Наталья Варлей снова получила главную роль. ФОТО
Съёмки с заслуженной артисткой России стартовали в Петербурге
Актриса Наталья Варлей сыграет главную роль в комедийной мелодраме «Тётя Люси». Съёмки проекта стартовали в Петербурге, он снимается для канала «Россия». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Помимо Варлей в фильме задействованы Андрей Ургант, Анна Банщикова, Дмитрий Дюжев, Сергей Горобченко, Татьяна Колганова и Сергей Рост. По сюжету, героиня Варлей – пенсионерка - перебирается из Парижа в Россию, где оставшиеся родственницы, погрязшие в своих проблемах – отношениях с мужьями, кредитах и прочих «прелестях жизни» не очень-то ей рады. Тётя слишком активна, обожает всё контролировать и давать советы.