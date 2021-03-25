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Умер создатель легендарного сериала «Рабыня Изаура»

Исполнительница главной роли Луселия Сантос почтила память коллеги и друга

В Бразилии прощаются со знаменитым сценаристом и писателем Жилберту Брагой, прославившемся после создания сериала «Рабыня Изаура». Любимую в народе киносагу о симпатичной рабыне и ее хозяине показали в 79 странах, но именно в России она стала почти культовой. Телесериал рассказывал о последних годах рабства в Бразилии.

Жилберту Брага скончался на 76-м году жизни, у него началось общее воспаление организма на фоне проблем с сердцем, позвоночником и пищеводом. В последние годы писатель не мог передвигаться самостоятельно и скончался в больнице, куда был доставлен 22 октября.

«Рабыню Изауру» Жилберту написал в 1976 году, в СССР первые серии показали лишь в 1988-1989 годах. За свою жизнь Брага снял огромное количество сериалов, последний из которых вышел в прокат в 2015 году, и даже получил премию «Эмми».

Исполнительница нравной роли в сериале «Рабыня Изаура» Луселия Сантос выразила глубочайшие соболезнования в связи с кончиной коллеги, который по сути сделал ее знаменитой на весь мир.

Фото: Пятый канал
Жилберту Брага
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