«По театру ударят сильно»: в столичных театральных кассах подсчитывают убытки от локдауна

«Собеседник» обзвонил кассы и отделы по продаже билетов московских театров, чтобы выяснить, начались ли массовые возвраты билетов в связи с локдауном.

С 28 октября по 7 ноября в Москве установлены нерабочие дни. Напомним, на это время работу приостановило множество организаций, отменены концерты и массовые мероприятия, однако посещать театры и музеи можно – если у зрителя есть QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса и при условии заполняемости помещений не более чем на 50%. Но согласны ли с такими ограничениями зрители?

В кассах Большого театра, Малого театра, Московского художественного театра имени Чехова подробную информацию о количестве сданных в связи с новыми ограничениями билетов нам предоставить не смогли, однако отвечали, что зрители сдают билеты «достаточно активно», при этом никаких проблем с возвратами не возникает.

Если билет был куплен на сайте, процедура возврата описана на том же сайте, где зритель покупал билет – через электронную почту или специальную форму возврата. Деньги возвращаются на ту банковскую карту, с которой производилась оплата, в течение 2-5 дней и в соответствии со скоростью работы банка. Если же куплен физический билет, зрителю необходимо прийти в кассу и сдать его – деньги за него могут вернуть как наличными, так и на банковскую карту.

Заведующая билетными кассами Театра имени Моссовета Жанна Тер-Микаэлян отметила:

– Я бы не сказала, что очень много билетов возвращают, потому что у нас в основном классика, которую посещают школьники – без QR-кода. Конечно, звонки есть, но большого наплыва нет. Но и упала покупаемость билетов. Считаю, что такие нововведения по театру ударят сильно. На данный момент очень чувствуется, что упала продажа – народ стал неактивен. Возможно, это связано с тем, что все уехали на это время, но падение ощутимое.

А заведующая службой продаж Театр кукол Сергея Образцова Ольга Фаизова в свою очередь сообщила, что большой проблемы возврат билетов не вызвал:

– Зрители возвращают билеты не так активно, как мы ожидали. Сколько возвращают, столько же, в принципе, и покупают. Как только возврат производится, другие зрители покупают сданный билет моментально. Я бы не сказала, что возникла какая-то большая проблема: среди зрителей – большой процент вакцинированых, а также идут дети, которым QR-код не нужен. Как только мы получаем билеты на электронную почту, заказ отправляется в обработку, появляется на сайте и другие уже могут его приобрести, деньги поступают на счёт покупателя в течение определённых банковских дней. Однако зрители с 25 октября активно жалуются на QR-коды, что все театры молчат и с этим соглашаются. Зрители очень недовольны такой системой и переживают за детей, которые расстраиваются из-за того, что родители не вакцинированные.

Надежда Ратуева