Валерий Ворона: слова о том, что все мои ученики разные, это отличный комплимент
В Московской Консерватории отметили юбилей профессора Валерия Вороны, одного из лучших российских скрипачей и ректора музыкально-педагогического института Ипполитова-Иванова
– День рождения – это всегда хорошо и весело, особенно если тебе восемнадцать. 70-летний юбилей это тоже прекрасно, просто он не всегда случается, но мне повезло! – объявил Валерий Иосифович, выйдя к микрофону в самом начале посвящённого ему концерта.
Вообще-то, 70 лет ректору Ипполитовки исполнилось 12 декабря 2020 года, но отпраздновать его прошлой зимой помещала пандемия. Но в этом году – сам бог велел, потому что сам собой сложился тройной юбилей – 100-летие прославленной Ипполитовки, 70-летие её ректора и 155-летие Консерватории. Откладывать такое мероприятие, конечно, невозможно. К слову, «Собеседник» на это тройное торжество любезно пригласил лично ректор Консерватории Александр Соколов.
Титулов у Валерия Иосифовича Вороны – много. Но самый, может быть, главный из них – он не просто заслуженный деятель искусств России, награждённый Орденом Дружбы, профессор и блестящий солист – он Любимый педагог молодых музыкантов, с которым им никогда не бывает скучно. Собственно, он руководитель и главный дирижёр Московского камерного молодёжного оркестра. А ещё Валерий Ворона считается непревзойдённым организатором значимых международных фестивалей музыки, концертов и премий. Он основатель Фонда «Русское исполнительское искусство», развивающего уникальные традиции нашей музыкальной культуры, что, на наш взгляд, является лучшей формой патриотизма. И если позволите неофициально, Валерий Иосифович невероятно остроумный, весёлый и красивый человек просто космической энергии (иначе и не объяснишь, как ему все удаётся!).
В честь своего руководителя в Консерватории 20 ноября играл Камерный молодёжный оркестр. И этот «Юбилейный дивертисмент» был по настроению и энергии круче, чем рок-концерт, уже хотя бы потому, что средний возраст его участников – примерно лет двадцать пять. Солистами выступили сам Валерий Ворона и его лучшие выпускники.
– Ох, опасно с учениками играть! – улыбается залу Валерий Иосифович, а ученики устраивают ему овацию смычками. — Хочу поблагодарить всех солистов, своих коллег, я рад, что у нас было общая становление — и меня как педагога и вас как солистов. Я многому у вас научился, я рад, что многие превзошли меня, поздравляю вас всех — вы замечательные!
Говорят, что каждый из его учеников особенный и ни на кого не похож – талант каждого Валерий Ворона развивает так, чтобы ярче раскрыть его неповторимый дар. Он — освобождает индивидуальность.
– Для любого преподавателя слова о том, что его ученики все разные, это большой комплимент, — сказал «Собеседнику» Валерий Ворона после концерта. — Мне делать клонов неинтересно. Я своим студентам, наоборот, всегда говорю: «Вы должны шить на себя сами. Постараться без моих подсказок понять, что и как вы сами хотите — и это будет лучше всего».
В разнообразную и яркую программу вечера вошли шедевры скрипичной классики, а также произведения современных композиторов и совершенно новые сочинения, специально написанные для Валерия Вороны. Он — их первый исполнитель.
Кстати, как говорят в Консерватории, у Вороны прекрасная коллекция скрипок. Правда, периодически он продаёт какой-то из инструментов, когда в жизни случаются не самые праздничные времена. На своём юбилее Валерий Иосифович играл, по его же ироничным словам, «на простенькой скрипочке, ей всего лет 150, наверное», этот инструмент раньше принадлежал его учителю. В концерте, кроме Молодёжного оркестра, принимали участие заслуженные артисты РФ Александр Готгельф (РНО, виолончель) и Алла Королева (арфа), Евгения Кривицкая (клавесин), Мария Рыбина (фортепиано).
Описать сам концерт почти нереально. Это ведь не только прекрасный подбор произведений — это целый спектакль. Иначе в случае с Валерием Вороной быть не может — он артист и он вдохновитель.
Например, Ноктюрн для скрипки с оркестром композитора-современника Ефрема Подгайца, посвящённый Вороне, выливается в чествование и сидящего в зале композитора, и солиста — виновника торжества. Для цветов просто не хватает рук. Под Пассакалию и жигу, тоже посвящённых Подгайцем Вороне, невозможно усидеть. Финал первого отделения — Бурлеска из Первого концерта для скрипки и оркестра Шостаковича — всепроникающий праздник, украшение которого красавица скрипачка Анастасия Тимошенко.
Второе отделение начинается с Чайковского. И оказывается, «Белое адажио» из «Лебединого озера» — музыка совершенно особенная для Валерия Иосифовича:
— Эта музыка когда-то совпала с моей первой любовью, и с тех пор живет во мне, буквально застряла в организме! И вот наконец я отважился ее сыграть со сцены и посвящаю ее своим учителям, — эти слова прозвучали с такой неформальной теплотой, какую не каждый раз услышишь со сцены государственной консерватории.
Одним из самых артистических номеров программы была Фантазия на темы Дунаевского из фильма «Цирк» (Дрезнин). Солирует снова Валерий Ворона.
Ну и финал концерта, в котором вышли все участники вечера, — Танго «Ревность» Гаде, подарок и цветы Валерию Вороне вручал потомок Петра Ильича Чайковского (прапраправнучатый племянник) Денис фон Мекк, тоже как и профессор Ворона, общественный деятель и меценат.
Разумеется, связи Валерия Вороны с европейской культурной общественностью очень обширны. Благодаря этому в Европе проходят совместные фестивали, в частности в Италии, и даже памятник Верди благородной бронзы приехал из России в дар Монтекатини Терме благодаря Валерию Вороне.
Сегодня Валерий Ворона, как ректор знаменитой Ипполитовки, совместно со знаменитым скрипачом и дирижёром Максимом Венгеровым — инициаторы разработки цифровой платформы. Так что своё столетие институт отмечает не только концертами и торжествами. На базе Ипполитовки сейчас создаётся экспериментальная цифровая платформа музыкального образования. Что в общем, трудно переоценить во времена пандемии. И это — настоящая культурная революция! Это проект выводит музыкальное образование на новый уровень, он объединит центр с регионам, поскольку его чуть — создание единой онлайн-среды для профессиональных музыкантов.
Дело в том, что для музыканта отсутствие живых репетиций с оркестром, и дирижёр, и участники которого могут быть разбросаны локдауном по разным странам, так же губительны, как для балетного артиста отсутствие движения. Так вот, уникальность новой платформы в принципиально новом уровне качества звука и его синхронизации с видеоизображением. Это — базовое условие не только, конечно, для репетиций «на удалёнке», это вообще трансформация музыкального образования: и обучение, и экзамены, и совместное дистанционное исполнение во время пандемии перестанут быть неразрешимой проблемой. Не говоря уже о том, что эта платформа включает в себя технологию сохранения опыта ведущих музыкантов и педагогов в виде цифровых мастер-классов, курсов, концертов, методик для будущих поколений. Если сказать проще, то все это даёт возможность высококлассного музыкального образования в самых дальних уголках страны, что особенно актуально для такой огромной страны, как Россия. Можно будет получить столичный диплом, не выезжая из провинции. Тогда как сегодня это, к сожалению, пока невозможно.
— У России пока есть возможности войти в число лидеров цифровизации музыкального (и не только) образования, если оперативно реагировать на вызовы времени, — предупреждает ректор Ипполитовки Валерий Ворона.