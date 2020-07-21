Новым генеральным директором МХАТа назначен Владимир Кехман. Уволит ли он Боякова?

Во МХАТе имени Горького снова перемены – назначен новый генеральный директор Владимир Кехман. Ранее Владимир Абрамович возглавлял театры в Санкт-Петербурге (Михайловский театр) и в Новосибирске (театр оперы и балета). А ещё он известен, как бизнесмен и даже несколько лет был под уголовным преследованием за мошенничество в особо крупных размерах.

Артисты театра, те, которые оппозиционно настроены к художественному руководителю МХАТа имени Горького Эдуарду Боякову, надеются, что это назначение сможет помочь свергнуть худрука с его поста.

– Разве такое возможно? – спросили мы актёра театра Дмитрия Корепина.