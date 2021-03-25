Премьера спектакля «Жестокие игры» в театре Моссовета

Спектакль Театра Моссовета – обжигающий своей беспощадностью разговор об инфантильности современного человека, утратившего способность различать границы между добром и злом, проявлять сочувствие и просто радоваться жизни. Обитающие в агрессивной среде герои жестоки не только по отношению к окружающим, они жестоки и безразличны и по отношению к самим себе.