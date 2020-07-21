Новым генеральным директором МХАТа назначен Владимир Кехман. Уволит ли он Боякова?
Артисты, которые оппозиционно настроены к художественному руководителю театра, надеются, что теперь станет возможным свергнуть Эдуарда Боякова с его поста
Во МХАТе имени Горького снова перемены – назначен новый генеральный директор Владимир Кехман. Ранее Владимир Абрамович возглавлял театры в Санкт-Петербурге (Михайловский театр) и в Новосибирске (театр оперы и балета). А ещё он известен, как бизнесмен и даже несколько лет был под уголовным преследованием за мошенничество в особо крупных размерах.
Артисты театра, те, которые оппозиционно настроены к художественному руководителю МХАТа имени Горького Эдуарду Боякову, надеются, что это назначение сможет помочь свергнуть худрука с его поста.
– Разве такое возможно? – спросили мы актёра театра Дмитрия Корепина.
– В том-то и дело, что у генерального директора вся власть в руках! – пояснил «Собеседнику» Дмитрий. – Согласно уставу театра, который был принят в мае этого года, именно директор может поменять худрука. Тот, кто до этого исполнял обязанности генерального директора – Михайлов, полностью лёг под Боякова. Главное, чтобы нынешний гендир не был другом Боякова. Потому что пока Бояков в театре, Доронина не вернётся. Значит, надо его убрать.
– Почему же тогда в Министерстве культуры назначили такого человека, который может убрать худрука?
– Видимо, сами они убрать его не могут, говорят, у него связи в аппарате президента. Поэтому решили сделать такой ход. Может он уволит Боякова? Надеюсь, это произойдёт. Во всяком случае, то, что Владимир Абрамович сказал, что хочет поговорить с Президентом МХАТа Татьяной Дорониной и услышать её пожелания, уже хорошо.