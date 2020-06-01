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Локдаун: на российские экраны смог выйти только «Кощей» бессмертный

Кинотеатры не работают в половине страны. Премьеры перенесены до лучших времен

Фото: кадр из фильма "Кощей. Начало"

Сегодня в Московском регионе начинается частичный локдаун. До 7 ноября в столице перестанут работать непродовольственные магазины, рестораны, концертные площадки, спортзалы, библиотеки, а также кинотеатры. О возможных убытках киноиндустрии и переносе премьер в эти дни «Собеседнику» рассказал председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров России Олег Березин.

- Фактически кинотеатры закрыты в половине страны, - говорит Олег Березин. - Практически все крупные проекты перенесены, за исключением мультфильма «Кощей. Начало», слишком много было вложено в его рекламу – и им попросту некуда переезжать. На этой неделе должны были выйти «Летчик» Рената Давлетьярова и «Вечные» от Disney. Непонятно, на какую дату переносится «Летчик» – может, он выйдет 9 мая, возможно, раньше. «Вечные» переехали на 8 ноября. Фильм «Купе номер 6», который хорошо показал себя на фестивалях, пока вообще вышел из проката. «Море волнуется» переехало на 9 декабря, а «Медея» Александра Зельдовича – на 18 ноября.

Такие фильмы, как «Кощей», сразу выйдут на онлайн-платформах. Из-за высокого уровня пиратства в России у нас не практикуется, чтобы где-то фильмы выходили раньше, а где-то позже. Либо кино выходит везде, либо оно выходит только в тех кинотеатрах, где разрешена работа (как с тем же «Кощеем»).

Если мы говорим про ситуацию до 7 ноября, то в масштабах страны убытки составят порядка 2,5 миллиардов недополученного дохода. Мы не говорим о слове «прибыль», ее сложно подсчитать. Речь идет о недополученных кассовых сборах, доходов с баров, рекламы и так далее.

Алла Новикова

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