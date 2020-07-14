Александр Семчев о назначении Хабенского худруком МХТ им. Чехова: «Нет ничего страшного в том, что он – актер»

- Если честно, лично я не знаю, что ТАМ случилось и как этот процесс происходит – снятие, назначение. Где мы и где величественные, - высказывает свое мнение в разговоре с «Собеседником» актер МХТ им. Чехова Александр Семчев. – Принимаем, как есть. С одной стороны – конечно, это все неожиданно, с другой… Не знаю… Поживем – увидим.

- Какое у тебя отношение, что актер становится художественным руководителем театра?

- Ну, а почему нет?! Олег Павлович Табаков тоже был актером! Лишь бы были хорошие приглашенные режиссеры, и репертуар соответствующий, и качество художественного театра. Так что к этому назначению я отношусь положительно. А дальше – время покажет.

- Саша, а почему из вашего театра недавно ушел Андрей Бурковский?

- Для меня это тоже стало полной неожиданностью. История странная. Это его право. А может все вернется сейчас на круги своя?! Время все расставит по местам.