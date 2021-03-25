«Нельзя быть манкуртами»: Борис Вишневский потребовал оставить в покое Даниила Хармса

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский направил обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить портрет писателя Даниила Хармса на лицевом фасаде дома, в котором советский автор прожил 16 лет.

Ранее Дзержинский районный суд вынес решение по иску администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11», потребовав в течение месяца закрасить «несанкционированный рисунок».

«”Несанкционированные рисунки” – это портрет Даниила Хармса, давно ставший городской достопримечательностью, и нарисованный на доме, в котором он прожил 16 лет, и из которого его, арестованного увели в 1941 году – на смерть в психиатрическом отделении тюремной больницы»

, – пишет Вишневский в своём обращении.

Администрация указывает на тот факт, что собственники дома так и не провели общего собрания, чтобы согласовать рисунок. Вишневский же полагает, что рисунок ничьих законных прав не нарушает и просит от Беглова повлиять на администрацию Центрального района, чтобы та отказалась от исковых требований.

«Нельзя быть манкуртами*», – прокомментировал ситуацию депутат в своём Facebook.

*Согласно Оксфордскому словарю, манкурт – это человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом