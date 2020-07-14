Хабенский, Женовач, Богомолов и пикейные жилеты

Когда в 2018 году стало известно о назначении Сергея Женовача худруком МХТ им. Чехова — а это случилось почти сразу после ухода из жизни Олега Табакова, — театральная общественность выдохнула с облегчением. Женовач, основатель успешной Студии Театрального искусства, режиссёр прекрасных спектаклей, был сочтён самой удачной кандидатурой на пост худрука МХТ. Он мог (и обещал!) возродить былые академические традиции Художественного театра.

Да, Олег Павлович был буквально Королём Солнце и душой МХТ, но не всем нравилась его коммерческая жила и способность превращать театр в этакий супермаркет, приносящий доход. Но Табаков делал ставку на разнообразие – при нем в МХТ шли и блокбастеры, и эстетский модерн, и головоломки для интеллектуалов, при нем всё бурлило, громыхало и кипело. Он звал ставить и Серебренникова, и Богомолова, и Крымова, и Бутусова, и Шапиро, и Ренату Литвинову, и Молочникова, и Машкова.

Но Сергей Женовач все это упразднил. Первым делом он разогнал кассовых режиссёров – и Богомолова, и Молочникова. Страх ли это конкуренции – бог весть, но это Затем не стало работы у Марины Зудиной, у Дарьи Мороз, не было ничего нового-интересного у Теняковой, Дюжева, Хабенского, Бурковского и других. А это всё – звезды доставшегося ему театра. Сергей Женовач не раз публично заявлял, что труппу нужно сократить вдвое (со 120 актеров до 60). До массовых увольнений дело не дошло, но вот рядовых служащих Женовач поувольнял немало. Уволен был и «серый кардинал» Табакова – Ольга Хенкина.

Сергей Васильевич, прекрасный, тонкий художник и отличный, спору нет, руководитель камерной СТИ, оказался никудышным продюсером для такой махины, как МХТ. Главный драмтеатр страны при нем потерял и привлекательность, и доходы. Да, он ставил свои хорошие, но тихие спектакли, но зачем-то снимал проверенные хиты, на которые шёл зритель. А тут ещё и пандемия. Но не только она ему помешала. Сергей Женовач не выстраивал отношений с чиновниками и в конце концов потерял поддержку тех влиятельных людей, кто его продвигал. Плюс к этому возник довольно жёсткий конфликт с директором театра Андрейкиной.

Словом, в истории этого назначения много всяких несовпадений. И разговоры о том, что Женовача сместят, ходили давно. Но последней каплей стал «Идеальный муж» и «Карамазовы» – два хита Богомолова, который Женовач этой осенью убрал из репертуара. И вот итог: нового худрука МХТ сняли ещё до истечения контракта, хотя формально это было «по собственному желанию».

Константин Богомолов