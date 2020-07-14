Александр Семчев о назначении Хабенского худруком МХТ им. Чехова: «Нет ничего страшного в том, что он – актер»
Вместо художественного руководителя МХТ им. Чехова Сергея Женовача назначили актера этого театра Константина Хабенского
Об этом назначении сегодня сообщили в Министерстве культуры России. Многих эта новость удивила, - ведь еще недавно на открытии нового сезона театра Женовач рассказывал о новых планах в работе МХТ. И что же теперь?! Пока сами Сергей Васильевич и Константин Юрьевич недоступны для прессы.
- Если честно, лично я не знаю, что ТАМ случилось и как этот процесс происходит – снятие, назначение. Где мы и где величественные, - высказывает свое мнение в разговоре с «Собеседником» актер МХТ им. Чехова Александр Семчев. – Принимаем, как есть. С одной стороны – конечно, это все неожиданно, с другой… Не знаю… Поживем – увидим.
- Какое у тебя отношение, что актер становится художественным руководителем театра?
- Ну, а почему нет?! Олег Павлович Табаков тоже был актером! Лишь бы были хорошие приглашенные режиссеры, и репертуар соответствующий, и качество художественного театра. Так что к этому назначению я отношусь положительно. А дальше – время покажет.
- Саша, а почему из вашего театра недавно ушел Андрей Бурковский?
- Для меня это тоже стало полной неожиданностью. История странная. Это его право. А может все вернется сейчас на круги своя?! Время все расставит по местам.