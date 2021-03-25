Игорь Кириллов не бросал слова на ветер

Оставался своим для зрителя

Много лет Игорь Кириллов руководил дикторским отделом Центрального телевидения. Защищал, боролся за своих подчиненных, отстаивал. Например, когда в прямом эфире появился пьяный Юрий Николаев и его хотели уволить, вместе с Леонтьевой пошел в кабинеты к начальству, чтобы заступиться за телеведущего. Но и проявлял характер. Анна Шатилова рассказывала, как он долгое время не разрешал ей появляться в кадре в очках, хотя она умоляла, говорила, что не видит текста. Было бесполезно. И только тогдашний руководитель ЦТ Лапин отдельным приказом позволил ей надеть в кадре очки.

– Конечно, руководить таким отделом талантливых людей, где каждый был яркой личностью, – это большое искусство. Тут надо обладать и дипломатией, и психологией, – делится с нами диктор ЦТ Лариса Вербицкая. – Разглядеть, почувствовать, не передавить, и в то же время, где надо и пошутить, и защитить. Он все это умел. Игорь Леонидович сыграл в моей судьбе очень большую роль, потому что разглядел во мне способности. Когда я попробовалась в кадре, он сказал: «Мы вас берем. Сколько вам нужно времени, чтобы переехать в Москву?» Я ответила: «Месяц». Но приехала через три месяца. Когда появилась в телецентре Останкино, он говорит: «Ну что же вы, мы вас ждали, а вы не приехали через месяц». И я расстроилась, думаю, все! Он заметил это, улыбнулся: «Ладно, ладно, я пошутил. Идите, оформляйтесь». В этом он был весь… У него всегда был внутренний редактор, внутренний цензор такой. Потому что огромный опыт работы в то время, когда каждое слово имело цену, и Кириллов никогда не бросал свои слова на ветер.

– Да все было нормально. Это сейчас многое придумывают: цензура и все такое, – делился с «Собеседником» в прошлом году Игорь Леонидович. – Помню, как одна талантливая ведущая программы «Время» вместо «пакистанцев» сказала – «палестинцев». Ну, вот случайно выскочило у нее. И представитель Палестины прислал в МИД гневную бумагу. Мы вышли из положения так: в течение определенного времени в нашей программе рассказывали о сложной жизни палестинцев. Потом пришло благодарственное письмо из посольства. Ту женщину не уволили, хотели лишить премии. Но я уговорил этого не делать. Конечно, в любом творческом коллективе бывает разное. Но мы старались проблемы решать между собой.

В личной жизни у Кириллова были трагические моменты. Умерла супруга, с которой он был знаком с детства, погиб сын, с дочерью сложились сложные отношения. Она сейчас проживает в Германии. В последние годы он был женат на Татьяне, которая младше Игоря Леонидовича на 34 года.

– Я бывал у них в гостях, она очень приятная и добродушная женщина, – рассказывает «Собеседнику» тележурналист Валерий Туголуков. – Кириллов рассказывал, как однажды он спустился в магазин за хлебом. И там батоны раскладывала работница магазина. Он ее что-то спросил, она узнала его по голосу. Он попросил помочь ему донести продукты в квартиру. Она предложила ему что-нибудь приготовить. Когда уходила, Игорь Леонидович попросил ее еще раз прийти. Так они и познакомились. Ему, действительно, был необходим уход и внимание.

Сам Кириллов был внимателен ко всем. Помню, однажды он проходил мимо и, видимо, услышал, как я говорил коллегам, что сегодня буду отмечать день рождения. Чуть позже он подошел ко мне и своим дикторским голосом громко объявил: «Олег, я поздравляю вас!» Я смутился: «Откуда вы знаете?» На что он: «Да вся страна знает!» И снова Кириллов шутил.

– Не секрет, что Игорь Леонидович в работе был очень ответственным, – продолжает Валерий. – Помню, мы с ним работали над одним документальным фильмом о московском музее. Он читал текст за кадром. Кириллов пришел на озвучание. Записали. Я потом увидел листки с текстом: там были его отмечания, где ставить ударение, что выделить особенно по интонации и так далее. Для меня это было удивительно: настоящая легенда, но «каждый раз, как в первый класс». В нем никогда не было какого-либо пафоса или зазнайства. Даже при том, что он в свое время был как бы голосом Кремля, Кириллов всегда оставался своим для зрителя.