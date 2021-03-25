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Премьера спектакля «Жестокие игры» в театре Моссовета

В новой постановке Евгения Марчелли «игры» персонажей пьесы Алексея Арбузова обретают почти трагическую жёсткость

Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Режиссёр снимает всякий флёр обаяния с бесшабашности, юношеского эгоизма, цинизма и максимализма арбузовских героев, говорится на сайте театра. При том, что Марчелли вынимает историю из контекста восьмидесятых, решая её почти что как притчу, она обретает остро современное звучание.

Евгений Марчелли

Спектакль Театра Моссовета – обжигающий своей беспощадностью разговор об инфантильности современного человека, утратившего способность различать границы между добром и злом, проявлять сочувствие и просто радоваться жизни. Обитающие в агрессивной среде герои жестоки не только по отношению к окружающим, они жестоки и безразличны и по отношению к самим себе.

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