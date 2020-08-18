«О каких отношениях может идти речь на этом проекте?» Звёзды «Ледникового периода» высказались о слухах вокруг шоу
Не секрет, что на льду часто рождаются новые пары. Вокруг каждого сезона витают слухи о романах тех или иных участниках между собой. Мы поговорили со звёздами «Ледникового» на щепетильную тему
В прошлом сезоне было не так горячо, как в предыдущих, однако и здесь некоторым парам приписывали нечто большее, чем работа на льду. Под прицел попали пары Ольги Бузовой и Влада Топалова. На тот момент шли слухи о расставании Ольги с её молодым человеком, блогером и музыкантом Давой.
Но если у Бузовой разрыв все же произошёл, то Влад Топалов до сих счастливо проживает супружескую жизнь с телеведущей Региной Топаловой. Слухи об их грядущем разводе оказались очередной уткой, что уж говорить о романе на проекте, где влюблённые участвовали вместе.
Новый сезон пока только открывается для зрителей, но поклонники уже успели разглядеть страсть в некоторых парах и не только.
К примеру, внимательные фанаты шоу пустили слух о романе двух актёров – Агаты Муцениеце и Гелы Месхи. Судя по вбросам в сети, участников шоу видели в объятиях друг друга. Это не удивительно – Муцениеце не так давно пережила громкий развод, да и Месхи тоже развёлся со своей супругой, актрисой Екатериной Климовой. Начинающие фигуристы высмеяли слухи: они сняли видео, как расспрашивают друг друга об отношениях между ними, а затем Агата пытается поцеловать коллегу.
Миллионы фанатов фигурного катания, а теперь ещё и Тик-Тока, наблюдают за отношениями, разворачивающимися в паре призёра олимпийских игр Евгении Медведевой и звездой Тик-Тока Дани Милохина. Ребята так гармонично смотрятся вместе, что зрители не сомневаются: если отношений и нет, то вскоре всё изменится.
Милохин не отрицает наличие симпатии к партнёрше. В одном из своих интервью звезда интернета признался:
– Она мне нравится, как девочка, мне хорошо с ней. Мне друг говорит: «Дань, встречайся с Женей. Вы очень крутая пара. Она такая классная». Я такой: «Как? Это же так не работает! Я ей – давай встречаться, а она – да, Даня, у нас любовь». Это странно. Решил вообще не париться».
Никита Пресняков – в паре с новой фигуристкой «Ледникового», красавицей Натальей Забияко. Музыканта не интересуют слухи, более того, он вообще ничего подобного и предположить не может.
– Мне плевать, – отрезал наследник Орбакайте и Преснякова-среднего. – У меня есть жена, в которой я души не чаю, она приходит на наши выступления. У Наташи также есть супруг, – отличный парень. Более того, я умею дружить с девчонками так, чтобы ни у кого не возникало посторонних мыслей, у меня это идёт с детства.
Фигурист Александр Энберт в прошлом сезоне выиграл шоу в паре с актрисой Ольгой Кузьминой. В этом сезоне он катается с Агатой Муцениеце, одной из самых завидных невест нашего шоу- бизнеса. Мы поинтересовались у фигуриста, как его жена реагирует на постоянное присутствие красивых женщин в жизни супруга.
– Моя Алеся – самая красивая супруга, вы просто посмотрите на неё, – ответил Энберт.
– Да, у Саши всегда были красивые партнёрши, в спорте – в первую очередь, – добавляет супруга Энберта. – За 12 лет привыкаешь… А как по-другому? Я доверяю.
Актриса театра и кино Аглая Шиловская на вопрос о романах на проекте искренне удивилась.
– Я в шоке от подобных догадок зрителей, уж поверьте, тут вообще не до романтизма. Да, знаю, что здесь начинались у многих отношения, но как такое возможно? Мы, к примеру, с моим партнёром, настолько погружены в работу, что о другом думать и времени не остаётся.