Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 17:25

Наталья Варлей снова получила главную роль. ФОТО

Съёмки с заслуженной артисткой России стартовали в Петербурге

Фото: Star Media

Актриса Наталья Варлей сыграет главную роль в комедийной мелодраме «Тётя Люси». Съёмки проекта стартовали в Петербурге, он снимается для канала «Россия». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Фото: Star Media

Помимо Варлей в фильме задействованы Андрей Ургант, Анна Банщикова, Дмитрий Дюжев, Сергей Горобченко, Татьяна Колганова и Сергей Рост. По сюжету, героиня Варлей – пенсионерка - перебирается из Парижа в Россию, где оставшиеся родственницы, погрязшие в своих проблемах – отношениях с мужьями, кредитах и прочих «прелестях жизни» не очень-то ей рады. Тётя слишком активна, обожает всё контролировать и давать советы. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 день назад

Путину не нужно притворяться: политолог Александр Рар о выступлении президента РФ на «Валдае»

Культура и ТВ 9 минут назад

Константин Хабенский: «Я люблю Художественный театр и поэтому согласился»

Культура и ТВ 32 минуты назад

Валерий Ворона: слова о том, что все мои ученики разные, это отличный комплимент

Шоу-бизнес 3 часа назад

Телеканал «Муз-ТВ» 17 ноября будет отвечать в суде по делу о гомопропаганде

Культура и ТВ 3 часа назад

Локдаун: на российские экраны смог выйти только «Кощей» бессмертный

Шоу-бизнес 8 часов назад

Регина Тодоренко чуть не стала инвалидом в 14 лет

Шоу-бизнес 8 часов назад

Из-за скандала с Моргенштерном СТС убрали из эфира новое шоу

Культура и ТВ 10 часов назад

Умер создатель легендарного сериала «Рабыня Изаура»

Шоу-бизнес 18 часов назад

«Смотрит влюблёнными глазами». Агату Муцениеце заподозрили в флирте с женатым Александром Энбертом

Шоу-бизнес 19 часов назад

Коллекция игрушек в квартире Тимати может стоить несколько миллионов долларов

Культура и ТВ 20 часов назад

Путешественник из Петербурга повесил свое фото в Эрмитаже. На него пожаловались в прокуратуру

Шоу-бизнес 22 часа назад

Дочки Газманова, Табакова и Цыганова впервые отправятся на бал Tatler

Культура и ТВ 22 часа назад

Марина Зудина: Костя Богомолов не клялся мне в верности

Культура и ТВ 1 день назад

Новым генеральным директором МХАТа назначен Владимир Кехман. Уволит ли он Боякова?

Культура и ТВ 1 день назад

«Виртуозная ложь!» Ревва и Басков решились на обман под руководством Галкина

Культура и ТВ 1 день назад

Валерия Гущина вдове Николая Караченцова: «Людочка, ты большая умница»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Подкатывает комок к горлу от непоправимости произошедшего!» Коллеги рассказали об умерших в один день музыкантах ВИА «Синяя птица»

Шоу-бизнес 1 день назад

Беременная жена Дмитрия Тарасова разругалась с мужем, а во всем обвинила СМИ

Шоу-бизнес 1 день назад

«Последствия могут быть трагическими!» Звезд призвали немедленно помочь Андрею Губину

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика