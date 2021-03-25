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Вчера, в 23:34

Юлию Пересильд втянули в скандал с благотворительностью

Бывшая коллега обвинила актрису в захвате фонда с помощью денег Абрамовича

Фото: РИА новости

В неожиданный скандал оказалась втянута новоиспеченная космонавт Юлия Пересильд. Появилась информация, что актриса посвятила свой полет благотворительному фонду "Галчонок", который 4 года назад забрала себе с помощью денег Абрамовича.

Об этом сегодня ночью сообщила в своем Фейсбуке бывший учредитель фонда Ольга Журавская.

По ее словам, сначала учредители фонда сделали известную актрису амбассадором, ввели в попечительский совет и очень радовались, когда она привлекла аж 20 миллионов рублей с помощью своего покровителя Романа Абрамовича.

Но затем началось странное: Юлия попросила сделать ее учредителем "Галчонка" и получила отказ. В ответ на это Абрамович пригрозил забрать свои миллионы назад. Чтобы не отнимать деньги у детей, Журавская, по ее словам, ушла из фонда, уступив место Пересильд.

Теперь Ольга пишет, что после того, как ее выжили из ее же организации, у нее начались депрессия и мысли о самоубийстве.

Может ли звезда, которую вы позвали в поп совет, потом замахнуться на учредительство в котором не смыслит и забрать себе ваш бесплатный труд за шесть лет полностью, а вас выгнать взашей? Да. Я не думаю, что вы понимаете, как это тяжело пережить, если не пережили полного гоустинга (ghosting) и бойкота сами, не думаю, что вам и правда есть до меня дело. Не у многих из вас работа, это зона безопасности и любви, как моя работа для меня. Поэтому не для всех вас понятно, как это страшно, если твой safe space становится источником панических атак и суицидальных мыслей.
- Ольга Журавская

Журавская пишет, что теперь от сотрудничества с ней по непонятным причинам отказываются бывшие партнеры, а ее советы и предложения по развитию «Галчонка» просто игнорируют. Женщина уверена, что все из-за того, что к власти в созданном ею фонде пришли непрофессионалы.

Сама Пересильд сейчас отдыхает на Мальдивах и никак не комментирует появившиеся в сети слухи.

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