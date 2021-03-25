Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 0:17

«Нельзя быть манкуртами»: Борис Вишневский потребовал оставить в покое Даниила Хармса

Граффити с ликом писателя на доме, из которого его вывели под статьёй об антисоветской деятельности, должны закрасить по решению суда

Фото: сообщество « Жители МО Литейный округ», стоп-кадр YouTube «Fontanka Ru»

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский направил обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой сохранить портрет писателя Даниила Хармса на лицевом фасаде дома, в котором советский автор прожил 16 лет.

Ранее Дзержинский районный суд вынес решение по иску администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11», потребовав в течение месяца закрасить «несанкционированный рисунок».

«”Несанкционированные рисунки” – это портрет Даниила Хармса, давно ставший городской достопримечательностью, и нарисованный на доме, в котором он прожил 16 лет, и из которого его, арестованного увели в 1941 году – на смерть в психиатрическом отделении тюремной больницы»

, – пишет Вишневский в своём обращении.

Администрация указывает на тот факт, что собственники дома так и не провели общего собрания, чтобы согласовать рисунок. Вишневский же полагает, что рисунок ничьих законных прав не нарушает и просит от Беглова повлиять на администрацию Центрального района, чтобы та отказалась от исковых требований.

«Нельзя быть манкуртами*», – прокомментировал ситуацию депутат в своём Facebook.

*Согласно Оксфордскому словарю, манкурт – это человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Александр Ширвиндт: Я могу быть президентом подземного перехода

Культура и ТВ 2 часа назад

Вдова Караченцова Людмила Поргина: «Я поклялась Коле плакать только от счастья»

Шоу-бизнес 6 часов назад

Собчак заступилась за Моргенштерна. Рэпера проверяет СК из-за высказываний про День Победы

Шоу-бизнес 8 часов назад

«Он и раньше всем закатывал истерики»: продюсер выступила против «недобровольного лечения» Андрея Губина

Культура и ТВ 9 часов назад

Женская память о ГУЛАГе: салфетки и вшитые в одежду молитвы

Культура и ТВ 9 часов назад

«Купе номер шесть»: драма про финскую студентку и русского гопника

Шоу-бизнес 9 часов назад

«Андрей Губин появится в образе шансонье». Стало известно о возможном возвращении певца на сцену

Шоу-бизнес 9 часов назад

«СМИ перевернули мои слова в грязных целях»: Моргенштерн извинился за высказывания о Дне Победы

Культура и ТВ 10 часов назад

МХТ отметит свой день рождения чтением Булгакова

Культура и ТВ 10 часов назад

«Главное сейчас - беречь себя!» Александр Серов идет на поправку

Культура и ТВ 10 часов назад

Александра Урсуляк: когда детей много, то хочешь не хочешь, сойдёшь с ума

Шоу-бизнес 12 часов назад

112: Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли

Шоу-бизнес 17 часов назад

«Лучше красивая девушка, чем Депардье с лошадиной рожей»: россияне по-доброму приняли российское гражданство Наталии Орейро

Шоу-бизнес 1 день назад

Наталья Орейро получила российский паспорт после обращения к Путину

Культура и ТВ 1 день назад

Российский фильм о девушке из Северной Осетии выдвинут на «Оскар»

Шоу-бизнес 1 день назад

Наталья Ветлицкая рассказала, как могут обогатиться невакцинированные люди

Шоу-бизнес 1 день назад

Егор Крид обиделся на юных поклонников, обозвавших его дедом

Шоу-бизнес 1 день назад

Актёр Иван Николаев: Светличная никуда не пропала, а просто переехала

Шоу-бизнес 1 день назад

Моргенштерн назвал Навального «проектом мученика», а отравление и лишение свободы – пиаром

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика