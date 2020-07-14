Хабенский, Женовач, Богомолов и пикейные жилеты
Кто плёл интриги вокруг Женовача и МХТ?
Когда в 2018 году стало известно о назначении Сергея Женовача худруком МХТ им. Чехова — а это случилось почти сразу после ухода из жизни Олега Табакова, — театральная общественность выдохнула с облегчением. Женовач, основатель успешной Студии Театрального искусства, режиссёр прекрасных спектаклей, был сочтён самой удачной кандидатурой на пост худрука МХТ. Он мог (и обещал!) возродить былые академические традиции Художественного театра.
Да, Олег Павлович был буквально Королём Солнце и душой МХТ, но не всем нравилась его коммерческая жила и способность превращать театр в этакий супермаркет, приносящий доход. Но Табаков делал ставку на разнообразие – при нем в МХТ шли и блокбастеры, и эстетский модерн, и головоломки для интеллектуалов, при нем всё бурлило, громыхало и кипело. Он звал ставить и Серебренникова, и Богомолова, и Крымова, и Бутусова, и Шапиро, и Ренату Литвинову, и Молочникова, и Машкова.
Но Сергей Женовач все это упразднил. Первым делом он разогнал кассовых режиссёров – и Богомолова, и Молочникова. Страх ли это конкуренции – бог весть, но это Затем не стало работы у Марины Зудиной, у Дарьи Мороз, не было ничего нового-интересного у Теняковой, Дюжева, Хабенского, Бурковского и других. А это всё – звезды доставшегося ему театра. Сергей Женовач не раз публично заявлял, что труппу нужно сократить вдвое (со 120 актеров до 60). До массовых увольнений дело не дошло, но вот рядовых служащих Женовач поувольнял немало. Уволен был и «серый кардинал» Табакова – Ольга Хенкина.
Сергей Васильевич, прекрасный, тонкий художник и отличный, спору нет, руководитель камерной СТИ, оказался никудышным продюсером для такой махины, как МХТ. Главный драмтеатр страны при нем потерял и привлекательность, и доходы. Да, он ставил свои хорошие, но тихие спектакли, но зачем-то снимал проверенные хиты, на которые шёл зритель. А тут ещё и пандемия. Но не только она ему помешала. Сергей Женовач не выстраивал отношений с чиновниками и в конце концов потерял поддержку тех влиятельных людей, кто его продвигал. Плюс к этому возник довольно жёсткий конфликт с директором театра Андрейкиной.
Словом, в истории этого назначения много всяких несовпадений. И разговоры о том, что Женовача сместят, ходили давно. Но последней каплей стал «Идеальный муж» и «Карамазовы» – два хита Богомолова, который Женовач этой осенью убрал из репертуара. И вот итог: нового худрука МХТ сняли ещё до истечения контракта, хотя формально это было «по собственному желанию».
Константин Богомолов
Богомолов был, так сказать, за кулисами этой истории с самого начала. Он, успешный режиссёр, был вполне реальным преемником Табакова. Но МХТ слишком витринный для России театр, чтобы туда назначать неформатного режиссера-экспериментатора да ещё и с оппозиционными взглядами. Именно с того времени общественность и стала наблюдать метаморфозы – и женитьбу на, простите, «ресурсной» Ксении Собчак, и заявления из серии «Москва похорошела», и критику митингующих, и манифест. Так или иначе Константин Богомолов стал форматным и потому стал худруком Театра на Малой Бронной. Но Бронная – это не Камергерский.
Как говорят, Константин Боломолов, всегда, и до и после получения своего театра, не оставлял мысли возглавить МХТ. Так что убрать его «Идеального мужа» из репертуара, возможно, было роковой ошибкой Женовача.
Константин Хабенский
Его назначение кажется неожиданным, но на самом деле это не так. После смерти Олега Табакова чуть ли не полтруппы МХТ хотели видеть своим руководителем именно Хабенского. И сам актёр не скрывал своей готовности стать худруком. Многие мхатовцы даже подписали письмо в Минкультуры с просьбой назначить Хабенского. Но тогда не вышло, несмотря на очевидные параллели с Табаковым.
Хабенский – успешный и популярный, он работает в МХТ с 2003 года, то есть «человек изнутри», он звезда, он интеллигент и ему ничего бы не помешало приглашать хороших режиссёров ставить в МХТ. Нынешнюю спешку с его назначением (даже Калягин, глава СТД, узнал об этом из интернета) объясняют и тем, что его кто-то продвигает, и тем, что ситуация с Женовачем всех достала. Очень быстро и очень кстати была написана книга о Хабенском (автор – его мама), так же быстро самим артистом поставлен спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена». Идеальная анкета. И тем не менее, многие выражают сильный скепсис по поводу его руководства.
Владимир Машков
Владимира Машкова видел своим преемником сам Олег Павлович. Он за пару лет до смерти стал говорить, что хочет уйти с поста. Шутя, конечно. Журналисты тут же, конечно, выпытали у него имя – «Да вот, мол, мой любимый ученик Володя Машков как раз из Америки вернулся, он и будет». Олег Павлович, конечно, умел интриговать, как никто другой. Но он и на публике стал появляться с Машковым, ласково глядевшим в глаза учителю. Розыгрыш это был только наполовину. Но Машков отказался от МХТ сам – по причине более горячей любви к Табакерке, которую он и возглавил в итоге.
Евгений Миронов
Евгений Миронов – идеальный вариант. Был бы, если бы не руководил Театром Наций. А руководит он им давно и очень успешно. И тем не менее версия, что вместо Женовача назначат именно Миронова, была очень реалистичной. Два театра – почему нет? Талантов, дипломатии, связей и энергии Евгения Витальевича хватило бы на всё. Но в итоге Евгений Миронов отказался сам. МХТ – это пороховая бочка, начинённая звёздами и их интересами.
Игорь Золотовицкий
В 2018-м на место Табакова, как говорят, претендовал и Игорь Золотовицкий, ректор Школы-студии МХАТ. Золотовицкий – очень яркая личность, прекрасный организатор, остроумец, блистающий на любом мероприятии. Чего ему не хватило, чтобы встать во главе МХТ, – неясно. Возможно, у него не было поддержки кого-то влиятельного.
Например, Никиты Михалкова
Почему-то имя Никиты Сергеевича поминают в связи со всеми последними театральными назначениями. Считается, что это он стоит за назначением в Театр Сатиры Сергея Газарова. Они давние друзья, ну а Никита Сергеевич, как сказал «Собеседнику» по этому поводу Александр Ширвиндт, «человек глобальных возможностей». Никите Сергеевичу приписывают и лоббирование Женовача в МХТ, и говорят, что именно с ним у Сергея Васильевича роковым образом охладились отношения, и это лишило Женовача защиты. Возможно также, что именно Михалков увидел в Хабенском нового фаворита.
Сольют ли МХТ и МХАТ?
Об этом говорили, говорят и, видимо, будут говорить, пока это наконец не случится.
Одновременно с назначением Хабенского в МХТ, в МХАТ директором был назначен Владимир Кехман – и даже в кадровой театральной буре это прозвучало как гром среди ясного неба. Худруком при этом остаётся одиозный Эдуард Бояков, к которому в последнее время у чиновников от культуры тоже возникают вопросы (и даже проверки).
Театральные пикейные жилеты говорят, что Кехману с его банановым бэкграунодом и двумя театрами (он руководит ещё Михайловским в Питере и Новосибирской оперой) палец в рот не клади и Бояков при Кехмане не усидит. Возможно, для того и было придумано это назначение. В первый же день новый директор неслабо раскритиковал худрука, объявил, что вернёт в театр Доронину и привёл в шоковое состояние всю труппу.
В порядке бреда можно предположить, что МХАТы таки объединят под руководством Хабенского и Кехмана. Ждём дальнейших событий!