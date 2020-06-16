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«МХАТ, как можно быть таким неразборчивым?»: В сети отреагировали на новость об отмене спектакля с Бузовой

Россияне уверены, что на хороший спектакль люди пойдут и в период карантина

Фото: Global Look Press

МХАТ объявил об отмене ближайшего спектакля «Чудесный грузин», в котором играет Ольга Бузова, следует из публикации на официальном сайте театра.

«МХАТ имени М. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений - такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что спектакль не снимают из репертуара, а переносят на неопределенный срок.

«Деньги за спектакль будут возвращены зрителям», - сказали пресс-службе театра.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Джугашвили в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Одну из ролей - певицы Бэллы Шанталь -исполнила актриса, телеведущая и певица Ольга Бузова. Это вызвало больший резонанс со стороны как профессиональных актеров, так и политических партий.

В театре заявляли, что Бузова продолжит играть в постановке, но из-за думских выборов спектакли, анонсированные на 17 и 18 сентября, тоже перенесли на неопределенный срок.

В соцсетях театральная карьера Бузовой по-прежнему весьма обсуждаема.

«Многие знакомые вакцинировались только ради того, чтобы воочию лицезреть данный «шедевр». Эх, как теперь им быть?» - написал ироничный комментарий читатель.

 «Грибов, Яншин, Пудовкин и... Бузова. Куда мы катимся? МХАТ что с тобой? Как можно быть настолько неразборчивым?..» - не понимает пенсионер.

«Ха-ха! Это только гражданка Бузова считает себя гениальной, и тот умник, который дал ей роль! Лучшая роль Бузовой это постельная сцена в «Доме»-2. И то надо уроки взять у Тихомировой и Сабрины!» - отметил фанат передачи на ТНТ.

«Отменили? Станиславский заплакал...» - вновь в комментарии звучит ирония.

«А когда Бузова актрисой стала? То, что она та еще артистка, это понятно. Но актриса, певица?» - в шоке любитель классики.

«Из-за плохих продаж... А чего ждали? Бомбический взрыв и толпы поклонников из инстаграма, где их миллионы? Ну-ну...» - рассуждает россиянин.

«На хороший спектакль люди пойдут и в период карантина», - уверен ценитель театров.

Теги: #Бузова

Рубрика: Культура и ТВ

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