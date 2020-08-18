«О каких отношениях может идти речь на этом проекте?» Звёзды «Ледникового периода» высказались о слухах вокруг шоу

В прошлом сезоне было не так горячо, как в предыдущих, однако и здесь некоторым парам приписывали нечто большее, чем работа на льду. Под прицел попали пары Ольги Бузовой и Влада Топалова. На тот момент шли слухи о расставании Ольги с её молодым человеком, блогером и музыкантом Давой.

Но если у Бузовой разрыв все же произошёл, то Влад Топалов до сих счастливо проживает супружескую жизнь с телеведущей Региной Топаловой. Слухи об их грядущем разводе оказались очередной уткой, что уж говорить о романе на проекте, где влюблённые участвовали вместе.

Новый сезон пока только открывается для зрителей, но поклонники уже успели разглядеть страсть в некоторых парах и не только.

К примеру, внимательные фанаты шоу пустили слух о романе двух актёров – Агаты Муцениеце и Гелы Месхи. Судя по вбросам в сети, участников шоу видели в объятиях друг друга. Это не удивительно – Муцениеце не так давно пережила громкий развод, да и Месхи тоже развёлся со своей супругой, актрисой Екатериной Климовой. Начинающие фигуристы высмеяли слухи: они сняли видео, как расспрашивают друг друга об отношениях между ними, а затем Агата пытается поцеловать коллегу.