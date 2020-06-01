Наталья Варлей снова получила главную роль. ФОТО

Помимо Варлей в фильме задействованы Андрей Ургант, Анна Банщикова, Дмитрий Дюжев, Сергей Горобченко, Татьяна Колганова и Сергей Рост. По сюжету, героиня Варлей – пенсионерка - перебирается из Парижа в Россию, где оставшиеся родственницы, погрязшие в своих проблемах – отношениях с мужьями, кредитах и прочих «прелестях жизни» не очень-то ей рады. Тётя слишком активна, обожает всё контролировать и давать советы.