«Виртуозная ложь!» Ревва и Басков решились на обман под руководством Галкина

На видеосервисе Premier выйдет программа «Блеф», в котором звёзды врут друг другу и не краснеют. Ведущим проекта стал Максим Галкин. По правилам шоу, две звезды рассказывают друг другу невероятные истории из своей жизни. Цель каждого – отгадать, правда это или ложь. За правильный ответ участник получает очко. Выиграет тот, кто наберёт больше очков.

– Вообще к вранью я отношусь негативно, – говорит 45-летний Максим Галкин. – Но шоу «Блеф» – это замечательный пример, когда виртуозная ложь служит для развлечения, а не для того, чтобы обманывать ради выгоды. Это необычное шоу, в котором известные люди фактически разыгрывают друг друга. Даже я, зная этих людей, часто не понимал, правдивая это история или ложь. Это весело, очень смешно, и я рекомендую «Блеф» всем, кто хочет расслабиться и поднять себе настроение».

«Блеф» выйдет на Premier 28 октября. В гости к Максиму Галкину придут Николай Басков и Александр Ревва. Ранее это шоу полтора года выходило на YouTube-канале Pokerface. Теперь оно будет идти в обновлённом формате.