сергея Галанина, Максима Леонидова. Сейчас Марат – директор Александра Иванова и группы «Рондо».

У «Рондо» на 8 ноября 2021 года был запланирован концерт в Crocus City Hall, однако его пришлось перенести на 19 февраля 2022 года. Состоится ли концерт в феврале – вопрос открытый, так как перенос – уже не первый. Мероприятие планировалось провести ещё 3 марта – в честь дня рождения Александра Иванова.

– Афиши были, и билеты продавались, но из-за довольно-таки жёсткого локдауна концерт провести не получилось, – рассказывает Марат Хайрутдинов. – Мы перенесли его на 8 ноября – тоже ограничения не дали провести. Как только в СМИ появилась информация о том, что все культурно-массовые мероприятия будут запрещены, у всех без исключения артистов остановились продажи билетов, по всей стране – и мы не исключение.

Зная о новом законе, согласно которому не получится свои деньги за купленный билет вернуть, если есть дата переноса, никто билеты сейчас и не покупает. И не только наш концерт – концерт Ольги Бузовой, Димы Билана и множество других были перенесены. И причина в большей части связана даже не с локдауном, а с тем, что люди просто не покупали билеты.

Зал не продался, остановилась продажа и всё, – никто не хочет терять деньги. И, конечно, здоровье поклонников тоже нам небезразлично.

– Как вы считаете, насколько сильно эти ограничения ударят по концертной индустрии?

– Да вся эта ситуация ударила настолько, что хуже уже не будет. Концертная индустрия уже разрушена полностью. Большие туры артистов, которые были раньше, сейчас я с трудом представляю. Не знаю, когда всё возродится и как. Это будет происходить ещё года два точно, не закончится ни этим, ни следующим летом. Дай бог, чтобы через три года хотя бы закончилось. Могу даже сказать, почему: люди не хотят делать прививки. Они ничего не хотят абсолютно. Хотят, чтобы всё само рассосалось. А само оно не рассосётся никогда! И если люди сами не хотят решать проблему добровольно, государству приходится переходить в острый режим. Иначе никак.

Многие говорят: «Вот, в общественном транспорте ездить можно, а на концерт – нельзя!» Поверьте мне – опять же буду рад, если ошибаюсь – дойдём до того, что вход в метро будет по QR-коду. Причём в самое ближайшее время. Эта история сейчас будет везде – просто всё вводится не так жёстко: начнут с концертов, выставок, музеев, кинотеатров, магазинов – а потом перейдут к транспорту. Ещё будет сделан шаг к платной медицине для антипрививочников – тоже точно.

Всем сейчас тяжело. Все сейчас на выходные ломанулись отдыхать за границу – и что они нам привезут после праздников? Ещё кучу вирусов, штаммов и так далее. А мы страдаем. Все, не только мы.

– А восстановить индустрию поможет, к примеру, поддержка государства?

– Государство нам помогать не будет – на 99,9%. Потому что для государства не существует такой индустрии, как шоу-бизнес, концертный бизнес. Для государства есть индустрия кинотеатров, культурных мероприятий в театрах и выставочных залах – и это вполне понятно: считают, что это – культура, а концертная индустрия – мутная и тёмная история. Поэтому помогать нам не будут. И помочь мы можем только сами себе.

Но это если не говорить про корпоративный рынок – он все равно будет существовать худо-бедно. Если артист востребован, как, например, старые артисты, «могикане» нашей сцены, у него всё равно будут корпоративчики и концертики. А людям, которые ждут больших кассовых концертов – даже не знаю, что пожелать. Пойти привиться, наверное.

Вот я привился – после того как коронавирусом переболел. И всем рекомендую сделать прививку – хуже-то не будет. Вакцина у нас хорошая – и совершенно бесплатная. У меня и родители привились – я никого не заставлял, но все поняли, что это – жизнь. А жизнь у нас одна, и её нужно беречь. Умереть от того, что не прививался – глупо. Так что я, конечно, от людей в шоке.

Надежда Ратуева