Юлию Пересильд втянули в скандал с благотворительностью
Бывшая коллега обвинила актрису в захвате фонда с помощью денег Абрамовича
В неожиданный скандал оказалась втянута новоиспеченная космонавт Юлия Пересильд. Появилась информация, что актриса посвятила свой полет благотворительному фонду "Галчонок", который 4 года назад забрала себе с помощью денег Абрамовича.
Об этом сегодня ночью сообщила в своем Фейсбуке бывший учредитель фонда Ольга Журавская.
По ее словам, сначала учредители фонда сделали известную актрису амбассадором, ввели в попечительский совет и очень радовались, когда она привлекла аж 20 миллионов рублей с помощью своего покровителя Романа Абрамовича.
Но затем началось странное: Юлия попросила сделать ее учредителем "Галчонка" и получила отказ. В ответ на это Абрамович пригрозил забрать свои миллионы назад. Чтобы не отнимать деньги у детей, Журавская, по ее словам, ушла из фонда, уступив место Пересильд.
Теперь Ольга пишет, что после того, как ее выжили из ее же организации, у нее начались депрессия и мысли о самоубийстве.
Журавская пишет, что теперь от сотрудничества с ней по непонятным причинам отказываются бывшие партнеры, а ее советы и предложения по развитию «Галчонка» просто игнорируют. Женщина уверена, что все из-за того, что к власти в созданном ею фонде пришли непрофессионалы.
Сама Пересильд сейчас отдыхает на Мальдивах и никак не комментирует появившиеся в сети слухи.