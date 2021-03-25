Валерий Ворона: слова о том, что все мои ученики разные, это отличный комплимент

Разумеется, связи Валерия Вороны с европейской культурной общественностью очень обширны. Благодаря этому в Европе проходят совместные фестивали, в частности в Италии, и даже памятник Верди благородной бронзы приехал из России в дар Монтекатини Терме благодаря Валерию Вороне.

Сегодня Валерий Ворона, как ректор знаменитой Ипполитовки, совместно со знаменитым скрипачом и дирижёром Максимом Венгеровым — инициаторы разработки цифровой платформы. Так что своё столетие институт отмечает не только концертами и торжествами. На базе Ипполитовки сейчас создаётся экспериментальная цифровая платформа музыкального образования. Что в общем, трудно переоценить во времена пандемии. И это — настоящая культурная революция! Это проект выводит музыкальное образование на новый уровень, он объединит центр с регионам, поскольку его чуть — создание единой онлайн-среды для профессиональных музыкантов.

Дело в том, что для музыканта отсутствие живых репетиций с оркестром, и дирижёр, и участники которого могут быть разбросаны локдауном по разным странам, так же губительны, как для балетного артиста отсутствие движения. Так вот, уникальность новой платформы в принципиально новом уровне качества звука и его синхронизации с видеоизображением. Это — базовое условие не только, конечно, для репетиций «на удалёнке», это вообще трансформация музыкального образования: и обучение, и экзамены, и совместное дистанционное исполнение во время пандемии перестанут быть неразрешимой проблемой. Не говоря уже о том, что эта платформа включает в себя технологию сохранения опыта ведущих музыкантов и педагогов в виде цифровых мастер-классов, курсов, концертов, методик для будущих поколений. Если сказать проще, то все это даёт возможность высококлассного музыкального образования в самых дальних уголках страны, что особенно актуально для такой огромной страны, как Россия. Можно будет получить столичный диплом, не выезжая из провинции. Тогда как сегодня это, к сожалению, пока невозможно.

— У России пока есть возможности войти в число лидеров цифровизации музыкального (и не только) образования, если оперативно реагировать на вызовы времени, — предупреждает ректор Ипполитовки Валерий Ворона.