Валерия Гущина вдове Николая Караченцова: «Людочка, ты большая умница»

Сегодня потрясающему актёру Николаю Караченцову исполнилось бы 73 года. Но так неправильно говорить – не исполнилось и уже не исполнится никогда. Николай Петрович ушёл три года тому назад, накануне своего дня рождения.

Среди своих многочисленных фильмов и спектаклей Караченцов особенно любил «Юнону и Авось». Роль графа Николая Рязанова в этой незабываемой постановке, мог так проникновенно как он исполнить только человек с потрясающей силой духа, поэтому Караченцову она шла, он будто бы был рождён её сыграть.

Ровно сорок лет как состоялась премьера этого сильного «Ленкомовского» спектакля, на котором тогда присутствовала директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина. Встреча с Караченцовым запомнилась Валерии Александровне на всю жизнь, и она поделилась своими воспоминаниями с «Собеседником»

– Людочка, ты великая умница, только любящая и сильная женщина может так заботиться о своём муже, которого настигло большое несчастье, и при этом самой не терять этой силы духа и оставаться такой привлекательной и энергичной, а сегодня так светло хранить память человека, который всем нам дорог, – сказала Валерия Александровна, обращаясь к вдове Караченцова Людмиле Поргиной.

– Я обязательно пойду на спектакль, где играет внучка Людмилы Андреевны и Николая Петровича, – пообещала директор Гильдии актёров кино России. – Это так символично, что Оленька выходит на сцену в день рождения деда. Ведь это же не они назначили дату спектакля, а так получилось. На верхах действительно есть силы, которые всё и всех объединяют, в этом Люда абсолютно права.

От души поздравляю Оленьку и всю семью Караченцова с этим событием. Но я ещё предлагаю вспомнить, что в свой день рожденья Караченцов впервые вышел на сцену в «Юноне». Я была на премьере! Представляете, что такое премьера этого спектакля!