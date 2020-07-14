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Константин Хабенский: «Я люблю Художественный театр и поэтому согласился»

После назначения Константина Хабенского художественным руководителем МХТ им. Чехова он впервые высказался об этом публично

Фото: Global Look Press

Уважаемые коллеги!

Дорогой Московский Художественный театр!

Сегодня мне предложили возглавить наш театр. Я люблю Художественный театр, дорожу им и поэтому согласился. Я надеюсь, что нас всех впереди ждёт большая интересная работа. Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу Женовачу за то, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья! А нам всем хочу пожелать обрести своё дыхание и своего зрителя.

С уважением,

Константин Хабенский


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