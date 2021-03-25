Юлию Пересильд втянули в скандал с благотворительностью

В неожиданный скандал оказалась втянута новоиспеченная космонавт Юлия Пересильд. Появилась информация, что актриса посвятила свой полет благотворительному фонду "Галчонок", который 4 года назад забрала себе с помощью денег Абрамовича.

Об этом сегодня ночью сообщила в своем Фейсбуке бывший учредитель фонда Ольга Журавская.

По ее словам, сначала учредители фонда сделали известную актрису амбассадором, ввели в попечительский совет и очень радовались, когда она привлекла аж 20 миллионов рублей с помощью своего покровителя Романа Абрамовича.

Но затем началось странное: Юлия попросила сделать ее учредителем "Галчонка" и получила отказ. В ответ на это Абрамович пригрозил забрать свои миллионы назад. Чтобы не отнимать деньги у детей, Журавская, по ее словам, ушла из фонда, уступив место Пересильд.

Теперь Ольга пишет, что после того, как ее выжили из ее же организации, у нее начались депрессия и мысли о самоубийстве.