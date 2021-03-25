Премьера спектакля «Жестокие игры» в театре Моссовета
В новой постановке Евгения Марчелли «игры» персонажей пьесы Алексея Арбузова обретают почти трагическую жёсткость
Режиссёр снимает всякий флёр обаяния с бесшабашности, юношеского эгоизма, цинизма и максимализма арбузовских героев, говорится на сайте театра. При том, что Марчелли вынимает историю из контекста восьмидесятых, решая её почти что как притчу, она обретает остро современное звучание.
Спектакль Театра Моссовета – обжигающий своей беспощадностью разговор об инфантильности современного человека, утратившего способность различать границы между добром и злом, проявлять сочувствие и просто радоваться жизни. Обитающие в агрессивной среде герои жестоки не только по отношению к окружающим, они жестоки и безразличны и по отношению к самим себе.